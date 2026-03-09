Galatasaray x Liverpool – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para o duelo das oitavas de final da Champions League 2025/26
Veja no artigo abaixo os principais palpites e análise completa para Galatasaray x Liverpool. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 10 de março, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O palco do primeiro encontro será o Rams Park, com bola rolando às 14h45 (horário de Brasília). O classificado após a partida na Inglaterra enfrentará Chelsea ou PSG na próxima fase.
Palpite do Lance para Galatasaray x Liverpool (10/03/2026)
O Galatasaray está envolvido em jogos com muitos gols marcados nesta Liga dos Campeões. Em quatro dos dez duelos, o placar final terminou acima de 3,5 bolas nas redes. O time turco tem na competição 16 gols feitos e 16 sofridos. Essa linha também vem muito nos duelos recentes do Liverpool. Metade das dez últimas atuações também terminaram com o mercado proposto.
Os comandados de Arne Slot lidam com uma defesa que vem cedendo muitas chances aos adversários. Os ataques têm um estilo muito parecidos: o da objetividade. Essa característica deve favorecer um confronto com muitas chances para os dois lados.
- O Galatasaray marcou 26 gols nos últimos dez jogos, com média de 2,6 por partida
- Quatro partidas do Liverpool na Champions League terminaram com mais de 3,5 gols
Outros palpites para Galatasaray x Liverpool
O Galatasaray tem em casa uma postura muito ofensiva, independente do adversário. A força do torcedor contribui para que a equipe construa volume ofensivo desde o apito inicial. Tanto é que na Champions, dos dez gols feitos como mandante cinco foram no primeiro tempo. A equipe marcou no período nas últimas seis partidas no estádio. O cenário contra a defesa do Liverpool favorece uma aposta no mercado.
Szoboszlai é um dos principais jogadores da temporada 2025/26 do Liverpool. O meia, seja como camisa dez seja como lateral, aparece bastante na criação de jogadas ofensivas. Seu papel será fundamental diante dos turcos. O húngaro teve pelo menos um chute no gol em seis dos últimos dez jogos, com média de 0,85.
Por fim, o Liverpool cobra mais escanteios em relação ao estilo de jogo do Galatasaray. O time inglês teve nos últimos dez compromissos uma média de 8,7 por jogo. Cinco dos últimos seis duelos foram com mais de 10,5 combinados. Como deve ter bastante velocidade, a aposta se torna uma boa opçãõ.
Análise e Forma dos Times
Galatasaray - Momento e escalação
O Galatasaray abre as oitavas de final após uma suada classificação nos playoffs. Após vencer a ida por 4 a 1, foi derrotado para a Juventus por três gols de diferença, levando a decisão à prorrogação. O time turco marcou duas vezes no período e se classificou ao mata-mata. É o retorno a esta fase após 12 anos, já que a última vez que tinha se classificado foi em 2014.
A equipe chega motivada já que no final de semana bateu por 1 a 0 o Besiktas no clássico nacional. O resultado foi o terceiro triunfo seguido desde a partida na Itália. Okan Buruk não tem novos desfalques, podendo repetir a formação titular dos últimos jogos.
Provável escalação do Galatasaray: Ugurcan Çakir; Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sánchez e Ismail Jakobs; Mario Lemina e Lucas Torreira; Baris Alper Yilmaz, Gabriel Sara e Noa Lang; Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk.
Liverpool - Momento e escalação
O Liverpool folgou na última fase da Liga dos Campeões após terminar a fase de liga na terceira posição. A boa campanha, com seis vitórias e duas derrotas, deu a vantagem de decidir em casa às oitavas de final. Arne Slot conseguiu recuperar algumas peças para o confronto contra os turcos. Contra o Wolverhampton, na sexta-feira, Florian Wirtz voltou a ser relacionado após lesão.
O meia alemão retornou na vitória dos Reds por 3 a 1 na partida válida pelas quartas de final da FA Cup. Classificado, o Liverpool mantém a chance de título na principal copa do país. Uma das dúvida no encontro é se Wirtz ou Gakpo iniciará pelo lado esquerdo do ataque. De resto, Arne Slot deve repetir a base da formação titular.
Provável escalação do Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Van Dijk e Milos Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo (Florian Wirtz); Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.
Confronto direto e estatísticas de Galatasaray x Liverpool
O histórico recente entre Galatasaray e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Galatasaray e Liverpool
- 30/09/2025 - Galatasaray 1 x 0 Liverpool - (Champions League)
- 05/12/2006 – Galatasaray 3 x 2 Liverpool – (Champions League)
- 27/09/2006 – Liverpool 3 x 2 Galatasaray – (Champions League)
- 25/02/2002 – Galatasaray 1 x 1 Liverpool – (Champions League)
- 19/02/2002 – Liverpool 0 x 0 Galatasaray – (Champions League)
Estatísticas e curiosidades de Galatasaray x Liverpool
- Dois dos cinco confrontos diretos terminaram com mais de 3,5 gols combinados
- O Galatasaray foi o primeiro time a marcar em oito dos últimos dez compromissos
- O Liverpool sofreu pelo menos um gol em cinco das nove partidas recentes como visitante
- O time turco ficou apenas dois jogos sem sofrer gol na competição
- A equipe inglesa cobrou na primeira fase 7,5 escanteios por jogo
Comparação de Odds para Galatasaray x Liverpool
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de cartões na partida:
Resumo dos palpites do Lance para Galatasaray x Liverpool
