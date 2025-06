Saber se a Meridianbet é confiável é o primeiro passo para você pensar em se cadastrar nesta operadora. De antemão, podemos afirmar que a plataforma é segura e está repleta de recursos e ferramentas para suas bets, como o código promocional Meridianbet.

Sendo assim, fique por dentro dos detalhes que formam a Meridianbet. A seguir, você encontra a análise completa sobre a reputação da marca, a segurança, os jogos presentes, promoções oferecidas e por aí vai.

Meridianbet é confiável?

Não se trata de um site muito conhecido entre os apostadores brasileiros. No entanto, isso não significa que ela não passe confiabilidade para os seus usuários cadastrados e deve ser descartada como opção no mercado. Dá para dizer que a Meridianbet é confiável.

História e reputação da Meridianbet

A Meridianbet, administrado pela Meridian Gaming Brasil Spel Ltda, é uma casa de apostas bem antiga no mercado internacional. O seu lançamento aconteceu em 2001, na Europa, mais precisamente na Sérvia.

Hoje, ela conta com o seu principal escritório em Malta – país onde muitas empresas do mundo do iGaming estão presentes. No Brasil, a chegada da operadora não tem muito tempo. Foi em setembro de 2023.

Sérvia, Montenegro, Bósnia, Colômbia, Peru, Quênia e Zâmbia são alguns dos países onde a Meridianbet opera, além do Brasil, obviamente.

A casa de apostas já patrocinou equipes do futebol do leste europeu. Estrela Vermelha, da Sérvia, FC AEL Limassol, do Chipre, e FK Sarajevo, da Bósnia, foram estes clubes. Não será surpresa se, no futuro, a Meridianbet aparecer estampando a sua logo no uniforme de times brasileiros.

Meridianbet é seguro? O que avaliamos

Além da pergunta se a Meridianbet é confiável, outra questão também está presente na mente dos jogadores. Todo mundo quer saber se a Meridianbet é seguro como plataforma?

Assim como muitos sites de apostas e também instituições bancárias, esta operadora usa a ferramenta (SSL Secure Sockets Layer). Trata-se de um protocolo que garante a segurança e a privacidade dos usuários nas páginas digitais. Para isso, o SSL cria uma conexão criptografada entre o jogador e o servidor da empresa.

Licença de Apostas e Jogos

Vale destacar que a Meridianbet é legal e opera no Brasil de maneira 100% regulamentada. A marca está registrada no Sistema de Apostas e Gestão (Sigap), do Ministério da Fazenda.

O seu CNPJ é 56.195.600/0001-07. Desde o dia 1º de janeiro de 2025, o setor de apostas esportivas está regulamentado em território brasileiro. O licenciamento vai até o ano de 2029. a Meridianbet é seguro.

Em relação aos jogos oferecidos, nas apostas esportivas, o catálogo conta com muitos esportes. São mais de 22 opções disponíveis. Elas vão desde as mais conhecidas, como futebol, tênis, basquete e tênis, indo até esportes não tão populares aqui. São os casos do futebol gaélico, lacrosse e badminton.

a Meridianbet não deixa de fora os e-sports. Cada vez mais, os jogos eletrônicos vão marcando presença no dia a dia das pessoas, principalmente as mais jovens. Entre os principais títulos de games presentes no site estão: Valorant, League of Legend (LOL), Starcraft, Overwatch, Counter-Strike e Dota.

Sobre os mercados de apostas também não faltam tipos diferentes de palpites. Os mais utilizados pelos jogadores são os seguintes.

Moneyline (Resultado final ou 1 x 2)

O moneyline é um mercado indicado para apostadores iniciantes. O seu entendimento é bem fácil. Basta apostar no vencedor do jogo. Se a modalidade contar com empate como resultado final, como o futebol, a igualdade também é uma opção de palpite. As possibilidades são: vitória do Time A, Vitória do Time B ou empate.

