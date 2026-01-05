Gabriel Medina e patrocinadora encerram parceria de 17 anos
Surfista tricampeão mundial e marca australiana puseram fim à parceria
- Matéria
- Mais Notícias
As mudanças na vida de Gabriel Medina no ano recém-iniciado vão além da parte esportiva. O medalhista olímpico vai voltar à elite do surfe, mas sem um patrocinador que o acompanhou por praticamente toda a carreira até aqui: a marca de roupas Rip Curl e o brasileiro anunciaram o fim da parceria, que durava 17 anos.
Vitória anuncia novo patrocínio de site de acompanhantes; veja qual é
Lance! Biz
Barcelona rescinde contrato com patrocinador após menos de dois meses; entenda
Lance! Biz
Maresca abriu mão de multa milionária ao deixar o Chelsea; veja cifras
Lance! Biz
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
E foi de forma aparentemente compreensível e amistosa para as partes. Houve um comunicado carinhoso de de um envolvido para o outro. A companhia nascida na Austrália lembrou as conquistas de etapa, de temporadas e a medalha olímpica de Gabriel Medina.
Por sua vez, o brasileiro destacou que a marca acreditou nele "quando tudo ainda era sonho."
Gratidão
Gabriel Medina publicou um texto longo sobre a parceria com a marca. Confira abaixo.
"Chegou ao fim. Foram 17 anos de parceria que mudaram a minha vida. A Rip Curl acreditou em mim quando tudo ainda era sonho — e conquistamos 3 títulos mundiais, muitas viagens, aprendizados e momentos que vou levar pra sempre.
Quando eu era moleque, sonhava em ser patrocinado pela mesma marca do Mick Fanning, meu surfista favorito. ter vivido isso lado a lado com uma equipe que sempre me tratou como familia, é algo que vou guardar com carinho e gratidão.
Eu nunca teria chegado onde cheguei sozinho. A Rip Curl esteve comigo em cada etapa, cada vitória, cada desafio. Aprendi muito com todos vocês… no surf e na vida.
Hoje, um ciclo lindo se encerra. O legado foi construído, a história está escrita. Como vocês dizem aí na Austrália: "good job, mate"
E foi mesmo - uma parceria que deu certo."
O retorno do tricampeão
Com a vaga garantida no Championship Tour (CT) do próximo ano, Gabriel Medina busca retomar o domínio que o consagrou com os títulos mundiais de 2014, 2018 e 2021. Aos 32 anos, o ídolo de São Sebastião — que soma 18 vitórias em etapas ao longo de 13 temporadas — utiliza o período de reabilitação como combustível para seu objetivo maior a longo prazo: os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias