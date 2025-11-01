Vidente faz previsão para Flamengo x Sport pelo Brasileirão

O Flamengo recebe o Sport, neste sábado (1), no Maracanã, às 21h (de Brasília), em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória do rubro-negro carioca.

O tarólogo apontou para uma partida cheia de oportunidades para o Flamengo. Ele destacou para chances claras de gols e abriu margem para a possibilidade do técnico Filipe Luís conseguir resgatar alguns jogadores do elenco, que estão tendo um baixo rendimento recentemente.

Pelo lado do Sport, o vidente destacou a necessidade da equipe tentar se impor mais dentro de campo. Luiz Filho destacou, que é capaz do Flamengo deixar espaços para a equipe de Recife, principalmente nos contra-ataques, e assim, pode ser vazado.

Em uma visão ampla, a previsão foi de um bom jogo entre as duas equipes. O tarólogo destacou a possibilidade baixa de empate, e apesar do confronto ser marcado pelo equilíbrio, a equipe carioca é a franca favorita para vencer a partida.

Flamengo x Sport

O confronto entre os clubes acontece, neste sábado (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. O atual cenário das equipes é distinto. De um lado, o Flamengo tenta recuperar a liderança do campeonato, hoje nas mãos do Palmeiras.

Do outro, o Sport busca somar pontos na disputa cotra o rebaixamento. Atualmente, Flamengo e Sport ocupam respectivamente a segunda e última colocação.