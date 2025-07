Sport x Santos: onde assistir, horário e prováveis escalações

Sport e Santos se enfrentam neste sábado (26), às 18h30 (no horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife. O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Sport vive um pesadelo nesta edição de Brasileirão. Em 14 jogos disputados, o Leão ainda não conseguiu vencer e foi derrotado dez vezes. Atualmente com quatro pontos conquistados, o clube é o lanterna da competição com sobras. Na última rodada, arrancou um empate contra o Vitória no final da partida.

O Santos, por sua vez, também segue em um momento turbulento dentro de campo. Apesar de ter vencido o Flamengo na primeira partida pós Mundial de Clubes, o Peixe vem de uma sequência de duas derrotas — sendo uma sofrida para o Mirassol por 3 a 0 e outra para o Internacional dentro da Vila Belmiro. Assim como seu oponente, a equipe santista se encontra na zona de rebaixamento, porém com 14 pontos conquistados.

Santos e Sport se enfrentaram na Série B 2024 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X SANTOS

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: -

🚩 Auxiliares: -

🖥️ VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Derick Lacerda e Ignacio Ramírez.

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington.