Palpite Inter de Milão x Fluminense – Mundial de Clubes – 30/06/2025

Inter de Milão e Fluminense se enfrentam nas oitavas de final do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (30), às 16h (horário de Brasília). O clube italiano avançou como líder do Grupo E após vencer o River Plate na última rodada, enquanto o Tricolor passou em segundo lugar no Grupo F, depois de segurar o empate contra o Mamelodi Sundowns. O local da partida será no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA).

Inter de Milão - 1,70 Empatia - 3,60 Fluminense - 5,50

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

A Inter de Milão oscilou nas duas primeiras atuações, mas confirmou seu favoritismo ao superar o River Plate na rodada final e garantir a liderança da chave. Do outro lado, o Fluminense chegou às oitavas com uma campanha invicta, mas com dificuldades para furar defesas de elencos mais organizados taticamente.

O duelo coloca frente a frente um elenco mais experiente e qualificado tecnicamente contra um clube carioca que vive bom momento. A tendência é de um confronto com chances claras para os dois lados, mas a Inter deve controlar o meio de campo e aproveitar melhor as brechas defensivas deixadas pelo Flu.

Nosso palpite para o jogo: Inter de Milão vence

Por ter um elenco mais qualificado tecnicamente e contar com jogadores mais experientes, o palpite Inter de Milão x Fluminense vai para a vitória do clube italiano nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

As últimas notícias da Inter de Milão

Antes de iniciar sua trajetória no Mundial, a Inter de Milão foi goleada na final da Liga dos Campeões pelo PSG por 5 a 0, naquela que foi a maior derrota da história em uma decisão de Champions.

O trauma ainda era visível nas primeiras rodadas desta competição, já que protagonizou um empate por 1 a 1 diante do modesto Monterrey e uma vitória sem brilho contra o Urawa Reds por 2 a 1.

Só na rodada final a equipe conseguiu engrenar, com uma atuação mais convincente contra o River Plate, vencendo o clube argentino por 2 a 0, com gols marcados por Esposito e Bastoni.

As últimas notícias do Fluminense

Por outro lado, o Fluminense tenta se apegar à longa invencibilidade dentro das quatro linhas para chegar confiante, já que não perde há quase dois meses, desde o duelo contra o Atlético-MG, no dia 11 de maio.

No Mundial, teve uma trajetória consistente na fase de grupos e avançou de forma invicta. No entanto, empatou duas vezes sem gols, contra Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns.

A única vitória do Tricolor Carioca aconteceu na 2ª rodada, quando superou o frágil elenco sul-coreano do Ulsan HD, de virada, pelo placar de 4 a 2.

Onde assistir Inter de Milão x Fluminense?

A partida entre Inter de Milão e Fluminense terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.