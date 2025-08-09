O Grêmio recebe o Sport, neste domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para vencer, o Tricolor Gaúcho precisará superar retrospecto recente negativo nos duelos com o Leão da Ilha do Retiro pela Série A.

continua após a publicidade

Sem vitória nos últimos seis jogos, e apenas uma em 12

Nos últimos seis confrontos com o Sport pela primeira divisão do futebol brasileiro, o Grêmio não venceu — foram dois empates e quatro derrotes. Se o recorte for ampliado para os últimos 12 jogos, o Tricolor Gaúcho ganhou apenas uma vez, com três empates e oito vitórias do Leão da Ilha do Retiro.

Grêmio 1 x 2 Sport - 03/10/2021

Sport 1 x 0 Grêmio - 17/06/2021

Sport 1 x 1 Grêmio - 19/12/2020

Grêmio 1 x 2 Sport - 03/09/2020

Grêmio 3 x 4 Sport - 27/10/2018

Sport 0 x 0 Grêmio - 13/06/2018

Grêmio 5 x 0 Sport - 02/09/2017

Sport 4 x 3 Grêmio - 28/05/2017

Grêmio 0 x 3 Sport - 07/11/2016

Sport 4 x 2 Grêmio - 17/07/2016

Sport 1 x 0 Grêmio - 08/11/2015

Grêmio 1 x 1 Sport - 25/07/2015

Grêmio perdeu para o Sport na reestreia de Douglas Costa, em 2021. (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

'Copo meio-cheio': retrospecto completo é favorável ao Grêmio

É verdade que, no último confronto entre as equipes, no dia 20 de setembro de 2022, o Grêmio venceu por 3 a 0, na Arena do Grêmio. Porém, a partida era válida pela Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano.

continua após a publicidade

Ao todo, o Grêmio leva vantagem no histórico de confrontos com o Sport. São 52 jogos, com 24 vitórias dos gaúchos, 14 empates e 14 vitórias dos pernambucanos. 47 dessas partidas foram pela Série A do Brasileirão, com 21 vitórias gremistas, 12 empates e 14 vitórias leoninas.