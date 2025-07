Internacional deve enfrentar o Vasco com mudanças no time

O técnico Roger Machado ainda tem treino na tarde deste sábado (26) para definir a equipe, mas o Internacional deve enfrentar o Vasco, domingo (27), no estádio Beira-Rio, com mudanças no time. Além da ausência de Vitão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é possível que o técnico Roger Machado poupe alguns jogadores para a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, na quarta-feira (30).

O Colorado vem de três vitórias e chega ao confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro na décima colocação, com 20 pontos.

Quem vai jogar no lugar de Vitão

Com a ausência do camisa 4, que tomou o terceiro amarelo no 2 a 1 contra o Santos, o comandante alvirrubro deve mandar a campo Gabriel Mercado. O argentino não inicia uma partida desde setembro de 2024. Recuperado de cirurgia no joelho esquerdo, o defensor tem treinado com intensidade e participou de jogo-treino na semana passada.

As outras opções são Clayton Sampaio ou Juninho. O primeiro, porém, ainda não se afirmou no clube e não foi bem no primeiro tempo do 1 a 0 sobre o Vitória. Já o segundo é canhoto, assim como o outro titular, Victor Gabriel.

Gabriel Mercado pode voltar a atuar pelo Inter (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Quem pode ser poupado

Após a vitória sobre o Peixe, Roger Machado comentou que em alguns momentos ao longo das próximas semanas, com jogos pelo Brasileirão e pelas copas do Brasil e Libertadores, seria necessário ter que fazer escolhas, devido ao desgaste natural os atletas.

Assim, alguns candidatos a preservação são o lateral-direita Braian Aguirre, atleta de linha que mais atuou no ano, o esquerdo Aguirre e Alan Patrick. Assim, é possível que Alan Benítez inicie uma partida pela primeira vez, assim como Ramon volte a atuar. Já no lugar do camisa 10, o treinador pode escalar Bruno Tabata.

O camisa 17 procurou o técnico para expressar a vontade de atuar como meia mais centralizado, mesmo com o risco de perder minutagem. Essa seria uma boa oportunidade para ver como Tabata se sairia na armação o jogo.