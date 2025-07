A partida entre Santos e Sport, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi agitada. O confronto teve provocação a Neymar, expulsão, lei do ex e gols nos minutos finais. Na reta final, a torcida do Leão chegou a arremessar copos em direção ao banco de reservas do Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, responsável pelo apito na partida, registrou em súmula que, aos 47 minutos da segunda etapa, quando o jogo estava empatado em 2 a 2, um objeto atingiu a área destinada à equipe santista.

— Informo que foi arremessado um copo plástico no campo de jogo aos 47 minutos do segundo tempo ao banco de reservas do Santos FC — relatou.

Na súmula, o árbitro também explicou os motivos que o levaram a expulsar o volante Tomás Rincón. Ainda na primeira etapa, o jogador deu um carrinho no atacante Derik e, mesmo com o jogo já parado, o árbitro de vídeo foi acionado e recomendou a revisão.

continua após a publicidade

— Por prática de jogo brusco grave ao acertar seu adversário, nº 18, sr. Derik Lacerda, na disputa de bola com as travas da chuteira acima da linha do tornozelo. O atleta atingido recebeu atendimento médico e seguiu na partida. O atleta expulso se retirou normalmente do campo de jogo — afirmou.

Confronto terminou empatado em 2 a 2 (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Provocação em Sport x Santos

Antes mesmo do confronto, torcedores do Leão da Ilha foram flagrados com máscaras da Bruna Marquezine e faixas de "100% Jesus" para provocar Neymar.

continua após a publicidade

As máscaras começaram a ser produzidas durante a semana, em registros compartilhados pelos torcedores nas redes sociais. Além delas, alguns também levaram placas com imagens da Bola de Ouro e a frase "Neymar não tem".

A Polícia Militar proibiu a entrada das máscaras no estádio; no entanto, imagens da transmissão flagraram alguns torcedores com elas.