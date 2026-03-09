O Lance! separou os melhores palpites para Mirassol x Santos pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto está previsto para acontecer nesta terça-feira (10/03), no Estádio José Maria de Campos Maia. A bola rola no interior paulista a partir das 21h30 (horário de Brasília). Confira aqui também as principais informações dos times para o encontro.

Palpite do Lance para Mirassol x Santos (10/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Mirassol é uma equipe bastante ofensiva atuando em seus domínios. Desde a última temporada, o aproveitamento do seu ataque é alto dentro do Maião. O time marcou mais de 1,5 gols em oito dos últimos 12 jogos no estádio. O Peixe também vem com uma sequência de partidas com bolas nas redes. Isso porque o ambos marcam bateu em cinco dos últimos seis duelos.

A equipe da Baixada tem no retorno de Neymar a principal referência para voltar a ter um volume ofensivo consistente. Um ponto, porém, que Vojvoda ainda não ajustou foi a defesa santista. Somando Paulistão e Brasileirão, a equipe sofre em média 1,5 tentos por jogo. Como ambos vêm de pausas no calendário, a promessa é para um jogo de bom ritmo físico, com intensidade e placar elástico.

O mercado proposto para o duelo bateu em três dos últimos quatro jogos do Mirassol no Maião Já do lado do Peixe essa aposta foi vista em quatro das últimas cinco partidas Os dois times marcaram seis gols nas primeiras partidas neste Brasileirão

Outros palpites para Mirassol x Santos

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Um ponto que chama atenção e pode ser uma boa opção no encontro é o número de cartões do Peixe na etapa final. Em quatro rodadas, o time levou uma média de 3,3 amarelos por partida. São 13 punições recebidas até o momento, sendo que em duas das quatro rodadas levou mais de 1,5 no segundo tempo. Enfrentar o Mirassol fora indica um duelo com algumas entradas físicas, aumentando as chances do mercado.

Sempre que entra em campo, Neymar é a principal referência ofensiva da equipe santista. O individualismo técnico é sempre uma arma para ajudar seus companheiros. O jogo contra o Vasco deu uma amostra da capacidade do camisa dez, que marcou duas vezes no encontro. Logo, a nossa indicação é de uma participação do atacante em gol neste encontro.

Jogando no Maião, o Mirassol tende a adotar uma postura ofensiva desde o apito inicial. Essa característica aumenta as chances para um tento do time no primeiro tempo. Metade dos últimos 12 gols feitos foram na etapa. Nos seis jogos em casa no ano, em quatro marcou na etapa. O Santos cede muito espaço na sua defesa, o que pode favorecer o volume criado pelo Leão.

Análise e Forma dos Times

Mirassol - Momento e escalação

Há quase um mês jogar, o Mirassol retorna a campo no Brasileirão querendo manter a invencibilidade na competição. Em três jogos, a equipe teve dois empates e uma vitória. O duelo da última rodada contra o Flamengo foi adiado por conta do calendário Rubro-Negro. A última vez que entrou em campo no torneio foi no 2 a 2 contra o Cruzeiro.

O longo período sem jogos oficiais se deu por conta do Leão não avançar de fase do Campeonato Paulista. Rafael Guanaes destacou o tempo como essencial para aprimorar a parte física e tática do time. O treinador não conta com duas peças no jogo: Tiquinho Soares e Yuri Lara. O primeiro está emprestado pelo Peixe e o clube não pretende pagar a multa, enquanto o segundo cumprirá suspensão na rodada.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Eduardo; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes.

Santos - Momento e escalação

Sob a regência de Neymar, o Santos teve sua primeira vitória na competição na última rodada. O Peixe bateu por 2 a 1 o Vasco e subiu para a 13ª posição. O camisa dez foi o grande destaque da partida ao marcar os dois gols da equipe. O resultado deu uma amenizada no clima do time, que não conseguiu avançar às semifinais do Paulistão.

Sem jogos há duas semanas, Vojvoda aproveitou o maior período no ano para preparar o elenco para a retomada do calendário. O treinador ganhou dois reforços no final da janela. Lucas Veríssimo e Christian Oliveira assinaram contrato com o clube e estão regularizados na CBF. Ambos podem ser relacionado no jogo. Neymar teve uma semana de prevenção física, mas não preocupa para o encontro. A única dúvida na escalação é quem entre Gabigol e Thaciano inicia como o centroavante.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinícius Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Miguelito e Moisés; Neymar e Thaciano (Gabriel Barbosa). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Confronto direto e estatísticas de Mirassol x Santos

O histórico recente entre Mirassol e Santos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Mirassol e Santos

19/11/2026 - Santos 1 x 1 Mirassol (Campeonato Brasileiro) 19/07/2025 – Mirassol 3 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro) 16/01/2025 – Santos 2 x 1 Mirassol (Campeonato Paulista) 12/10/2024 – Santos 3 x 2 Mirassol (Série B) 26/06/2024 – Mirassol 0 x 0 Santos (Série B)

Estatísticas e curiosidades de Mirassol x Santos

O Peixe venceu cinco dos últimos dez confrontos diretos contra o Mirassol na história Sete dos últimos nove terminaram com mais de 2,5 gols combinados Neymar teve quatro finalizações totais na sua estreia neste Brasileirão diante do Vasco O Mirassol nunca perdeu um jogo de Brasileirão no Maião, com 13 vitórias e oito empates O Santos sofreu gol em todos os quatro jogos neste campeonato

Comparação de Odds para Mirassol x Santos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam da partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,70 2,02 Superbet 1,72 2,05 Betano 1,72 2,05

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Mirassol x Santos

Mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcam (2,20 na Betsson) Mais de 1,5 cartões do Santos no 2º tempo (1,72 na Betsson) Neymar para marcar ou dar assistência (2,30 na Superbet) Mais de 0,5 gol do Mirassol no 1º tempo (1,88 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.