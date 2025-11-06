CBF divulga análise do VAR que anulou gol do Juventude contra o Sport

O áudio do VAR divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (6), explicou a tomada de decisão que anulou o gol de Gabriel Taliari no jogo entre Juventude e Sport, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogador fez gol de voleio no primeiro tempo, mas a arbitragem assinalou falta no lance.

A arbitragem foi liderada por Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, que marcou a falta antes de ser acionado pelo árbitro de vídeo, comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. A jogada aconteceu aos 17 do primeiro tempo, quando o camisa 19 recebeu em velocidade e finalizou para a defesa do goleiro. A bola sobrou no alto e o atacante arriscou um voleio que morreu no fundo das redes, mas o juiz já havia marcado a falta.

— O atacante chuta a bola, mas pega no rosto do goleiro. Foi acidental, mas tem a falta — disse o árbitro em conversa com o VAR.

— A bola está no ar e o jogador faz o movimento perigoso de voleio no goleiro que está disputando a bola. Confirmo decisão do campo de falta. O pé atinge a cabeça do goleiro, uma bola que está no ar e era para ter sido disputada de cabeça, ele assume o risco de disputando de voleio — concluiu Pablo.

