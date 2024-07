Sites de apostas confiáveis: Saiba onde apostar com segurança

Conheça casas de apostas que são seguras e confiáveis







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 19:11 • São Paulo (SP)

Está em busca de sites de apostas confiáveis para apostar? A escolha de uma plataforma onde apostar é uma tarefa importante, então, antes de dar o seu palpite, faça uma comparação do que cada site oferece.



Neste artigo, trazemos uma análise de sites de apostas confiáveis e mostramos o que cada um tem a oferecer em termos de bônus, recursos para apostas esportivas e muito mais.



1- bet365: Tradicional e favorita de iniciantes

2- Betano: Apostas com transmissão ao vivo

3 - Sportingbet: Uma das nossas favoritas para futebol

4 - Betfair: Odds diferenciados e boas promoções

5 - Novibet - Bônus e odds generosas

6 - KTO: Boa para iniciantes

7- Betmotion: Bônus de boas-vindas generoso

8 - Rivalo: Casa de apostas tradicional

9 - LeoVegas: promoções para novos apostadores

10- Betway: Casa completa e com ofertas

11- F12 bet: Boa para jogos de aposta

12- bwin: Boa variedade de mercados

13- Sportsbet io: Apostas esportivas intuitivas

14 - 1xbet: Odds competitivas

15- Parimatch: Bônus generoso

16 - Superbet - Amplos mercados de esportes

17 - In2bet - Boas odds para competições nacionais

18 - BET7K - Interface amigável

19 - Estrela bet - Apostas ao vivo

20 - Esportes da Sorte - Recursos de apostas





Sites de apostas confiáveis



Ao fazer apostas online, você está indiretamente confiando na credibilidade do site de apostas. Ou seja, você está confiando que o site irá custodiar adequadamente os seus depósitos e pagar os ganhos corretamente ao acertar os palpites.



No entanto, se você é um apostador iniciante, é provável que tenha alguns receios sobre onde criar uma conta. Há uma grande variedade de sites disponíveis e apesar de suas similaridades, cada um tem seus pontos positivos e negativos.



Por isso, para ajudá-lo a tomar uma decisão, decidimos criar este guia. No quadro, confira os sites de apostas online que selecionamos e as ofertas que eles oferecem aos novos clientes:





Lembrando que a lista de sites de apostas confiáveis e suas promoções são algumas indicações que nossa equipe editorial preparou.



Como você pode notar, as melhores casas de apostas esportivas trazem uma boa oferta de boas vindas para cativar os seus novos clientes.



Ao passo que cada site de apostas esportivas tem seus próprios termos e condições (T&C), não deixe de visitar as páginas oficiais para mais detalhes.

O que faz um site de apostas ser confiável?



Antes de mais nada, é importante deixar claro os critérios que a nossa equipe editorial utilizou para fazer esta lista de sites de apostas confiáveis. Ou seja, além de ter uma oferta, as casas precisam oferecer muito mais aos apostadores.



O critério mais importante é, sem dúvidas, a segurança. Afinal, você irá fornecer seus dados pessoais e alguns dados financeiros a estas plataformas. É importante que elas, portanto, sejam capazes de resguardar estes dados adequadamente.



Além disso, se uma empresa não investe corretamente na segurança da sua plataforma, ela fica mais suscetível a ataques de terceiros. Além disso, as casas de apostas esportivas são empresas que têm as suas práticas regulamentadas ao redor do mundo.



As licenças são um certificado de que os sites de apostas esportivas estão aptos a receber clientes e realizar as suas atividades.



Por fim, também consideramos os recursos que estas casas têm a oferecer, como a qualidade dos mercados, odds, bônus e a quantidade de meios de pagamento.



Licença, segurança e jogo limpo



A princípio, o Brasil ainda não possui uma entidade reguladora das apostas esportivas online em seu território.



No entanto, em diversos territórios ao redor do mundo, exige-se uma licença de operação para as casas de aposta online. Nesse sentido, os melhores sites de apostas esportivas possuem licenças de operação de credibilidade.



