Rincón contesta expulsão contra o Sport, e CBF divulga áudio do VAR

O volante Tomás Rincón recorreu às redes sociais para se desculpar com os torcedores do Santos e reclamar do cartão vermelho recebido no empate contra o Sport, neste sábado (26), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Rincón sofreu falta do atacante Derik e, na sequência, acabou atingindo o pé do jogador do Leão. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, inicialmente marcou infração a favor do Peixe, mas foi chamado pelo VAR e, após a revisão, decidiu aplicar o cartão vermelho.

Segundo o venezuelano, o lance foi fruto de atraso na dividida após a falta sofrida.

— Quero agradecer aos meus companheiros pelo esforço de hoje. Não dá para entender, às vezes, o critério dos árbitros que dá uma falta a meu favor, e na mesma sequência considera uma falta para (cartão) vermelho que é só por ter chegado atrasado na bola pela falta sofrida antes, que ele mesmo confirmou. Só quem entende de dinâmicas do futebol sabe o que eu quero dizer — disse.

— Enfim, peço desculpas a todos da nação santista. Vamos sair dessa situação todos juntos, com aquela demonstração de time dada no segundo tempo, não tenho dúvidas disso — completou Rincón.

Rincón não enfrenta o Juventude (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Explicação da arbitragem

Na súmula, o árbitro também explicou os motivos que o levaram a expulsar o atleta do Santos.

— Por prática de jogo brusco grave ao acertar seu adversário, nº 18, sr. Derik Lacerda, na disputa de bola com as travas da chuteira acima da linha do tornozelo. O atleta atingido recebeu atendimento médico e seguiu na partida. O atleta expulso se retirou normalmente do campo de jogo — afirmou.

Nos áudios divulgados pela CBF explicando a recomendação do árbitro de vídeo, Bráulio da Silva Machado afirma que Rincón acertou a chuteira com a sola.

— Vou te recomendar uma revisão para possível cartão vermelho. O jogador, quando ele cai, ele atinge com a sola da chuteira na linha do tornozelo subindo. É um contato pleno com a perna estendida — disse Bráulio.

— Vou voltar com cartão vermelho para o número 8 (Tomás Rincón) por jogo brusco grave. E vou marcar falta no jogador do Santos, ok? Tem uma falta antes no jogador do Santos — decidiu Klein.

O que vem pela frente?

Após o empate, o Santos terá oito dias de preparação para enfrentar o Juventude. A partida será disputada na segunda-feira (4), às 20h, no estádio Morumbis, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rincón está fora por suspensão.