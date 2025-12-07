Em ritmo de treino, assim foi a vitória do Grêmio por 4 a 0 sobre o Sport na última rodada do Brasileirão, neste domingo (7), na Ilha do Retiro. Com o triunfo, liderado novamente pelo atacante Carlos Vinícius, o Tricolor garante vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. O time pernambucano, por sua vez, não aproveita a chance de deixar uma última impressão positiva em seus domínios e termina 2025 com outra atuação sofrível.

O time visitante só dependia de si para confirmar a classificação para a competição continental e cumpriu o objetivo com enorme facilidade. Após arrancada no fim do campeonato, os gaúchos fecham a temporada em ótima fase, com 49 pontos e a 9ª posição do Campeonato Brasileiro. O Sport foi o lanterna, com apenas 17 pontos conquistados, e jogará a Série B em 2026.

Sport x Grêmio: como foi o jogo?

O jogo começou morno na Ilha do Retiro. O Sport até teve a primeira chance: aos 15 minutos, Marlon errou domínio dentro da área, Matheusinho roubou a bola e tocou para Igor Cariús chutar de primeira com força e obrigar Gabriel Grando, que substituiu o lesionado Tiago Volpi, a fazer grande defesa. Apesar do ritmo lento, o Grêmio sabia que era questão de tempo para as chances aparecerem.

Como ao longo do ano todo, o time pernambucano passou a dar muito espaço e evidenciar a discrepância para o restante das equipes da Série A. Quando as oportunidades apareceram, Carlos Vinícius não desperdiçou. Aos 28 minutos, recebeu de Alysson em contra-ataque e mandou de primeira para o fundo das redes: bela finalização. Logo depois, aos 30', Edenilson disparou pela direita e rolou para o centroavante, completamente livre, só empurrar para o gol. 12 gols em 14 jogos para o artilheiro no Brasileirão.

Aos 35', mais uma demonstração do péssimo ano do Sport. Em cobrança de falta mal ensaiada, Lucas Lima tentou rolar para a entrada da área e acertou nos pés de Edenilson, cedendo ótimo contra-ataque desperdiçado. Aos 41 minutos, porém, saiu o terceiro gol. Pavón, que entrou na vaga de Alysson, cruzou para o zagueiro Gustavo Martins, também livre, só desviar para o gol.

O segundo tempo começou da mesma forma. Só foram necessários dois minutos para o Grêmio balançar as redes de novo, sem esforço. Após boa troca de passes, Pavón cruzou e o compatriota argentino Cristaldo pegou de primeira para anotar o seu. Depois, o Tricolor tirou o pé do acelerador e só controlou a vantagem até o apito final.

Os três mil torcedores do Sport presentes, que chegaram a vaiar em determinados momentos, também cantaram nos últimos minutos e receberam aplausos de Mano Menezes.

De forma bem-humorada, torcedor do Sport levanta placa "não aguento mais sofrer" durante jogo contra o Grêmio (Foto: Marlon Costa / AGIF / Gazeta Press)

O que vem por aí?

Agora, as duas equipes entram de férias e retornarão em 2026 para disputar seus estaduais. O Grêmio termina o ano em alta e sonha com um grande título na próxima temporada, na qual jogará Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. O Sport, por sua vez, deve passar por reformulação e terá como principal objetivo retornar à Série A.

Times classificados para a Sul-Americana**

Time Pontos Vitórias Saldo de gols São Paulo (8º) 51 14 - 4 Grêmio (9º) 49 13 - 3 Bragantino (10º) 48 14 - 12 Atlético-MG (11º) 48 12 - 1 Santos (12º) 47 12 - 5 Corinthians (13º) 47 12 - 5 Vasco (14º) 45 13 - 5

*O Vasco, 14º colocado, está garantido em competição continental. Se vencer a Copa do Brasil, vai para a Libertadores. Se um dos outros três ganhar (Cruzeiro, Fluminense ou Corinthians), vai para a Sul-Americana.

*Em caso de conquistas de Cruzeiro ou Fluminense na taça nacional, o São Paulo irá para a Libertadores, e não mais para a Sula.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 4 GRÊMIO

38ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

🥅 Gols: Carlos Vinícius aos 28'/1ºT (0-1) e 30'/1ºT (0-2), Gustavo Martins aos 41'/1ºT (0-3), Cristaldo aos 2'/2°T (0-4)

🟨 Cartões amarelos: Pedro Augusto; Alysson, Amuzu, Cuéllar e Camilo

🏟️ Público: 3.339 torcedores

💸 Renda: R$ 88.755,00

⚽ ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: César Lucena)

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Luan Cândido (Rafinha) e Igor Cariús (João Silva); Lucas Kal, Pedro Augusto e Lucas Lima; Romarinho (Barletta), Matheusinho (Léo Pereira) e Gonçalo Paciência (Sérgio Oliveira)

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon (Lucas Esteves); Cuéllar, Edenilson (Camilo) e Cristaldo; Alysson (Pavón), Amuzu (Willian) e Carlos Vinícius (André)

🟨 Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)