Isso significa que elas estão sob supervisão de uma entidade regulamentadora do governo onde operaram. Portanto, elas devem seguir as suas regras, proteger e tratar os apostadores de forma justa.



Entre as licenças de maior credibilidade, estão as emitidas por:



- Comissão de Jogos e Apostas do Reino Unido: Licença do Reino Unido

- Autoridade de Jogos de Malta: Licença de Malta

- Curaçao eGaming: Licença de Curaçao

- Serviço de regulação e inspeção de jogos: Licença de Portugal



Entre várias outras ao redor do mundo. Dessa forma, ao selecionar nossa lista de sites de apostas confiáveis, incluímos apenas casas com licenças legais de operação internacional.



Dessa maneira, o apostador fica mais seguro de que receberá os ganhos dos seus palpites corretos. Essas entidades certificam que as casas são seguras, limpas e protegem os dados dos clientes.



Por exemplo, todas as casas da lista usam criptografia para processar e armazenar todos os dados sigilosos dos clientes. Então, eventuais dados de cartão de crédito, contas bancárias, senhas e outros dados são criptografados no site.



Por fim, o software utilizado pelos operadores é devidamente inspecionado e auditado para garantir que os jogos e apostas esportivas sejam justos.



Mercados e odds



A segurança é o principal critério que deve ser tomado para escolher os melhores sites de apostas online. No entanto, uma vez que uma plataforma é considerada segura, o que realmente importa aos apostadores é a qualidade da sua plataforma.



Em outras palavras, para cativar os novos apostadores a permanecerem no site, as melhores casas de apostas esportivas devem contar com bons recursos. Isso inclui uma boa variedade de esportes e mercados de aposta, assim como cotações competitivas.



Afinal de contas, as odds estão diretamente relacionados aos seus ganhos em palpites acertados. Por isso, as melhores casas de apostas buscam oferecer as odds mais competitivas em cada esporte.



Comparar as odds oferecidas por diferentes sites de apostas esportivas é uma tarefa árdua. As cotações estão sempre sujeitas a alterações em tempo real por parte dos operadores.



Além disso, alguns sites de apostas esportivas oferecem melhores cotações em alguns esportes e eventos específicos e inferiores em outros.



Apesar disso, em nossa lista, selecionamos casas que, no geral, oferecem boas odds de acordo com a média dos melhores sites de apostas esportivas.



No quesito variedade de mercados, igualmente, há uma variação conforme cada evento esportivo. Mas as melhores casas de apostas online desta lista oferecem uma vasta opção de mercados em suas variadas modalidades.



Por isso, você poderá encontrar mercados no pré-jogo ou ao vivo nos principais esportes como futebol, basquete, vôlei, MMA, tênis e muito mais. Além disso, várias destas casas se destacam com mercados em modalidades menos comuns.



Bônus e ofertas



Os valores dos bônus de boas vindas e outras ofertas são geralmente uma das primeiras coisas que os apostadores iniciantes olham para cadastrar-se em um site. Apesar de não serem o critério mais relevante para a escolha, os bônus são certamente um critério importante.



Ao analisar uma oferta de bônus, você deve atentar-se tanto ao valor oferecido como às condições e requisitos da oferta. Todos os bônus de boas vindas estão condicionados a termos e requisitos.



Por isso, quanto mais fáceis de cumprir forem essas regras, melhores são os bônus de boas vindas. Há casas cujos os requisitos de bônus são mais fáceis de serem cumpridos e exigem apenas apostar o valor total obtido de bônus antes de sacar os ganhos.



Por outro lado, há sites de apostas esportivas que exigem que o cliente aposte mais do que o valor obtido no bônus como requisito para liberar o saque.



Além dos bônus de boas vindas, é normal que as casas possuam outras ofertas para os clientes já cadastrados. Essas ofertas podem ser recorrentes ou exclusivas para um determinado evento esportivo.



Só para exemplificar, algumas dessas ofertas podem oferecer odds aumentadas, apostas grátis, bônus em apostas múltiplas entre outras. Assim, vale sempre a pena conferir as páginas de promoções dos operadores para ver as ofertas disponíveis.



