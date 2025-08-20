menu hamburguer
Jamaicano volta a superar Noah Lyles em etapa da Diamond League

Campeão olímpico dos 100 metros rasos perde segunda prova consecutiva

imagem cameraFinal dos 100 metros rasos na etapa de Laussane da Diamond League (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
18:39
  • Matéria
O jamaicano Oblique Seville voltou a superar o campeão olímpico Noah Lyles nos 100m nesta quarta-feira (20), na etapa da Diamond League em Lausanne, em prova disputada sob forte chuva. Foi a segunda vitória do atleta sobre o norte-americano em menos de um mês, após o triunfo em Londres há duas semanas.

Seville venceu a prova com o tempo de 9s87, garantindo sua segunda vitória na temporada. Lyles terminou em segundo lugar com 10s02, superando Ackeem Blake na foto de chegada. Essa foi a terceira derrota consecutiva do campeão olímpico nos 100m.

Outros destaques da etapa de Lausanne da Diamond League

A noite de competições também reservou outras surpresas. Nos 800m, o campeão mundial indoor Josh Hoey venceu com 1min42s82, deixando para trás Emmanuel Wanyonyi, que havia feito sua melhor marca da carreira na mesma pista no ano passado. O queniano terminou em segundo lugar com 1min43s29, seguido por Mohamed Attaoui (1min43s38) e Max Burgin (1min43s44).

Hoey, que terminou em quarto lugar nas seletivas dos Estados Unidos e ficou fora do Mundial, ainda tem chance de garantir vaga no Campeonato Mundial de Tóquio. Caso vença a final da Diamond League na próxima semana, ele conquistará uma entrada direta para a competição.

Final dos 100 metros rasos na etapa de Laussane da Diamond League (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

