Sportsbet io ou bet365: qual casa de apostas escolher?

Saiba qual a melhor casa de apostas entre Sportsbet.io e bet365 (Arte: Parceiros Lance)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 16:21 • São Paulo (SP)

Está em dúvidas entre Sportsbet io ou bet365? Não sabe qual site de apostas escolher? Então, esperamos dar uma ajudinha. Afinal, é para isso que preparamos este artigo comparativo.



Com toda a certeza, vamos avaliar alguns pontos de ambas as operadoras. E nossa ideia aqui não é trazer uma verdade absoluta. Mas, sim, mostrar nossa opinião sobre alguns aspectos das duas casas de apostas.



Portanto, vamos em frente para nossa avaliação.



.

Sportsbet io



A seguir, veja alguns pontos que destacamos sobre a Sportsbet.io:



⭐️ Boa variedade em termos de apostas

⭐️ Além disso, a casa dá bastante ênfase aos eSports

⭐️ A plataforma é uma das casas que mais foca em criptomoedas, mas oferece outros métodos de pagamento

⭐️ Lucro Turbinado é um recurso bem interessante para aumentar odds em alguns eventos

⭐️Site com design moderno, mas que pode ser confuso em alguns momentos.





Apostar com a Sportsbet.io >>

.

bet365



Agora, vamos destacar um pouco sobre a operadora:



⭐️ Empresa com enorme tradição no mercado, tendo mais de 20 anos de expertise em apostas online

⭐️Certamente, oferece um dos maiores catálogos de apostas esportivas do mercado

⭐️ Bônus de boas-vindas

⭐️ Excelentes recursos

⭐️ Várias promoções.





Apostar com a bet365 >>

Bônus de boas-vindas: bet365 ganha



Hoje em dia, várias casas de apostas oferecem bônus de boas-vindas para novos clientes. Mas a Sportsbet.io, por política da empresa, simplesmente não tem atualmente um bônus. Ao menos até a redação deste comparativo.



Dessa maneira, apesar de a empresa ter outras promoções interessantes, faz falta um bônus de boas-vindas.



Em contrapartida, a bet365 oferece um bônus de boas-vindas. Para mais detalhes, sugerimos que leia os Termos e Condições (T&C) no site da empresa.





Existe um código de bônus bet365 MAXLANCE. (O código de bônus MAXLANCE pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.) Neste quesito, ao escolhermos entre Sportsbet.io ou bet365, temos que dar o ponto para a segunda.



Aliás, se quiser saber mais sobre os bônus de boas-vindas de cada operadora, visite as nossas páginas dedicadas aos códigos de bônus.



Apostar com a bet365 >>

Variedade de mercados de aposta e esportes disponíveis: bet365 leva com boa vantagem



Sem dúvida, neste quesito as duas casas são opções interessantes. Ambas oferecem opções interessantes em termos de mercados de apostas. Ou seja, os tipos de apostas.



Contudo, a Sportsbet.io é mais limitada quando falamos em variedade.



Ao olharmos para os esportes na esta casa, por exemplo, encontramos:



- Futebol

- Vôlei

- Fórmula

- Arreio

- Futebol australiano (AFL)

- Badminton

- Beisebol

- Boxe

- Corridas de cavalos

- Corrida touring

- eSports (CS:GO, Dota 2, LoL, eSoccer, etc.)

- Corrida de motos

- E mais



Então, ao conferirmos a segunda casa, achamos:



- Futebol

- Basquete

- E-Sports

- Futebol australiano

- Futsal

- Golfe

- Hóquei no gelo

- Rugby League

- Rugby Union

- E muitos mais



Com toda a certeza, ambas têm bons catálogos. Mas, entre escolher Sportsbet.io ou bet365, a gente optaria pela segunda.



Comparação de mercados de apostas



Só para ilustrar, vamos olhar para o jogo Palmeiras x Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A.



Na Sportsbet.io, estes foram os principais mercados que achamos:



- Resultado (1x2)

- Empate devolve aposta

- Ambos os times marcarem gol

- Total de gols (mais/menos)

- Resultado exato

- Resultado do primeiro tempo

- Total de gols do primeiro tempo

- Entre outros...



Da mesma forma, analisamos o catálogo na segunda casa:



- Resultado final (1x2)

- Dupla hipótese

- Resultado correto

- Intervalo/final de jogo

- Cartões

- Apostas especiais

- E muito mais...



Em suma, ao analisar variedade de esportes ou mercados, quem você escolheria: Sportsbet.io ou bet365? Em nossa opinião, a segunda plataforma leva uma boa vantagem.



Odds: bet365



A fim de comparar as odds, utilizamos o mesmo jogo. Ou seja, o duelo entre Palmeiras e Botafogo. Além disso, o mercado escolhido foi o de resultado final.



Na Sportsbet.io, achamos as seguintes cotações:



- Palmeiras: 1.40

- Empate: 4.65

- Botafogo: 7.92



Vimos que a bet365 oferece odds mais competitivos. Ao menos neste jogo que pegamos como exemplo. Mas lembre-se que as odds estão sempre sujeitas a ajustes e flutuações do mercado. Portanto, é sempre necessário verificar as odds no momento da aposta.

App mobile: bet365 leva por pouco



Neste tópico, é preciso deixar claro que, seja Sportsbet.io ou bet365, ambas tem plataformas para dispositivos móveis. Assim, as duas oferecem site mobile bem interessante e também um aplicativo.



Entretanto, é sempre válido ressaltar que os apps de ambas são para Android. Afinal, ainda há algumas restrições da App Store para aplicativos de apostas em iPhone.



Então, ao testar ambos os aplicativos, notamos que as duas operadoras fazem bonito. Contudo, damos uma pequena vantagem à bet365 por ter mais funcionalidades.





Apostar com a bet365 >>

Apostas ao vivo e streaming: bet365 por larga vantagem



Em termos de apostas ao vivo, igualmente podemos dizer que as duas casas de apostas têm boas opções para colocar palpites em tempo real. Dessa maneira, se você optar por Sportsbet.io ou bet365, terá eventos para apostar enquanto tudo acontece.



Mas, como nosso intuito aqui é comparar, também precisamos notar que a bet365 sai na frente. A Sportsbet.io tem bons mercados, mas a variedade é menor do que a concorrente.



Ademais, a Sportsbet.io não tem um bom catálogo de transmissões ao vivo em vídeo por enquanto. Já a segunda plataforma oferece uma das melhores experiências em termos de live streaming em casas de apostas, em nossa visão. Mas depende da localização e você deve ter algum saldo em sua conta ou ter feito apostas nas últimas 24 horas.



Portanto, ao olhar para Sportsbet.io ou bet365, vamos à segunda opção.



Apostar com a Sportsbet.io >>

Nossa opinião final: Sportsbet.io ou bet365, qual é a melhor?



Na conclusão deste artigo, temos que responder finalmente: Sportsbet.io ou bet365?



Conforme você deve ter notado ao longo deste comparativo, a segunda casa leva vantagem em vários critérios. Em termos gerais, a operadora é mais completa e disponibiliza um catálogo vasto para seus apostadores.



Entretanto, precisamos notar que a Sportsbet.io também tem seus méritos. É um bom site de apostas, ainda que precise evoluir em alguns aspectos.



Por fim, não se esqueça de ativar o bônus de boas-vindas. Após o cadastro no site, faça o primeiro depósito e cumpra os termos.



Apostar com a bet365 >>