Todas as casas dessa lista de melhores casas de apostas online (Betano, bet365, Betfair, Betmotion e Rivalo) possuem bons bônus de boas vindas.



Métodos de pagamento



Os métodos de pagamento são mais um fator importante para escolher um site de apostas online no Brasil. Alguns sites se limitam a oferecer meios de pagamentos internacionais que não são amplamente usados e dificultam a vida do apostador brasileiro.



Ao formar essa lista, incluímos apenas casas que estão totalmente integradas à forma de funcionar do sistema financeiro brasileiro. Ou seja, que oferecem as opções de pagamento mais populares no país que incluem:



- PIX (Transferência instantânea);

- Transferência bancária (TED);

- Boleto bancário



Além disso, alguns sites oferecem depósito via cartão de crédito ou débito, carteiras digitais e outras alternativas de pagamento.



Apesar disso, os melhores sites de apostas esportivas geralmente possuem processos de verificação de identidade. Em outras palavras, eles verificam as informações prestadas pelo cliente antes de liberar os saques.



Dessa maneira, além de precisar cumprir eventuais requisitos das ofertas para poder sacar, pode ser necessário verificar os seus dados. É um processo simples para garantir a segurança dos usuários da plataforma e cumprir as regras das entidades reguladoras.



Betano



A Betano é um dos melhores sites de apostas esportivas que operam no território brasileiro e, por isso, fazem parte desta lista.



Além de contar com uma oferta atrativa de boas vindas para os novos clientes, a casa conta boa variedade de recursos. Isso inclui odds competitivas no futebol, variedade de mercados, bem como aplicativos móveis para apostar no celular.



Pontos fortes:



- Odds competitivas em vários esportes

- Vasta gama de mercados e competições

- Apps nativos para dispositivos móveis





bet365



A bet365 dispensa apresentações por ser uma marca relativamente bem conhecida mesmo para quem está fora do universo das apostas esportivas. A casa é considerada uma das principais portas de entrada e sites de apostas esportivas mais recomendados para apostadores iniciantes.



Com uma plataforma fácil de navegar, uma alta variedade de opções para apostar no pré-jogo, bem como apps nativos, a casa é uma boa opção para novos apostadores.



Pontos fortes:



- Enorme variedade de opções para apostar

- Excelente cobertura de mercados de apostas

- Bônus de boas vindas com termos acessíveis.



Betfair



A Betfair merece fazer parte da nossa lista de melhores casas de apostas no Brasil. Decerto, a casa é uma das maiores do mundo presente em países de todos os continentes e administra várias marcas conhecidas no mundo das apostas e jogos online.



Ela conta uma plataforma de apostas fácil de navegar e uma bolsa de apostas que dá possibilidades extras ao apostador. Além disso, você ainda pode baixar os apps do operador, bem como assistir diversos eventos esportivos na BetfairTV.



Pontos fortes:



- Streaming de alguns eventos esportivos

- Apps para dispositivos móveis

- Bolsa de apostas esportivas





Apostar com a Betfair >>



Betmotion



A Betmotion é uma casa de apostas que está em ascensão no mercado brasileiro, aumentando consideravelmente a sua base de apostadores. A casa conta com um site intuitivo para novos apostadores e uma oferta bastante atrativa.



Além disso, eles se destacam ao oferecer outros benefícios aos apostadores brasileiros como apostas sem risco, cashback e prêmios para sequências de palpites corretos. A casa não conta com app nativo, mas tem uma versão mobile bem otimizada para o navegador.



- Variedade de bônus e ofertas

- Site responsivo e fácil de navegar

- Vasto catálogo de mercados e esportes

Apostar com a Betmotion >>



Rivalo



Apesar de não ter um nome tão amplamente conhecido como outras da lista, a Rivalo é uma das melhores casas de apostas online. O site de apostas esportivas oferece boa variedade de mercados.



A casa oferece uma boa plataforma de apostas esportivas. Embora não aceite criptomoedas, a Rivalo funciona bem com os métodos de pagamento brasileiros.



