Fred Bruno crava previsão de zebra com gigante no Brasileirão: ‘Sabia de algo’

O apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno, cravou a derrota do Grêmio para o Sport, neste domingo (10), no Brasileirão. Foi a primeira do Leão no campeonato. O palpite foi dado no tradicional quadro do "Ge". Fred foi o único a apontar o Tricolor como o derrotado do confronto.

Sport bate o Grêmio e garante sua primeira vitória no Brasileirão

Enfim, o Sport venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (10), em partida válida pela 19ª rodada, o Leão da Ilha do Retiro venceu o Grêmio por 1 a 0, em plena Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Matheusinho marcou o único gol do jogo.

Com a vitória, o Sport segue na lanterna, mas agora com nove pontos — dois a menos do que o Juventude. Já o Grêmio, em crise, cai para a 15ª colocação, com 20.

O Grêmio terá mais uma semana cheia para treinar. No próximo domingo (17), às 16h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG. No sábado (16), às 18h30min, o Sport recebe o São Paulo, na Ilha do Retiro, em Recife-PE.

Lucas Lima, jogador do Sport, durante partida contra o Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 SPORT

CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 20h30min (horário de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Matheusinho, aos 5' do 2º T (S)

🟨 Cartões amarelos: Alysson e Braithwaite (G)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Camilo (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu) e Edenilson (Aravena); Cristian Olivera (Carlos Vinícius), Alysson e Riquelme; Braithwaite.

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Christian Rivera e Zé Lucas (João Silva); Matheusinho (Pedro Augusto), Lucas Lima e Léo Pereira (Barletta); Derik Lacerda (Pablo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)