Playbook Football: como apostar no jogo de cartas em 2026

O jogo de cartas nos permite montar uma equipe e disputar contra as seleções da Copa.

Por conta da estreia da Copa nos próximos dias, as plataformas de jogos autorizadas no Brasil trouxeram o jogo de cartas temático Playbook Football. Nele, nós montamos a nossa própria seleção do mundo e disputamos com outras equipes.

Essa versão gamificada conta com 11 jogadores de todas as seleções, sendo que os 11 iniciais são decididos de forma aleatória, pontuando o nível do técnico do time nacional entre 0 e 100. Quanto mais elevado for, maior é a chance de vencer o adversário.

O Playbook Football está disponível nos cassinos online bet365, Superbet e Novibet, com palpites a partir de R$0,50 por mercado e restrito para usuários com 18 anos ou mais.

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O que é o jogo de apostas Playbook Football?

O Playbook Football é um jogo de cartas disponível nos cassinos bet365, Superbet e Novibet em junho de 2026. O jogo nos dá a chance de montar uma seleção de qualquer nacionalidade e gerar confrontos com 9 mercados de apostas distintos.

Ele é temático para o Mundial de seleções que acontece entre os meses de junho e julho, no México, Canadá e Estados Unidos, e conta com todos os países confirmados para a disputa, assim como os atletas que entram em campo.

Screenshot realizado em 09/06/2026.

Esses mesmos jogadores podem ser encontrados com uma classificação de aptidão por posição. Por exemplo, se o centroavante brasileiro Igor Tiago ficar próximo ao gol, a nota dele é 79. Se for para outra posição, a nota cai e o desempenho geral é menor.

Além disso, esses jogadores têm aptidão entre si. Ao montar a seleção formada apenas por brasileiros, há um aumento de sinergia entre os atletas, o que eleva a média geral da pontuação.

Como o Playbook Football funciona?

O Playbook Football funciona de modo similar ao jogo de consoles e PC Football Manager, mas a disputa entre o seu time e as equipes rivais conta com prêmios em dinheiro real.

O novo lançamento dos cassinos online começa com um álbum de figurinhas, no qual encontramos os 11 jogadores iniciais de diferentes seleções. A partir disso, o usuário monta um esquema tático e compete contra equipes que estão na Copa.

Quando uma partida é iniciada, as odds são geradas para 9 mercados com base na pontuação da sua Seleção e da equipe do adversário comandada por IA. As opções de apostas são:

Resultado final: quem vence a partida ou empate; Gols - Abaixo de / Acima de: total de gols acima ou abaixo da linha; Ambos Marcam: aposta se os dois times farão gol; Resultado / Ambos Marcam: combina vencedor e ambos marcam; Placar correto: acertar o resultado exato do jogo; Marcador de Gol - Primeiro: escolher quem marca o 1º gol; Marcador de Gol - Último: escolher quem marca o último gol; Marcador de Gol - A qualquer momento: jogador marca em qualquer instante; Handicap: vantagem ou desvantagem aplicada aos times.

Onde jogar o Playbook Football no Brasil

O Playbook Football fica disponível entre 11 de junho e 19 de julho nos cassinos bet365, Superbet e Novibet. Há pacotes de recompensas diárias liberados desde 9 de junho até a grande final, em 19 de julho.

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Durante todo o período, os jogadores podem acessar o game pelas plataformas indicadas e acumular PB Points, utilizados para resgatar pacotes com mais 11 jogadores.

Os pacotes custam entre 500 e 5.000 pontos, com a opção de escolher packs de campeões ou por seleções.

Existem desafios que podem ser cumpridos, como apostar e vencer uma vez, acumular 10 apostas em Resultado / Ambos Marcam ou vencer três disputas seguidas, que liberam um pack com mais 11 jogadores de diferentes nacionalidades.

Quando os pacotes são abertos, nós podemos ficar com os jogadores ou vendê-los e acumular mais pontos. Fica a cargo do próprio jogador decidir o que fazer.

Screenshot realizado em 09/06/2026.

Como montar a seleção e apostar no Playbook Football

Os 11 iniciais da sua seleção são dados durante o primeiro acesso ao Playbook Football. Logo após isso, é possível definir o posicionamento de cada jogador por função e esquema tático, e buscar uma partida. Encontrada a partida, basta selecionar um mercado para apostar.

Para jogar Playbook Football pela primeira vez, basta fazer os seguintes passos:

1 . Registre-se em uma plataforma com Playbook Football; 2 . Faça o primeiro depósito para jogar; 3 . Entre no jogo e abra o primeiro pack de figurinhas; 4 . Toque em "Jogar partida" e veja qual será o país selecionado; 5 . Selecione um mercado, defina o valor do palpite e toque em "Fazer aposta"; 6 . Toque em "Iniciar partida" e veja os resultados.

Screenshot realizado em 09/06/2026.

Playbook Football coloca o cassino em ritmo de Copa

O Playbook Football é um jogo de cassino online com RTP ajustado em cada confronto, resultados aleatórios e mecânicas populares em jogos táticos de futebol, como Football Manager.

Por acompanhar todo o calendário do Mundial de Seleções, a experiência conta ainda com packs de figurinhas temáticas para cada disputa, revelando atletas que podem agregar no seu time e fazer a diferença em cada confronto.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse help.bet365.bet.br.