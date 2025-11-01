Palmeiras inicia corrida contra o Flamengo em busca de títulos e recordes

O Palmeiras garantiu vaga na final da Libertadores após uma virada épica sobre a LDU, no Allianz Parque, e volta a ter o Flamengo como rival direto na disputa por títulos em 2025.

Adversários na decisão do torneio continental, os dois clubes também travam duelo ponto a ponto pela liderança do Brasileirão, já distantes do segundo pelotão. As competições representam, inclusive, a última oportunidade de Abel Ferreira evitar sua primeira temporada sem conquistas no comando do Verdão.

Caso repita o resultado de 2021, em Montevidéu, e conquiste o título da Libertadores sobre o Flamengo, o Palmeiras se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão continental. No Brasileirão, já ocupa a liderança histórica e tem a chance de ampliar a vantagem para o segundo colocado.

Ao todo, restam 10 partidas em um dos calendários mais apertados do Palmeiras nos últimos anos — principalmente por causa da viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Com um ponto de vantagem sobre o Rubro-Negro, o Verdão depende apenas de si para conquistar as duas taças e ainda leva vantagem no principal critério de desempate do Brasileirão: o número de vitórias.

Palmeiras encara o juventude pelo Brasileirão

Classificado após a goleada na semifinal da Libertadores, o Palmeiras virou a chave e iniciou a preparação para enfrentar o Juventude, no Sul do país, no próximo domingo.

Abel Ferreira ainda não contará com o goleiro Weverton, que segue sob cuidados do departamento médico por conta de uma fissura na mão. O volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho também permanecem fora.

O restante do elenco treinou sem restrições e deve viajar para Caxias do Sul. A tendência é que a comissão técnica escale força máxima para a partida, salvo eventuais jogadores poupados devido à maratona de jogos.

Final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo vão decidir a Libertadores no próximo dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Algumas cidades brasileiras, como Brasília e Belém, chegaram a se movimentar nos bastidores para tentar trazer a final ao país, mas a partida será mantida na sede definida anteriormente.

Apesar do apoio da CBF, os clubes não manifestaram oficialmente o desejo de mudança, enquanto a Conmebol, entidade organizadora do torneio, já iniciou a pré-venda de ingressos tendo o Estádio Monumental de Lima, casa do Universitario, como palco da decisão.

