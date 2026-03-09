Veja no artigo abaixo os principais palpites e análise completa para Galatasaray x Liverpool. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 10 de março, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O palco do primeiro encontro será o Rams Park, com bola rolando às 14h45 (horário de Brasília). O classificado após a partida na Inglaterra enfrentará Chelsea ou PSG na próxima fase.

Palpite do Lance para Galatasaray x Liverpool (10/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Galatasaray está envolvido em jogos com muitos gols marcados nesta Liga dos Campeões. Em quatro dos dez duelos, o placar final terminou acima de 3,5 bolas nas redes. O time turco tem na competição 16 gols feitos e 16 sofridos. Essa linha também vem muito nos duelos recentes do Liverpool. Metade das dez últimas atuações também terminaram com o mercado proposto.

Os comandados de Arne Slot lidam com uma defesa que vem cedendo muitas chances aos adversários. Os ataques têm um estilo muito parecidos: o da objetividade. Essa característica deve favorecer um confronto com muitas chances para os dois lados.

O Galatasaray marcou 26 gols nos últimos dez jogos, com média de 2,6 por partida Quatro partidas do Liverpool na Champions League terminaram com mais de 3,5 gols

Outros palpites para Galatasaray x Liverpool

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Galatasaray tem em casa uma postura muito ofensiva, independente do adversário. A força do torcedor contribui para que a equipe construa volume ofensivo desde o apito inicial. Tanto é que na Champions, dos dez gols feitos como mandante cinco foram no primeiro tempo. A equipe marcou no período nas últimas seis partidas no estádio. O cenário contra a defesa do Liverpool favorece uma aposta no mercado.

Szoboszlai é um dos principais jogadores da temporada 2025/26 do Liverpool. O meia, seja como camisa dez seja como lateral, aparece bastante na criação de jogadas ofensivas. Seu papel será fundamental diante dos turcos. O húngaro teve pelo menos um chute no gol em seis dos últimos dez jogos, com média de 0,85.

Por fim, o Liverpool cobra mais escanteios em relação ao estilo de jogo do Galatasaray. O time inglês teve nos últimos dez compromissos uma média de 8,7 por jogo. Cinco dos últimos seis duelos foram com mais de 10,5 combinados. Como deve ter bastante velocidade, a aposta se torna uma boa opçãõ.

Análise e Forma dos Times

Galatasaray - Momento e escalação

O Galatasaray abre as oitavas de final após uma suada classificação nos playoffs. Após vencer a ida por 4 a 1, foi derrotado para a Juventus por três gols de diferença, levando a decisão à prorrogação. O time turco marcou duas vezes no período e se classificou ao mata-mata. É o retorno a esta fase após 12 anos, já que a última vez que tinha se classificado foi em 2014.

A equipe chega motivada já que no final de semana bateu por 1 a 0 o Besiktas no clássico nacional. O resultado foi o terceiro triunfo seguido desde a partida na Itália. Okan Buruk não tem novos desfalques, podendo repetir a formação titular dos últimos jogos.

Provável escalação do Galatasaray: Ugurcan Çakir; Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sánchez e Ismail Jakobs; Mario Lemina e Lucas Torreira; Baris Alper Yilmaz, Gabriel Sara e Noa Lang; Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool folgou na última fase da Liga dos Campeões após terminar a fase de liga na terceira posição. A boa campanha, com seis vitórias e duas derrotas, deu a vantagem de decidir em casa às oitavas de final. Arne Slot conseguiu recuperar algumas peças para o confronto contra os turcos. Contra o Wolverhampton, na sexta-feira, Florian Wirtz voltou a ser relacionado após lesão.

O meia alemão retornou na vitória dos Reds por 3 a 1 na partida válida pelas quartas de final da FA Cup. Classificado, o Liverpool mantém a chance de título na principal copa do país. Uma das dúvida no encontro é se Wirtz ou Gakpo iniciará pelo lado esquerdo do ataque. De resto, Arne Slot deve repetir a base da formação titular.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Van Dijk e Milos Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo (Florian Wirtz); Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Confronto direto e estatísticas de Galatasaray x Liverpool

O histórico recente entre Galatasaray e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Galatasaray e Liverpool

30/09/2025 - Galatasaray 1 x 0 Liverpool - (Champions League) 05/12/2006 – Galatasaray 3 x 2 Liverpool – (Champions League) 27/09/2006 – Liverpool 3 x 2 Galatasaray – (Champions League) 25/02/2002 – Galatasaray 1 x 1 Liverpool – (Champions League) 19/02/2002 – Liverpool 0 x 0 Galatasaray – (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Galatasaray x Liverpool

Dois dos cinco confrontos diretos terminaram com mais de 3,5 gols combinados O Galatasaray foi o primeiro time a marcar em oito dos últimos dez compromissos O Liverpool sofreu pelo menos um gol em cinco das nove partidas recentes como visitante O time turco ficou apenas dois jogos sem sofrer gol na competição A equipe inglesa cobrou na primeira fase 7,5 escanteios por jogo

Comparação de Odds para Galatasaray x Liverpool

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de cartões na partida:

Casa Mais de 4,5 cartões Menos de 4,5 cartões Betsson 2,12 1,62 Superbet 2,07 1,66 Betano 2,25 1,60

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Galatasaray x Liverpool

Mais de 3,5 gols (2,25 na Betsson) Galatasaray marca no 1º tempo (2,20 na Betsson) Mais de 0,5 chute no gol de Dominik Szoboszlai (1,87 na Superbet) Corrida até o 5º escanteio: Liverpool (1,72 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.