Algoz do Grêmio, atacante do Sport foi ‘dispensado’ pelo Imortal após rebaixamento

Destaque na primeira vitória do lanterna do Brasileirão, Léo Pereira jogou no Tricolor

Léo Pereira com a bola na vitória do Sport sobre o Grêmio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
imagem cameraLéo Pereira com a bola na vitória do Grêmio sobre o Sport. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 11/08/2025
07:45
Léo Pereira foi o grande nome da vitória do Sport, por 1 a 0, sobre o Grêmio, na noite de domingo (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante de lado de 25 anos deu assistência para o único gol do jogo, marcado por Matheusinho, aos cinco minutos do segundo tempo.

Mais do que isso, Léo Pereira infernizou o lado direito de defesa do Grêmio durante todo jogo. Em especial, Camilo, volante de origem que atuou improvisado na lateral do Tricolor Gaúcho. A dificuldade gremista na marcação nesse setor foi admitida pelo técnico Mano Menezes, que apontou essa como a 'única jogada' do Sport.

Léo Pereira jogou no Grêmio em 2020 e 2021

A curiosidade é que Léo Pereira já jogou no Grêmio, e foi 'dispensado' após o rebaixamento do Tricolor Gaúcho para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2021. O Imortal optou por não comprar o atacante, que pertencia ao Ituano, após o término do contrato de empréstimo. Ao todo, em duas temporadas, foram 51 jogos com a camiseta gremista, com seis gols e duas assistências.

Léo Pereira disputou 51 jogos e marcou seis gols pelo Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

— Respeito muito a equipe do Grêmio. Tive bela passagem por aqui. Era um momento que a gente precisava vencer. Graças a Deus pude dar uma assistência. Agora é trabalhar e buscar mais vitórias — disse Léo Pereira, na zona mista da Arena do Grêmio, após o triunfo do Sport.

Vitória sobre o Grêmio foi a primeira do Sport no Campeonato Brasileiro

A vitória foi a primeira do Leão da Ilha do Retiro no Campeonato Brasileiro, após 17 partidas. Mesmo com o triunfo, o Sport segue na lanterna, mas agora com nove pontos — dois a menos que o Juventude, vice-lanterna, e nove de distância para o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

