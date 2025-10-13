Pedro Scooby acusou os juízes da World Surf League (WSL) de racismo após a eliminação do surfista brasileiro Weslley Dantas na etapa de Saquarema do Challenger Series. A denúncia foi feita pelo ex-surfista em suas redes sociais neste domingo (12), quando Dantas foi eliminado no round 2 da competição realizada no litoral do Rio de Janeiro.

Na bateria disputada, Weslley Dantas terminou em terceiro lugar com 10.80 pontos, enquanto o neozelandês George Pittar avançou na segunda posição com 12.17 pontos. A diferença nas notas gerou indignação em Scooby, que questionou os critérios de avaliação dos juízes da WSL.

- Weslley Dantas é preto. Vai falar que não tem racismo? Não tem um caramba, tem sim. Ele não tem patrocínio e é brasileiro, aí passam a mão no cara, inacreditável. A galera acha que é só na primeira divisão que rola a mãozinha dos juízes; eles escolhem quem querem para passar as baterias - declarou Scooby em sua manifestação nas redes sociais.

Pedro Scooby compara ondas de Wslley e Pittar

O ex-surfista comparou detalhadamente as performances dos dois atletas. Em uma das ondas, Pittar recebeu 5.67 pontos, enquanto Dantas obteve 5.73 em manobra semelhante. Scooby considerou injusta a pequena diferença entre as notas, argumentando que a performance de Weslley foi superior.



- Eu vou fazer questão de filmar as duas ondas que tiveram as mesmas notas, uma do George Pittar e a outra do Weslley Dantas. A onda do George Pittar, ele surfou bem, mandou uma rasgada para dentro bonita, onda morreu, mandou uma rasgada e uma batida nada demais e forçou para voltar. A onda do Weslley, cavou, rabetada na lua, cutback absurdo. Mandou outra rabetada, mandou dois cutbacks sem mexer a prancha. A mesma nota para os dois? É de ficar revoltado, não tem como as duas ondas serem a mesma nota, é impossível - afirmou Pedro Scooby sobre os critérios da WSL.



Brasileiros com dificuldade em etapa da WSL

O domingo foi marcado por eliminações em massa de brasileiros. Além de Weslley Dantas, outros oito surfistas do Brasil foram eliminados: Lucas Silveira, Wesley Leite, Edgard Groggia, Peterson Crisanto, Ian Gouveia, Rafael Teixeira, Michael Rodrigues e Kaue Germano. Apenas seis brasileiros continuam na disputa masculina: Caua Costa, Samuel Pupo, Deivid Silva, João Chianca, Lucas Vicente e Mateus Herdy.

A etapa de Saquarema representa a quinta parada do Challenger Series, circuito de acesso ao mundial de surfe, e é o último evento da temporada 2026 nesta categoria.