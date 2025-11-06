menu hamburguer
Sport

Sport afasta Derik, artilheiro da equipe, por caso de indisciplina

Atacante deixa de fazer parte dos planos do clube após decisão interna

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 06/11/2025
19:42
Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)
imagem cameraTroféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)
O Sport anunciou que o atacante Derik não faz mais parte dos planos da equipe para a temporada. Segundo o clube, o jogador, que pertence ao Cuiabá e estava emprestado, foi afastado por atos de indisciplina.

— O Sport Club do Recife informa que o atacante Derik Lacerda não faz mais parte dos planos do Clube para o restante da temporada. O atleta, seu empresário e o Cuiabá, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, já foram comunicados que o mesmo não será utilizado nos jogos restantes do Campeonato Brasileiro Série A — disse o clube.

Derik Lacerda deixa o Sport com números consistentes na temporada. O atacante disputou 17 partidas, todas como titular, e marcou seis gols, com média de um tento a cada 242 minutos. O desempenho ofensivo foi reforçado por uma média de três finalizações por jogo, sendo 1,1 delas no alvo, além de duas grandes chances criadas.

Além do faro de gol, o jogador também mostrou participação ativa na construção das jogadas. Foram 0,8 passes decisivos e 1,3 dribles certos por partida, além de 1,5 faltas sofridas em média. O jogador recebeu oito cartões amarelos.

Aos 25 anos, Derik acumula passagens por Cuiabá, Chapecoense, Ferroviária e Acadêmica de Coimbra, de Portugal.

Derik Lacerda pelo Sport:

  1. 17 jogos (17 titular)
  2. 6 gols
  3. 242 mins para marcar gol
  4. 3.0 finalizações por jogo (1.1 no gol)
  5. 2 grandes chances criadas
  6. 0.8 passes decisivos por jogo
  7. 1.3 dribles certos por jogo
  8. 1.5 faltas sofridas por jogo
  9. 8 cartões amarelos
  10. Nota Sofascore 7.08
Derik Lacerda - Sport
Derik Lacerda marcou seis gols pelo Sport (Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

Veja abaixo a nota completa do Sport

O Sport Club do Recife informa que o atacante Derik Lacerda não faz mais parte dos planos do Clube para o restante da temporada. O atleta, seu empresário e o Cuiabá, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, já foram comunicados que o mesmo não será utilizado nos jogos restantes do Campeonato Brasileiro Série A.

A decisão decorre de episódios de indisciplina, sendo o mais recente nesta quinta-feira (06), quando o jogador se recusou a participar de parte das atividades de treinamento programadas pelo Clube.

O Sport reafirma seu compromisso com a disciplina, o profissionalismo e o respeito aos valores que norteiam sua conduta e o ambiente de trabalho.