Total (Mais de/Menos de)

O Total indica a quantidade de gols, cartões e faltas, por exemplo, que a partida terá no somatório final ou parcial do evento. Você indica se a quantia será maior ou menor em relação ao que foi colocado pela casa de apostas.

É assim: no Mais de 2.5 Gols é necessário que o placar somado do jogo tenha três ou mais gols. Do outro lado, no Menos 2.5 Gols, o total não pode passar dos dois gols.

Handicap

Este aqui se trata de um mercado mais aprofundado, indicado para jogos com disparidade de odds. Em caso de acerto, o Handicap é capaz de gerar um retorno maior.

É como se a equipe cotada como zebra começasse o jogo com uma vantagem fictícia no placar. Por exemplo: com o handicap – 2.5, o Time A, visto como favorito, tem que ganhar o jogo por três ou mais gols de margem. No handicap + 2.5, o Time B, o azarão, tem que perder por até dois gols de diferença.

Ambos Marcam

Com o Ambos Marcam, você precisa que as equipes façam ao menos um gol cada. A Tem também o Ambos Não Marcam – que é exatamente o oposto do palpite anterior.

Empate Anula Aposta (Draw no Bet)

Se o jogo terminar empatado, a operadora fará a devolução 100% do valor aplicado por você anteriormente na aposta. No Empate Anula Aposta, as únicas opções de palpites são: vitória do Time A ou vitória do Time B.

Outrights (Apostas Longo Prazo ou apostas futuras)

Neste tipo de mercado, as apostas são a longo prazo. Por isso que, em muitas das vezes, os retornos podem ser um pouco maiores em caso de acerto.

Com os outrights, você pode indicar quem será o campeão de determinado campeonato, o rebaixado, o classificado para ouras competições e por aí vai.

Asism, com o passar da competição, as odds sobem ou diminuem, em função do desempenho dos atletas e das equipes.

Na outra seção de jogos, a de cassino on-line, as possibilidades também são grandes. Você encontra títulos das modalidades, como crash game, slot game e jogos de mesa (roleta, blackjack, baccarat e poker). Dá até para se sentir como se estivesse jogando em um cassino físico.

Segurança do site

Além do SSL, citado anteriormente aqui nesta análise, a Meridianbet faz uso também de outras ferramentas de segurança. A plataforma pede que os usuários façam a verificação de identidade, para evitar que outra pessoa jogue no seu lugar.

Em seu site, a marca também orienta os jogadores a utilizar Radar Verify app. Ele ajuda na proteção da conta e não permite que sejam usados VPNs ou servidores proxy. O uso deste aplicativo é legalizado em relação a legislação brasileira para as apostas online. O Medidianbet é legal.

Comprometimento com o Jogo Responsável

Dizer que a Meridianbet é confiável não é só citar os recursos de segurança que a plataforma tem. É preciso também zelar pelo jogo seguro e pelo lado mental dos seus clientes.

Em seu site, há uma seção de jogo responsável. Esta página ajuda os jogadores a identificarem posturas que caracterizam o vício ou algo do tipo.

Há um questionário de autoavaliação e um e-mail para as pessoas que estiverem com problemas deste tipo entrarem em contato. Vale a pena dar uma conferida.

Política de Privacidade

Em relação à privacidade dos usuários, a Meridianbet mostra que também se preocupa. Na seção Política de Privacidade, você encontra as informações sobre como os dados dos clientes são coletados e usados.

A empresa ressalta que “protege e mantém suas informações e dados pessoais de acordo com os mais altos padrões de controle”. O armazenamento dos dados é feito “conforme requisito do §2º do Art. 4° da Portaria SPA/MF N° 722/2024”. Isto contribui para afirmar que a Meridianbet é seguro e que a Meridianbet é confiável.

