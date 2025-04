CBF esclarece ‘proibição’ de venda dos direitos de transmissão aos clubes da Série D

A Confederação Brasileira de Futebol explicou o motivo da 'proibição' imposta aos clubes da Série D acerca da venda dos direitos de transmissão da competição. A Portuguesa-SP e o Treze, da Paraíba, se manifestaram sobre o veto do acordo com o canal "GOAT". Em resposta ao Lance!, a CBF esclareceu a decisão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com a entidade, os clubes da divisão assinaram um termo de participação do campeonato, concordando com uma cláusula que cedia os direitos de transmissão para a CBF, em reunião na última sexta-feira (11).

– Na reunião de sexta-feira passada, que foi a reunião do Conselho Técnico da Série D, foi comunicado aos clubes que quando eles assinaram o termo de participação do campeonato, eles cederam o direito de transmissão para a CBF, eles assinaram esse termo de participação. Quem assina tem que ver o que está assinando, todos foram lembrados que, ao assinarem o termo de participação, estavam cedendo os direitos.

continua após a publicidade

De acordo com a CBF, os clubes são autorizados a transmitir os jogos em seus próprios canais, mas não podem vender os direitos para terceiros.

Ainda em março, a Portuguesa anunciou um acordo com o canal GOAT para transmissão de suas partidas como mandante pela Série D. No entanto, a CBF interviu, dizendo que o acordo não poderia acontecer. Os clubes precisarão solicitar autorização para mostrar os jogos rodada após rodada, portanto, de forma gradativa.

continua após a publicidade

Não existe até o momento nenhum acordo fechado para exibir a quarta divisão com imagem. Com o veto da entidade, o Treze de manifestou contra a decisão nas redes sociais, mas apagou a publicação em seguida.

Veja o comunicado

A Confederação Brasileira de Futebol não comercializou nem custeou as transmissões da Série D do Campeonato Brasileiro no ano passado. Diante dessa experiência, e da informação de que a CBF também não havia comercializado nem tem intenção de transmitir as partidas deste ano, o Treze chegou a um acordo com o Canal GOAT para a transmissão de suas partidas na Série D 2025.



Faz parte da estratégia de qualquer clube de massa criar condições para acompanhar a tendência mundial de democratização de transmissões digitais, garantindo posicionamento e alcance para sua marca, e aproximação da sua torcida.



Apenas na última sexta-feira, já no final do dia, depois de adiar o início da competição, a CBF concluiu o Conselho Arbitral da Série D do Brasileirão. Neste momento, a entidade informou aos clubes que, apesar de não haver comercializado os direitos de transmissão, os clubes também não poderiam fazer isso, sob pena de perderem o direito à premiação e ao apoio logístico para o Campeonato. Lamentavelmente, é um preço que o Treze não consegue pagar. [...]

Resta aos clubes que quiserem e tiverem condições, segundo a CBF, custear suas próprias transmissões.

Estamos buscando esta alternativa.

➡️ CBF divulga análise do VAR em anulação de pênalti do Botafogo

A Portuguesa-SP estreia na competição neste sábado (19), às 16h, contra o Boavista-RJ, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Já o Treze enfrenta o Santa Cruz no domingo (20), às 16h (de Brasília), Estádio Governador Ernani Sátyro, em Campina Grande.