Os fanáticos por futebol já podem se animar: a Stake lançou uma promoção para a Final da Copa Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo. A estratégia é simples: se sua aposta no mercado 1x2 estiver ganhando no intervalo, você é pago como vencedor, independentemente do resultado final.

Apostar agora >>

A oferta está disponível para usuários cadastrados na plataforma de apostas. Dessa forma, abra sua conta com o código Stake para participar das diferentes promoções disponibilizadas para os clientes da Stake.

Veja, a seguir, mais detalhes da promoção para a final da Copa Libertadores 2024, que ocorrerá no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 17h (horário de Brasília).

Promoção Copa Libertadores Pagamento no Intervalo

A promoção "Pagamento no Intervalo" é exclusiva para a partida final da Copa Libertadores. Ela se aplica a apostas feitas no mercado 1x2, que é um dos mais populares entre os apostadores.

Dessa forma, caso você aposte em Atlético Mineiro ou Botafogo e o time escolhido esteja vencendo ao término do primeiro tempo, o montante da sua aposta será creditado imediatamente, mesmo que o resultado final seja diferente.

Para aproveitar a promoção, basta seguir alguns passos simples e estar atento aos detalhes.

Termos e Condições Completos da Promoção

Para que você possa aproveitar ao máximo essa promoção, é fundamental estar ciente dos termos e condições. Confira os principais pontos:

A promoção é válida apenas para jogadores que receberam o e-mail promocional. As apostas devem ser simples e pré-jogo, sempre no mercado 1x2, para a partida final entre Atlético Mineiro e Botafogo. Cada cliente pode fazer apenas uma aposta qualificada por partida, limitando-se a uma por residência. As apostas devem ser realizadas antes do horário indicado no Stake.com. O valor mínimo da aposta é de $5 USD. Os ganhos máximos que podem ser creditados são de até $100 USD. O pagamento de até $100 USD será concedido se o time escolhido estiver na liderança até o intervalo, mas não vencer a partida. Apostas que forem retiradas ou anuladas não serão válidas para esta promoção. Apostas em outros mercados ou times podem resultar na desqualificação. Os ganhos devem ser processados e creditados dentro de um prazo de até 96 horas. A Stake se reserva o direito de desqualificar qualquer usuário em caso de abuso da promoção.

Visite o site da Stake para verificar os Termos e Condições completos da oferta.

Apostar agora >>

Como abrir uma conta na plataforma de apostas

Abrir uma conta na Stake é um processo simples e rápido. Siga estes passos:

Acesse o site da Stake e clique em Criar conta; Preencha seus dados pessoais; Verifique seu e-mail para confirmar o registro; Com a conta verificada, volte ao site e faça login usando suas credenciais; Por fim, faça um depósito no valor que desejar e comece a explorar as opções de apostas, incluindo a promoção da Copa Libertadores.

A promoção "Copa Libertadores Pagamento no Intervalo" da Stake oferece uma oportunidade para os apostadores valorizarem ainda mais a experiência do jogo. Portanto, aproveite a chance de fazer suas apostas e torcer pelo seu time.