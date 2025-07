Cuiabano resolve, e Botafogo derrota o Sport pelo Brasileirão

O Sport recebeu o Botafogo, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi derrotado por 1 a 0, no jogo que aconteceu na Ilha do Retiro, no Recife. A partida começou sob uma forte chuva que atingiu a região do estádio e atrapalhou alguns jogadores no início do duelo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Botafogo venceu o jogo com o gol de Cuiabano, que saiu do banco de reservas e deu a primeira vitória do técnico Davide Ancelotti. O lateral-esquerdo substituiu Alex Telles na sua posição de origem e se destacou novamente no ataque Alvinegro.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 25 pontos e se aproximou do G-4 do Brasileirão. Por sua vez, o Sport chegou a sua 10ª derrota na competição e permanece na lanterna do campeonato com a pior campanha da história dos pontos corridos.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

O Sport já começou errando na primeira saída de bola e Arthur Cabral finalizou para o gol aos 20 segundos e o goleiro Gabriel fez uma defesa tranquila. Após o susto, o Sport passou a pressionar a saída de bola do time carioca com intensidade e dificultou o jogo para os defensores do Botafogo.

Aos 18', Montoro deu um ótimo passe para Joaquin Correa. O argentino invadiu a área, limpou a marcação e chutou para a defesa do goleiro Gabriel. Aos 22', Montoro apareceu novamente. O jovem recebeu na área, foi pressionado pela marcação e conseguiu outro ótimo passe para Arthur Cabral, que marcou o gol. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento.

continua após a publicidade

O Sport demorou, mas respondeu aos 27'. Após a cobrança de escanteio, Ramon cabeceou e Vitinho fez o corte, No rebote, Rafael Thyere finalizou de bicicleta e mandou muito perto do gol de John.

Montoro finaliza para o gol em Sport x Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)<br>

Aos 31', Artur cruzou e Montoro chegou na área para finalizar cara a cara com o goleiro Gabriel, que fez uma grande defesa. No ataque seguinte, Barboza falhou e Colo Ramírez teve a chance de finalizar cara a cara com John, mas mandou para fora.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Derik ficou com a bola após falha de Marlon Freitas no meio de campo e chutou de fora da área aos 35' e John fez uma defesa segura. Na cobrança do escanteio, Ramon subiu sozinho e cabeceou para mais uma boa defesa de John. No final do primeiro tempo, o Sport chegou novamente com perigo pela esquerda com Barletta, que cruzou rasteiro. John espalmou e Kaio Fernando afastou na sequência.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com o Botafogo buscando o ataque. Aos 4', Vitinho dominou sozinho na área, mas isolou ao chutar para o gol. Após a chance clara do Botafogo, o Sport passou a controlar mais o jogo. Aos 15', Newton avançou pelo meio de campo e finalizou de fora da área, mandando muito perto do gol de Gabriel

O Botafogo ainda chegou com perigo em outros lances. Alex Telles aproveitou um rebote da zaga do Sport e cabeceou para fora. Aos 28', Montoro recebeu na grande área, finalizou e viu seu chute ser cortado por Chico quase em cima da linha.

Aos 42', Santi Rodríguez driblou a marcação, chutou rasteiro e com muita força. O goleiro Gabriel fez uma ótima defesa e evitou o gol Alvinegro. Aos 44', o Sport respondeu com a sua melhor arma apresentada no jogo: a bola aérea. Romarinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Chico, que cabeceou nas mãos de John.

Cuiabano comemora gol do Botafogo sobre o Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Já nos acréscimos, Cuiabano recebeu de Nathan Fernandes na área, limpou a marcação, chutou cruzado no canto de Gabriel e marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o lanterna do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica de Sport x Botafogo pelo Brasileirão 2025

Sport x Botafogo

15ª rodada — Campeonato Brasileiro Série A 2025

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

🥅 Gol: Cuiabano (BOT - 45 - 2T)

🟡Cartões amarelos: Marlon Freitas (BOT) - 35'; Montoro (BOT) - 42', Matheus Alexandre (SPT) - 42' — 2T;

🟨Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (ambos de SP)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

Sport (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon (Chico) e Igor Cariús (Kevyson); Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima (Atencio), Chrystian Barletta (Matheusinho); Derik Lacerda (Romarinho) e Colo Ramírez.

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton Jr, Marlon Freitas e Montoro (Rwan Cruz); Artur (Santi Rodríguez), Joaquin Correa (Nathan Fernandes) e Arthur Cabral.