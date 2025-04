Sport projeta chegar a 100 mil sócios no ano que vem

O Sport lançou na última sexta-feira (11), um novo plano para sócio torcedor com a promessa de oferecer produtos mais modernos para sua torcida. A equipe anunciou um plano de sócios, que tem objetivo de permitir a comercialização de ingressos para os jogos usando o WhatssApp.

O projeto tem como objetivo desburocratizar o processo de adesão dos sócios-torcedores. João Marcelo Barros, vice-presidente de Inovação e Tecnologia do clube, explicou para o site GE que a equipe pernambucana pode alcançar 100 mil sócios até o final do ano que vem.

“Este ano, chegamos ao número máximo entre 23 mil e 26 mil sócios, sem contar os dependentes. Se fizermos o básico bem feito, temos um potencial gigantesco. Hoje, você compra comida e até casa pelo celular, então, por que não facilitar o acesso ao clube também? Acredito que podemos alcançar 100 mil sócios até o final de 2026”, disse.

Enquanto a integração por meio de aplicativo de mensagens não finalizada, os ingressos continuam sendo vendidos por meio da plataforma oficial do clube e nas bibleterias físicas. No entanto, uma das iniciativas mais recentes do projeto é a implementação da biometria no acesso a Ilha do Retiro.

Além disso, como parte da modernização, o Leão da Ilha também estabeleceu parceirias com empresas de tecnologias com o intuito de aprimorar o atendimentos aos sócios. Isso inclui a implementação de um chat mais eficiente para atender às demandas de seus torcedores.

Torcida do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)

Entenda o funcionamento do novo modelo de sócios do Sport

Ao todo, são quatro categorias, três delas tem nomes já conhecido e outra tem um preço acessivel.