Jamaicano volta a superar Noah Lyles em etapa da Diamond League

O jamaicano Oblique Seville voltou a superar o campeão olímpico Noah Lyles nos 100m nesta quarta-feira (20), na etapa da Diamond League em Lausanne, em prova disputada sob forte chuva. Foi a segunda vitória do atleta sobre o norte-americano em menos de um mês, após o triunfo em Londres há duas semanas.

continua após a publicidade

➡️ Brasil faz estreia no Mundial de Ginástica Rítmica no individual

Seville venceu a prova com o tempo de 9s87, garantindo sua segunda vitória na temporada. Lyles terminou em segundo lugar com 10s02, superando Ackeem Blake na foto de chegada. Essa foi a terceira derrota consecutiva do campeão olímpico nos 100m.

Outros destaques da etapa de Lausanne da Diamond League

A noite de competições também reservou outras surpresas. Nos 800m, o campeão mundial indoor Josh Hoey venceu com 1min42s82, deixando para trás Emmanuel Wanyonyi, que havia feito sua melhor marca da carreira na mesma pista no ano passado. O queniano terminou em segundo lugar com 1min43s29, seguido por Mohamed Attaoui (1min43s38) e Max Burgin (1min43s44).

continua após a publicidade

Hoey, que terminou em quarto lugar nas seletivas dos Estados Unidos e ficou fora do Mundial, ainda tem chance de garantir vaga no Campeonato Mundial de Tóquio. Caso vença a final da Diamond League na próxima semana, ele conquistará uma entrada direta para a competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte