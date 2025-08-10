Enfim, o Sport venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (10), em partida válida pela 19ª rodada, o Leão da Ilha do Retiro venceu o Grêmio por 1 a 0, em plena Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Matheusinho marcou o único gol do jogo.

Com a vitória, o Sport segue na lanterna, mas agora com nove pontos — dois a menos do que o Juventude. Já o Grêmio, em crise, cai para a 15ª colocação, com 20.

Como foi o jogo

As oportunidades demoraram para aparecer. Aos 27 minutos, Kike Olivera cruzou rasteiro da direita e Riquelme concluiu firme, mas em cima de Gabriel, que fez a defesa. O Sport respondeu um minuto depois. Léo Pereira passou por Camilo e chutou cruzado.

Aos 33, Marlon arriscou de fora da área, e o chute cruzado passou com perigo, à esquerda do gol de Gabriel. Aos 39, Matheus Alexandre ganhou do lateral esquerdo gremista pelo alto, mas cabeceou sobre o gol.

O Sport voltou melhor no segundo tempo. Logo aos cinco minutos, Léo Pereira cruzou rasteiro da esquerda e Matheusinho finalizou para o gol. 1 a 0.

O Grêmio até tentou com Kike Olivera, aos nove. O uruguaio finalizou de canhota, no alto, e Gabriel deu um tapa para a linha de fundo. Mas o Sport teve oportunidades de ampliar, principalmente em jogadas de Léo Pereira, que deu muito trabalho para o lado direito de defesa do Grêmio.

Mano Menezes empilhou atacantes, mas, apático, o Tricolor Gaúcho só voltou a assustar no último lance do jogo, aos 49. Do bico direito da grande área, Aravena chutou à direita do gol.

O que vem por aí

O Grêmio terá mais uma semana cheia para treinar. No próximo domingo (17), às 16h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG. No sábado (16), às 18h30min, o Sport recebe o São Paulo, na Ilha do Retiro, em Recife-PE.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 SPORT

CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 20h30min (horário de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Matheusinho, aos 5' do 2º T (S)

🟨 Cartões amarelos: Alysson e Braithwaite (G)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Camilo (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu) e Edenilson (Aravena); Cristian Olivera (Carlos Vinícius), Alysson e Riquelme; Braithwaite.

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Christian Rivera e Zé Lucas (João Silva); Matheusinho (Pedro Augusto), Lucas Lima e Léo Pereira (Barletta); Derik Lacerda (Pablo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)