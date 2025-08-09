menu hamburguer
Grêmio x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Tricolor Gaúcho recebe Leão da Ilha do Retiro neste domingo (10), às 20h30min

Grêmio x Sport. (Imagem: Arte Lance!)
imagem cameraGrêmio x Sport. (Imagem: Arte Lance!)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 09/08/2025
20:30
Grêmio e Sport se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir.

Ficha do jogo

Escudo-GREMIO
GRE
Escudo-SPORT
SPO
19ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
domingo, 10 de agosto, às 20h30min
Local
Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
Árbitro
Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
Var
Ilbert Estevam da Silva (SP)
Onde assistir

O Grêmio vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado (2), no Maracanã. O Tricolor Gaúcho é o 14º colocado do Brasileirão, com 20 pontos — cinco a mais do que o Vasco da Gama, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Grêmio

Z-4, este, onde está o Sport, que é o lanterna, com seis pontos. O Leão da Ilha do Retiro vem de três empates consecutivos. O último deles, em 0 a 0, com o Bahia, no último sábado (2), em Recife.

Ingressos para Grêmio x Sport

Para o duelo, que será no Dia dos Pais, o Grêmio mantém o preço dos ingressos dos jogos anteriores, desde que a Arena do Grêmio foi comprada pelo empresário Marcelo Marques. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br. As vendas para torcedores associados começaram na segunda-feira (4). Para o público geral e torcida visitante, as vendas abriram na quarta-feira (6).

Ingressos de Grêmio x Sport: veja preços e onde comprar

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Grêmio pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X SPORT
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo (10), às 20h30min (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Kike Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite.

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima e Matheusinho; Derik Lacerda.

circulo com pontos dentroTudo sobre