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

Para entrar em contato com a operadora para tirar dúvidas ou algo do tipo são três os canais disponíveis. São eles:

Telefone – 0800 193 0044 – O atendimento é em português, o que facilita e muito o entendimento entre os dois lados da ligação. Por ser 0800, não há cobrança de nenhuma taxa ou custo. E-mail – [email protected] – O correio eletrônico é mais indicado quando você precisa abordar questões mais profundas. Se não resolver via chat, é indicado buscar o e-mail. Chat ao vivo – Sem dúvida alguma, o bate-papo é um dos principais canais de contato encontrado na plataforma da Meridianbet. Assim como acontece no telefone, o atendimento é feito em português. O funcionamento é 24/7. Ou seja, está disponível 24 horas, durante todos os dias da semana.

Avaliação da Meridianbet no Reclame Aqui

Ao olhar a avaliação do Merdianbet no Reclame Aqui, você verá que a reputação não é boa. A sua nota é 5.3/10. A maioria das reclamações é sobre produtos, serviços e jogos. Na principal página de reclamações da atualidade foram feitas 22 publicações até o momento em que este texto foi produzido. Isso invalida a afirmação que a Meridianbet é confiável e que também a Meridianbet é seguro.

O tempo médio de resposta era de 1 hora e 15 minutos, com a taxa resolução dos problemas estando em 38.5%. De todas as pessoas que recorreram ao serviço do Reclame Aqui, 45.2% delas indicaram que voltariam a usar a Meridianbet.

Fica a dica: antes de acionar o Reclame Aqui é indicado tentar resolver o problema via suporte ao cliente da Meridianbet. Caso não surja efeito, aí sim, vale procurar a plataforma de reclamações.

O aplicativo da Meridianbet é confiável?

a Meridianbet tem o seu próprio aplicativo para uso em dispositivos móveis – celular e tablet. Só que no momento em que este texto foi escrito, o recurso estava disponível apenas para aparelhos com sistema operacional Android. Assim como a versão de computador, o APK da Meridianbet é confiável.

Para encontrar o app é preciso descer a página principal até o final e clicar em “aplicativo dedicado”. Em seguida, o passo a passo para realizar o download é o seguinte:

1 - No site da Meridianbet, escaneie o QR code que aparecerá em sua tela;

2 - É necessário acessar as configurações do celular, ir na seção de segurança e ativar as Fontes Desconhecidas;

3 - Feito isso, aperte o botão Permitir e finalize clicando em Ok;

4 - Pronto o seu app está baixado e instalado;

5 - Agora é só fazer o login na Meridianbet para começar a jogar.

Já os usuários de iOS terão que acessar a operadora via versão mobile do site. A página é totalmente responsiva, permitindo que os conteúdos da versão desktop se adaptem ao smartphone.

Não há nenhuma perda de qualidade. Os recursos são os mesmos, assim como as informações para o login na Meridianbet. Se você quiser, é possível criar um atalho da casa de apostas na sua tela principal. Veja como:

1 - Acesse o site da Meridianbet utilizando o navegador Safari;

2 - Clique no ícone Compartilhamento, na barra inferior da tela;

3 - Vá em Adicionar à Tela de Início;

4 - Para finalizar, encerre clicando em Adicionar.

Os métodos de pagamento na Meridianbet são seguros?

Na hora de realizar as operações de depósito e saque só há um método de pagamento disponível. Trata-se do Pix.

Este é um dos meios de pagamento mais utilizados no pelos brasileiros. Ele permite que as transações sejam feitas de maneira segura e imediata, sem a cobrança de taxa.

O Pix é seguro porque ele utiliza um forte esquema de criptografia de dados, permitindo que as operações sejam rastreadas.

Só são aceitos no Banco Central (BC) os cadastros de Pix de pessoas que estejam com o CPF e o CNPJ limpos.

Logo abaixo, você encontra detalhes e o passo a passo de como fazer depósitos e saques na Meridianbet.

Depósitos

O processo para enviar fundos para a sua conta de usuário é bem simples e rápido. Veja como fazer para realizar o depósito:

1 - Entre no site da Meridianbet e faça o login em sua conta;

2 - Clique em Depósito, botão localizado no canto superior direito do site;

3 - Indique a quantia que você irá depositar;

4 - Encerre a transação clicando em Depósito, novamente.

