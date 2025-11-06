O Sport anunciou que o atacante Derik não faz mais parte dos planos da equipe para a temporada. Segundo o clube, o jogador, que pertence ao Cuiabá e estava emprestado, foi afastado por atos de indisciplina.

— O Sport Club do Recife informa que o atacante Derik Lacerda não faz mais parte dos planos do Clube para o restante da temporada. O atleta, seu empresário e o Cuiabá, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, já foram comunicados que o mesmo não será utilizado nos jogos restantes do Campeonato Brasileiro Série A — disse o clube.

Derik Lacerda deixa o Sport com números consistentes na temporada. O atacante disputou 17 partidas, todas como titular, e marcou seis gols, com média de um tento a cada 242 minutos. O desempenho ofensivo foi reforçado por uma média de três finalizações por jogo, sendo 1,1 delas no alvo, além de duas grandes chances criadas.

Além do faro de gol, o jogador também mostrou participação ativa na construção das jogadas. Foram 0,8 passes decisivos e 1,3 dribles certos por partida, além de 1,5 faltas sofridas em média. O jogador recebeu oito cartões amarelos.

Aos 25 anos, Derik acumula passagens por Cuiabá, Chapecoense, Ferroviária e Acadêmica de Coimbra, de Portugal.

Derik Lacerda pelo Sport:

17 jogos (17 titular) 6 gols 242 mins para marcar gol 3.0 finalizações por jogo (1.1 no gol) 2 grandes chances criadas 0.8 passes decisivos por jogo 1.3 dribles certos por jogo 1.5 faltas sofridas por jogo 8 cartões amarelos Nota Sofascore 7.08

Derik Lacerda marcou seis gols pelo Sport (Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

Veja abaixo a nota completa do Sport

A decisão decorre de episódios de indisciplina, sendo o mais recente nesta quinta-feira (06), quando o jogador se recusou a participar de parte das atividades de treinamento programadas pelo Clube.

O Sport reafirma seu compromisso com a disciplina, o profissionalismo e o respeito aos valores que norteiam sua conduta e o ambiente de trabalho.