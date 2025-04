Sport fecha usará inteligência artificial em atendimento torcedores

A diretoria do Sport mais um passo importante visando a modernização de áreas estratégicas da instituição. Nesta semana, o clube assinou com contrato com a Somos Young, empresa especializada em relacionamento digital com clientes e que já atende times do Brasil e do exterior.

O foco do trabalho será no atendimento aos sócios e torcedores do Leão da Ilha. Para isso, a companhia utilizará uma ferramenta de inteligência artificial generativa desenvolvida por ela, que funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana, e será usada para resolver demandas da torcida através de um canal no WhatsApp.

Capaz de emular o comportamento humano, a ferramenta evolui conforme é abastecida e estará preparada para oferecer informações sobre o programa de sócios, calendário de jogos, venda de ingressos e outros assuntos relacionados ao clube de forma quase que instantânea - respostas para mensagens de texto demoram apenas três segundos e áudios, no máximo oito.

— O Sport possui uma torcida apaixonada, numerosa, e vive uma fase de ascensão, com o acesso à Série A e a conquista do Campeonato Pernambucano, além do ótimo trabalho de reestruturação feito em conjunto com a Alvarez & Marsal. Sabemos que nessas ocasiões as demandas por parte dos torcedores aumentam e eles querem - e merecem, ser atendidos de forma ágil, educada e assertiva. Por meio da nossa tecnologia, temos uma capacidade ilimitada de atendimento, que irá contribuir positivamente para esse relacionamento entre o clube e a torcida — explica o vice-presidente executivo de vendas, marketing e novos negócios da Somos Young, Henrique Borges.

Por meio da parceria, a Somos Young também auxiliará o time no gerenciamento do relacionamento com o torcedor (CRM), com o objetivo de melhorar o controle e o planejamento de interações com a base de sócios. Além do atendimento, a IA será usada para criar métodos de aproximação e fidelização, focando no aumento do programa, na captação de novos sócios e na valorização dos sócios atuais.

— Fechamos com a Somos Young porque queremos trazer inovação e qualidade para o atendimento aos torcedores. O Sport é um clube muito grande e vive um processo de modernização em diversas áreas. Nesse contexto, sabemos que é essencial ter um canal que possa atender às demandas da torcida de forma ininterrupta, com assertividade e agilidade — completa o vice-presidente Executivo do Sport Club do Recife, Raphael Campos.

Além do Sport, a Somos Young também é responsável pelo atendimento dos torcedores de Cruzeiro, Coritiba, Vitória, Vasco e Peñarol.

