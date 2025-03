Amuleto: Lenny confirma foco para confonto final pelo título pernambucano

Contratado por empréstimo junto ao Velez Sarsfield em julho do ano passado, o atacante Lenny Lobato já caiu nas graças da torcida do Sport nesta temporada. São 9 participações em gols em 15 partidas, somando Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. No último sábado, Lenny foi fundamental na jogada que resultou no gol contra do jogador Richard Franco, do Retrô, no primeiro duelo da final do estadual. Mesmo com a vantagem de 3 a 2, Lenny pede concentração para seguir na conquista do título.

- Apesar da vantagem, teremos um jogo difícil pela frente. O Retrô chegou na final por méritos próprios, assim como nós chegamos. Então nós precisamos manter a concentração e o foco para ir em busca do título. Nós possuímos um bom jogo associativo, com transições tanto ofensivas quanto defensivas, e buscamos o ataque à todo momento, reforçando a identidade da nossa equipe. Quando não temos a bola, todos buscam defender em unidade. Respeitamos o nosso adversário e sabemos da dificuldade, sobretudo por se tratar de uma final - disse.

Lenny é o jogador com mais participações em gols (7) e com mais assistências no campeonato. Também o segundo ateta com mais gols como reserva no estadual (2), reforçando a alcunha de amuleto por parte da torcida do Leão da Ilha. Além do Campeonato Pernambucano, o Sport segue na Copa do Nordeste e ainda terá pela frente a disputa da Série A do Brasileirão, que começa já no próximo final de semana.

“O Sport tem um grupo muito qualificado, com ótimos jogadores. Estamos concentrados para estas competições. O meu objetivo é ajudar a comissão e os meus companheiros a conquistar as metas do Clube. E entrega e raça da nossa parte não vão faltar”, afirma o jogador.

Antes da grande decisão do Pernambucano, marcada para o dia 2 de Abril, na Ilha do Retiro, o Sport ainda tem dois compromissos pela frente: nesta quarta-feira (26) a equipe recebe o Altos, às 21h30 pela Copa do Nordeste e no sábado (29), às 18h30, vai à capital paulista enfrentar o São Paulo, pela estreia do Campeonato Brasileiro.