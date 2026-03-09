O Lance! apresenta os melhores palpites para Atalanta x Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O confronto acontece nesta terça-feira, 10 de março, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Atalanta x Bayern de Munique (10/03/2026)

A partida se encaminha para um placar mais elástico, com no mínimo quatro gols, sustentado pelo perfil ofensivo das equipes e pela tendência recente de jogos mais abertos. O Bayern de Munique chega com o maior saldo de gols da Bundesliga, com 68, enquanto o segundo colocado tem apenas 27, um desnível que evidencia a frequência com que o time alemão consegue transformar volume e pressão em gols. Esse padrão costuma empurrar partidas para linhas altas, especialmente quando o adversário tem capacidade de responder e não joga apenas para se defender.

Do outro lado, a Atalanta também contribui diretamente para o cenário de over, já que vem de jogos recentes com placares movimentados e empates com muitos gols, indicando um time que cria, mas também oferece espaços. Em confrontos com esse tipo de característica, o jogo tende a ganhar ritmo, com transições e finalizações constantes, o que aumenta a probabilidade de quatro gols combinados ao longo dos 90 minutos.

Três de cinco compromissos recentes do Atalanta terminaram com no mínimo quatro gols Todas as últimas três partidas do Bayern terminaram com mais de 3,5 gols O ataque do Bayern é constante e, em nove jogos, marcou dois ou mais gols

Outros palpites para Atalanta x Bayern de Munique

O segundo melhor palpite aponta para um segundo tempo mais animado. A Atalanta marca mais gols entre os minutos 76-90, já na etapa final, e, nesse intervalo, saíram seis dos últimos 16 gols da equipe. Também vale mencionar que o Bayern de Munique sofreu oito dos últimos 11 gols no segundo tempo, reforçando a tendência de maior movimentação após o intervalo.

Também se projeta no máximo nove escanteios. Três de cinco jogos recentes da equipe de Munique terminaram com menos de 9,5 escanteios. Além disso, três das últimas cinco partidas da Atalanta registraram no máximo nove tiros de canto.

Por fim, o Bayern de Munique aparece como o mais provável a vencer. A fase do time é excelente e venceu 12 de seus últimos 13 jogos. Do outro lado, a Atalanta não triunfou nos últimos três duelos que disputou.

Análise e Forma dos Times

Atalanta - Momento e escalação

A Atalanta vive um momento equilibrado e, no Campeonato Italiano, ocupa a sétima posição. A equipe não vence há três jogos, mas, antes disso, venceu o Borussia Dortmund por 4 x 1 e o Napoli por 2 x 1, resultados que reforçam capacidade competitiva mesmo em cenários de maior exigência.

Ederson e Giorgio Scalvini são dúvidas para a partida. Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori estão fora por conta de lesões.

Provável escalação do Atalanta: Carnesecchi; Kolasinac, Hien e Ahanor; Bernasconi, Pasalic, De Roon e Zappacosta; Samardžić, Zalewski e Krstovic. Técnico: Raffaele Palladino

Bayern de Munique - Momento e escalação

O Bayern de Munique entra como favorito para a partida. A equipe é líder da Bundesliga, com 66 pontos, 11 acima do segundo colocado, o que reforça a superioridade e o momento consistente na competição. No recorte recente, venceu os últimos cinco jogos contra Borussia M'gladbach, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen e RB Leipzig, mantendo alta eficiência e controle de resultados.

Para o confronto, o Bayern chega com desfalques relevantes. Harry Kane e Alphonso Davies são dúvidas, enquanto Manuel Neuer e Hiroki Ito estão fora, no departamento médico.

Provável escalação do Bayern de Munique: Urbig; Stanišić, Tah, Upamecano e Laimer; Pavlovic e Kimmich; Luis Diaz, Gnabry e Olise; Nicolas Jackson. Técnico: Vincent Kompany

Confronto direto e estatísticas de Atalanta x Bayern de Munique

O histórico recente entre Atalanta x Bayern de Munique é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atalanta x Bayern de Munique

Não há histórico de partidas entre as equipes

Estatísticas e curiosidades de Atalanta e Bayern de Munique

A equipe de Munique marca, em média, 2,7 gols por partida As duas equipes atacam mais no segundo tempo, e essa segunda parte do jogo foi superior no quesito ataque em 100% das partidas dos times O Bayern sofreu seis dos últimos 11 gols apenas entre os minutos 76-90, na segunda parte do jogo As duas equipes sofrem poucos escanteios, com média de 2,9 para a Atalanta e 3,1 para o Bayern de Munique Jogando fora de casa, o Bayern de Munique venceu sete dos últimos oito jogos que disputou

Comparação de Odds para Atalanta x Bayern de Munique

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de levantar a taça:

Casa de Apostas Ambos marcam: sim Ambos marcam: não Betsson 1,47 2,65 Superbet 1,50 2,47 Betano 1,50 2,47

Resumo dos palpites do Lance para Atalanta x Bayern de Munique

Mais de 3,5 Gols (2,08 na Betsson) Tempo com mais gol: segunda parte (1,98 na Betsson) Menos de 9,5 escanteios (1,75 na Superbet) Bayern de Munique vence (1,65 na Betano)

