Vitória x Sport: onde assistir, horário e prováveis escalações

Vitória e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30 (no horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). O confronto, válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Depois de vencer o Bragantino no domingo (20), o time baiano joga mais uma vez diante da sua torcida no Barradão. Fabio Carille poderá chegar à sua segunda vitória seguida no comando do Leão da Barra. Com o triunfo sobre o time paulista na última rodada, o Vitória chegou aos 15 pontos e à 15ª posição da competição. Do outro lado, o Sport visita seu rival em busca de seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Em 13 rodadas disputadas, o Leão só conquistou três pontos, perdeu dez jogos e ainda não venceu.

Ficha do jogo VIT SPT 16ª RODADA Campeonato Brasileiro Data e Hora Quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Barradão, em Salvador (BA) Árbitro Lucas Canetto Bellote (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP) Var Marcio Henrique de Gois (SP) Onde assistir

Histórico do confronto

Vitória e Sport já se enfrentaram 50 vezes na história em jogos oficiais e o time baiano leva vantagem no confronto. O Leão da Barra derrotou o rival desta quarta-feira 20 vezes e empatou 14 confrontos, além de ter sido derrotado 16 vezes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O último duelo entre as duas equipes aconteceu na Copa do Nordeste deste ano e o time baiano venceu o jogo por 1 a 0 jogando em casa. O Vitória não perde para o Sport desde 2019 ou há cinco jogos e o último duelo entre as equipes na Série A do Brasileirão aconteceu em 2018 em um empate por 0 a 0.

Confira as informações do jogo entre Vitória x Sport

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X SPORT

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Ronald e Lucas Braga; Matheus, Erick (Fabri/Ricardo Ryller) e Renato Kayzer

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (Matheusinho); Barletta, Derick Lacerda e Ignacio Ramírez.