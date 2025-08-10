Cena de Mano após derrota em Grêmio x Sport chama atenção: ‘Traumatizante’
Treinador vive pressão por resultados no Tricolor
Na noite deste domingo (10), em partida válida pela 19ª rodada, o Sport venceu o Grêmio por 1 a 0, em plena Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Matheusinho marcou o único gol do jogo. Após a partida, a saída do técnico Mano Menezes, chamou atenção da web. O treinador viralizou com vídeo de uma caminhada com semblante negativo.
Grêmio x Sport
Enfim, o Sport venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (10), em partida válida pela 19ª rodada, o Leão da Ilha do Retiro venceu o Grêmio por 1 a 0, em plena Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Matheusinho marcou o único gol do jogo.
Com a vitória, o Sport segue na lanterna, mas agora com nove pontos — dois a menos do que o Juventude. Já o Grêmio, em crise, cai para a 15ª colocação, com 20.
O Grêmio terá mais uma semana cheia para treinar. No próximo domingo (17), às 16h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG. No sábado (16), às 18h30min, o Sport recebe o São Paulo, na Ilha do Retiro, em Recife-PE.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 0 X 1 SPORT
CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 20h30min (horário de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
🥅 Gols: Matheusinho, aos 5' do 2º T (S)
🟨 Cartões amarelos: Alysson e Braithwaite (G)
⚽ ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Camilo (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu) e Edenilson (Aravena); Cristian Olivera (Carlos Vinícius), Alysson e Riquelme; Braithwaite.
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Christian Rivera e Zé Lucas (João Silva); Matheusinho (Pedro Augusto), Lucas Lima e Léo Pereira (Barletta); Derik Lacerda (Pablo).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ);
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