- Bons odds para apostadores

- Plataforma de apostas intuitiva

- Grande variedade de meios de pagamento

Apostar com a Rivalo >>

Superbet

A Superbet ainda não é uma das casas mais conhecidas do mercado de apostas brasileiro. Isso porque a operadora chegou recentemente ao Brasil.

Mas isso não significa que a Superbet não é confiável. Pelo contrário, a casa de apostas já tem vasta experiência no exterior e possui certificado internacional. A Superbet é licenciada em Malta e opera com o registro MGA/B2C/938/2022.

Além de confiável e segura, a Superbet oferece uma ótima experiência ao cliente. Isso porque o site é fácil e intuitivo de navegar mas ainda assim oferece boas ferramentas, como o streaming.

Pontos fortes:

- Boa variedade de esportes;

- Promoções para novos e antigos clientes;

- Streaming.

Apostar com a Superbet >>

Como escolher sua casa de apostas?



O processo de escolha dos melhores sites de apostas online depende de vários critérios pessoais. Ou seja, as melhores casas de apostas online para um apostador por não agradar a outro.



Vários sites têm propostas diferentes e por isso atendem a necessidade de apostadores diferentes. Então, é por isso que você deve analisar por si próprio qual a casa que melhor atende as suas preferências como apostador em termos de bônus e recursos.



Neste artigo, nós indicamos sites de apostas que são confiáveis e seguros, assim independente da sua escolha, você estará em uma boa plataforma. No entanto, se você estiver em dúvida entre qual escolher, vale a pena seguir algumas dicas:



- Compare o valor do bônus e os regulamentos:

Algumas ofertas tem um excelente valor nominal mas os requisitos são difíceis de alcançar, por isso, fique atento a esse detalhe.



- Compare os esportes e mercados de apostas esportivas:

Antes de criar a sua conta, entre no site e verifique para os mercados disponíveis tanto no pré-jogo quanto ao vivo nos esportes e mercados do seu interesse.



- Compare as odds:

As cotações representam o seu potencial de ganhos em um palpite certo, portanto, lembre-se de comparar os principais eventos e esportes do seu interesse. Lembrando sempre que as odds estão sujeitas a alterações.



- Compare os recursos de apostas importantes para você:

Lembre-se de verificar se os sites possuem cash out, transmissões de eventos esportivos ao vivo, e outros recursos de apostas esportivas.



Por fim, é sempre importante mencionar que você não precisa ficar preso a apenas um site de apostas. Afinal, nessa lista de melhores sites de apostas online, você tem diversas opções à sua disposição para testar.



Se acaso você não gostar de uma plataforma, sempre há diversas outras que você testar até encontrar o melhor custo benefício para as suas preferências.



Tire suas dúvidas sobre sites de apostas confiáveis



Ainda tem alguma dúvida sobre como escolher os melhores sites de apostas? Então, não feche este artigo antes de ler as respostas a seguir que preparamos para responder algumas perguntas mais comuns entre os apostadores.



Qual o melhor site de apostas desportivas?



A princípio, a escolha do melhor site de apostas depende de muitos critérios objetivos e subjetivos. Por exemplo, uma casa é um dos melhores sites de apostas esportivas para iniciantes, enquanto outro é uma melhor opção para apostadores mais experientes ou que querem explorar a bolsa de apostas.



Qual site de apostas que dá dinheiro para começar?



A maioria dos sites de apostas oferecem bônus de boas vindas para os novos clientes, inclusive os que mencionamos neste artigo. A fim de conferir mais detalhes sobre as ofertas, veja a tabela na parte de cima desta página.



Qual site de apostas paga mais rápido?



Os sites pagam as suas apostas assim que elas são resolvidas, no entanto a velocidade do saque depende sobretudo do método de pagamento. Por exemplo, saques via transferência bancária podem demorar até 3 dias úteis, já via Pix pode ser instantâneo.



Qual o melhor bet365 ou Betano?



A bet365 é uma casa mais tradicional no mercado das apostas esportivas, por outro lado a Betano é um competidor mais recente que vem mostrando o seu valor. Apesar disso, o catálogo da bet365 ainda é mais completo.