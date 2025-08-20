Barbara Domingos analisa estreia no Mundial de Ginástica Rítmica: ‘Torcida impulsiona’
Atleta volta a se apresentar na quinta-feira (21) em busca de vaga na final geral
Barbara "Babi" Domingos estreou no Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (20). A atleta fez a apresentação de bola e arco, somando 55.600 pontos no agregado. Babi espera conseguir vaga na disputa de aparelhos, além da final geral. Após a apresentação, a atleta elogiou a torcida, que vibrou demais.
- Saio muito satisfeita por ter conseguido mostrar, com tranquilidade, minhas séries e ter esse apoio tão lindo do público e da minha família e toda a minha equipe do clube que veio. Estou muito feliz e realizada - afirmou Babi Rodrigues.
Mesmo estando se apresentando para a torcida de casa, Barbara não se sentiu pressionada, pelo contrário, a brasileira afirmou que isso ajuda a impulsionar ainda mais as apresentações:
- Essa questão da pressão, acho que qualquer competição a gente tem essa pressão. Eu acredito que a palavra correta seja responsabilidade. Então, para a gente isso não modifica muito. Acho que alavanca a gente querer mostrar mais ainda, ter mais força, mais segurança com a torcida.
Barbara Domingos se emociona com apoio da família
Perguntada sobre o apoio da família na trajetória até o Mundial, Babi Domingos se emocionou. A atleta afirmou que é muito difícil chegar onde chegou e que o apoio deles foi imprescindível.
- É muito emocionante, porque a gente sabe o quão difícil é estar aqui, chegar aqui. E eu sei que eles me apoiaram muito depois da Olimpíada. Não foi fácil, mas a gente conseguiu. A gente está aqui. Eu digo a gente porque são muitas pessoas envolvidas. E poder estar com a minha família aqui, competindo tão bem e tendo esse apoio deles é algo que me emociona muito, porque a gente sabe que não foi fácil. E a gente está realizando um sonho - afirmou Babi Domingos.
Nesta quinta-feira (21), ela tem pela frente a disputa de fitas e maças. Ela espera demonstrar mais duas boas séries. Com o resultado, ela saberá se garantiu vaga na final geral.
- Vou vir com toda a minha concentração possível amanhã, para conseguir mostrar mais duas séries bonitas e sair satisfeita e feliz. Acho que o importante de tudo isso não é só a classificação, mas também eu sair feliz de cada coreografia e com a sensação de dever cumprido.
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
O conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.
Programação do dia
Quarta-feira, 20 de Agosto
9h-12h – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A
12h-12h45 – Cerimônia de abertura
12h45-15h45 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B
16h10-19h10 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C
19h35-22h35 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D
