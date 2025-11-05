Em confronto direto, o Juventude venceu o Sport por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (5), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Gabriel Taliari e Ênio, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória do Papo.

Com o resultado, o Leão da Ilha segue na lanterna, com 17 pontos, a 17 pontos do Vitória, primeiro time fora da ZR. O Juventude passou provisoriamente o Fortaleza, que ainda joga, e assumiu a 18ª colocação, com 29 pontos, cinco pontos atrás do rubro-negro baiano.

Como foi o jogo?

Desde o início, o visitante Juventude foi superior e teve a iniciativa ofensiva do jogo. Nenê assustou em chute cruzado, e Gabriel Taliari até chegou a marcar de voleio, mas teve o gol anulado por falta no goleiro Gabriel.

A resposta do Sport foi em chute de Barletta para boa defesa de Jandrei. Matheusinho também tentou em batida que foi para fora, mas a dificuldade criativa do Leão refletia em campo.

A partir dos 20, o Papo passou a marcar e atuar no campo de ataque. Nenê, novamente, finalizou para o goleiro espalmar, e o gol saiu nos acréscimos. Aos 46, Marcelo Hermes cruzou da esquerda, Taliari subiu mais que Igor Cariús e cabeceou no canto esquerdo de Gabriel Vasconcelos para abrir o placar. 1x0.

Na volta do intervalo, o Sport foi pra cima e quase empatou no primeiro minuto. Lucas Lima soltou uma pancada de fora da área no travessão e, no rebote, Matheus Alexandre mandou rente à trave. Pouco depois, após escanteio, Pablo tentou de cabeça para fora.

Depois desse ímpeto inicial, o Juventude conseguiu equilibrar, e Taliari ficou próximo de fazer o segundo quando arriscou do bico da área e viu a bola raspar a trave. O time gaúcho passou a segurar mais a bola e, com ajustes na marcação, ampliou a vantagem.

Igor Formiga roubou a bola de Luan Cândido perto do meio-campo, tabelou com Taliari e tocou na área para Ênio ter apenas o trabalho de empurrar às redes. 2x0.

Com o placar encaminhado, o Papo controlou a vitória na reta final, enquanto o Sport escutou vaias da torcida e gritos irônicos de 'olé".

O que vem por aí?

O Sport volta a campo contra o Atlético-MG no sábado (8), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro. Já o Juventude visita o Vasco no mesmo dia, às 18h30, em São Januário. Os jogos são válidos pela 33ª rodada da Série A.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 0X2 JUVENTUDE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 32ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 5 de novembro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

🥅 Gols: Gabriel Taliari 46'/1ºT e Ênio 33'/2ºT (Juventude);

🟨 Cartões amarelos: Rivera, Sérgio Oliveira e Derik Lacerda (Sport); Rodrigo Sam, Caíque e Peixoto (Juventude)

🟥 Cartão vermelho: nenhum

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

⚽ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: César Lucena, interino)

Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús (Luan Cândido); Rivera (Adriel), Sérgio Oliveira (Hyoran) e Lucas Lima; Matheusinho (Romarinho), Barletta (Pablo) e Derik Lacerda.

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Marcos Paulo); Igor Formiga, Caíque (Ênio), Peixoto (Sforza) e Marcelo Hermes; Nenê (Giovanny), Rafael Bilu (Jadson) e Gabriel Taliari.