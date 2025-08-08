Bragantino x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações
Colorado precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento
O Internacional chega a Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino, às 18h30min (de Brasília) deste sábado (9), precisando se recuperar da desclassificação na Copa do Brasil e dos últimos resultados e atuações. A partida vale pela 19ª rodada da competição. O jogo será transmitido pelo Premiere (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam Bragantino e Internacional
O time do técnico Roger Machado vem a eliminação na Copa do Brasil e de um empate e uma derrota no Brasileirão. Questionado no cargo, por conta das fracas atuações da equipe desde o retorno do campeonato, o treinador colorado terá as ausências de Vitão, suspenso, Mercado e Carbonero, que saíram lesionados do confronto contra o Fluminense, na quarta-feira (30).
Como encara o Flamengo na quarta (13), pelas oitavas de final da Libertadores, é possível que Roger Machado poupe alguns jogadores. Aguirre, Thiago Maia e Alan Patrick são os mais cotados para ficarem de fora, com as entradas de Benítez, Luis Otávio e Bruno Tabata.
Já a equipe paulista está sem vencer há cinco jogos, além de também ter sido eliminado da Copa do Brasil. O time do técnico Fernando Seabra tenta se reencontrar. Contra o Alvirrubro, não terá Eduardo Sasha e Eric Ramires, ambos suspensos.
As estatísticas de Sport e Internacional
No Brasileiro, o Inter está em 13º, com cinco vitórias, seis empates e seis derrotas, somando 21 pontos. Já o Bragantino figura na sexta posição, com oito vitória, três empates e sete derrotas, totalizando 27 pontos.
Tudo sobre o jogo Bragantino x Internacional, pelo Campeonato Brasileiro (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT X INTERNACIONAL
19ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto de 2025, às 18h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Fabinho (Praxedes), John John, Lucas Barbosa e Vinicinho; Pitta. (Técnico: Fernando Seabra)
INTERNACIONAL: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Alan Rodríguez) e Bruno Tabata; Vitinho Rafael Borré (Ricardo Mathias) e Wesley. (Técnico: Roger Machado).
