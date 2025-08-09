Grêmio x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Tricolor Gaúcho recebe Leão da Ilha do Retiro neste domingo (10), às 20h30min
Grêmio e Sport se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir.
Ficha do jogo
O Grêmio vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado (2), no Maracanã. O Tricolor Gaúcho é o 14º colocado do Brasileirão, com 20 pontos — cinco a mais do que o Vasco da Gama, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
Z-4, este, onde está o Sport, que é o lanterna, com seis pontos. O Leão da Ilha do Retiro vem de três empates consecutivos. O último deles, em 0 a 0, com o Bahia, no último sábado (2), em Recife.
Ingressos para Grêmio x Sport
Para o duelo, que será no Dia dos Pais, o Grêmio mantém o preço dos ingressos dos jogos anteriores, desde que a Arena do Grêmio foi comprada pelo empresário Marcelo Marques. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br. As vendas para torcedores associados começaram na segunda-feira (4). Para o público geral e torcida visitante, as vendas abriram na quarta-feira (6).
➡️ Ingressos de Grêmio x Sport: veja preços e onde comprar
Confira as informações do jogo entre Fluminense e Grêmio pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X SPORT
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo (10), às 20h30min (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Kike Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite.
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima e Matheusinho; Derik Lacerda.
