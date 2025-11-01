Antes de enfrentar o Flamengo, Sport quita parte dos salários atrasados do elenco
Jogadores e comissão técnica receberam os valores referentes à carteira de trabalho
O Sport desembarca no Rio de Janeiro com uma notícia um pouco mais positiva fora de campo. Às vésperas do duelo contra o Flamengo, neste sábado (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã, o clube pernambucano quitou nesta sexta-feira (31) parte dos salários atrasados do elenco e da comissão técnica.
O pagamento realizado refere-se aos vencimentos do mês de setembro, registrados na carteira de trabalho. Apesar do alívio parcial, os valores referentes aos direitos de imagem permanecem em aberto, com previsão de acerto até a primeira quinzena de novembro.
O clube havia justificado o atraso nos pagamentos por um problema de "fluxo de caixa" e aguardava o adiantamento de uma cota da Liga Forte União (LFU) para conseguir regularizar a situação.
Além dos salários, o Sport também enfrenta outros entraves financeiros. Nesta semana, o volante Du Queiroz acionou o clube na Justiça cobrando valores pendentes referentes ao acordo de rescisão contratual.
A crise extracampo se reflete dentro das quatro linhas. O Leão ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos de desvantagem em relação ao Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Em 29 rodadas, a equipe soma apenas 22 gols marcados — o pior ataque da competição — e tem a terceira defesa mais vazada, com 46 gols sofridos.