O valor mínimo permitido para você depositar é de R$1. Não há limite máximo da quantidade que você pode colocar na sua conta.

Saques

O saque (retirada ou levantamento) das suas apostas, em caso de acerto, é feito de maneira similar ao depósito. Confira:

1 - Abra o seu perfil no site da Meridianbet, estando logado como usuário;

2 - Clique no saldo que aparece no canto superior da tela;

3 - Agora, vá em Saque, botão localizado na parte central da página;

4 - Indique a quantia a ser resgatada.

5 - Finalize clicando em Saque.

Para as operações de levantamento, o valor mínimo é de R$ 1, enquanto o máximo é de R$ 40 mil.

Bônus de boas-vindas da Meridianbet

Por conta da regulamentação das apostas, as casas não podem oferecer mais bônus de boas-vindas aos novos jogadores. Elas podem ter apenas ofertas e promoções para os usuários já cadastrados anteriormente.

Alguns dos principais bônus da marca no momento em que este guia foi escrito estão citados abaixo. Lembre-se de conferir todos os termos e as condições das bonificações.

Super Odds

Com este bônus, você tem acesso às cotações maiores do que as que são apresentadas normalmente pela banca da casa. Nesta promoção não é permitido utilizar o recurso de cash out. Ou seja, você não poderá encerrar a sua aposta antes de o jogo chegar ao fim.

Aposta perdedora

Esta promoção faz com que você ganhe mesmo que a sua aposta seja perdedora. Outra chance é dada.

A recompensa chegará em sua conta em até 60 minutos após a finalização do bilhete. O máximo de ganho permitido por cada bilhete de aposta é de R$ 50.

Cashback de até 10% para cassino

Todas as quintas-feiras, às 5h, o seu cashback entrará em sua conta. Basta você aceitar ou não. Este retorno pode ser usado em todos os jogos da modalidade slot game que sejam produzidos pela Pragmatic.

Pagamento antecipado

Em eventos de futebol, basquete, hockey, tênis, futebol americano e handebol é possível pegar o acerto da aposta antes de a partida acabar.

Cada esporte tem a sua particularidade para este bônus. Por exemplo, no futebol, o pagamento será antecipado se algum time abrir dois gols de vantagem. No basquete, uma equipe precisa abrir 18 pontos de vantagem em relação ao adversário.

Vantagens e desvantagens da Meridianbet

Toda plataforma do mundo das apostas online tem pontos positivos e negativos. Com a Meridianbet não é diferente em comparação com os seus concorrentes.

Veja, a seguir, quais são os pontos positivos e também os negativos desta marca.

Vantagens

Entre os pontos considerados principais destacam-se:

Grande quantidade de modalidades esportivas em seu catálogo de eventos;

Muitas opções de ofertas e promoções para as apostas esportivas e para o cassino online

Conta com aplicativo para o uso em dispositivos móveis;

Trabalha com o Pix para as operações de depósito e saque;

Valor mínimo para depósito é baixo, de R$ 1;

a Meridianbet é legal e autorizado pelo Governo Federal.

Desvantagens

Já os pontos negativos que podem ser aprimorados pela Meridianbet são:

Site de apostas pouco conhecido entre os apostadores do Brasil;

Não há aplicativo para aparelhos do sistema operacional iOS, apenas Android;

Avaliação baixa no Reclame Aqui;

Em alguns eventos as odds são menos em comparação com operadoras mais fortes do mercado.

Conclusão sobre a Meridianbet

Fechando este texto dá para afirmar que a Meridianbet é confiável e também que a Meridianbet é segura.

O fato da avaliação no Reclame Aqui não seja das melhores, vale você acessar e conhecer pessoalmente a plataforma. Vale citar também que a Meridianbet é legal e opera dentro das normas brasileiras.

A casa consegue oferecer aos seus usuários muito conteúdo e recursos igual fazem empresas de mais repercussão no mercado.

São os casos do catálogo, com muitas modalidades, variadas opções de ofertas e promoções, Pix para pagamento, entre outros pontos de destaque.