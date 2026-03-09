Confira os palpites e a análise detalhada para Atlético de Madrid x Tottenham, que acontece nesta terça-feira (10). O encontro será válido pela ida das oitavas de final da Champions League 2025/26. Os times duelam no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, a partir das 17h (horário de Brasília). O confronto de volta será na próxima semana em Londres, com o classificado encarando Newcastle ou Barcelona na próxima fase.

Palpite do Lance para Atlético de Madrid x Tottenham (10/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A nossa melhor indicação é no primeiro tempo terminar com pelo menos dois gols marcados. Esse palpite passa muito pelo momento dos times. O Tottenham vive um momento muito ruim defensivamente, com dez dos 15 gols sofridos nos últimos seis jogos sendo na etapa. A equipe inglesa não vem conseguindo competir com seus adversários, sofrendo com a exposição desse setor.

Esse momento é oposto ao do Atlético de Madrid, que marcou mais de 2,5 gols em cinco dos últimos sete duelos no Metropolitano. Nesta Champions League, metade dos 24 tentos feitos foram na etapa inicial. Mesmo sendo um duelo eliminatório, a análise já prever um período oportunidades para os ataques balançarem as redes logo nos 45 minutos iniciais.

Quatro dos últimos sete duelos do Atlético em casa terminaram com mais de 1,5 tentos na etapa inicial O Tottenham tem seis gols marcados nos primeiros tempos nesta Champions League A equipe inglesa perdeu o período em cinco das últimas seis partidas

Outros palpites para Atlético de Madrid x Tottenham

O Atlético chega ao confronto com uma fase melhor do que o Tottenham. Os espanhóis vêm conseguindo apresentar um futebol mais consistente, aproveitando da efetividade do seu ataque. Assim, venceu seis dos últimos dez jogos, sendo cinco acima de 1,5 gols. Como já citado, os Spurs não vivem apenas um período ruim defensivamente - sofreu gol em 11 dos últimos 13 duelos - como sofrem com o controle de jogo dos seus adversários.

Outro ponto é para o Atlético de Madrid marcar de dois a três gols no encontro. Nos últimos dez compromissos, a média foi de 2,1 feitos. A defesa inglesa sofreu essa quantidade em seis das oito partidas recentes. Em casa, os espanhóis tendem a ter o controle ofensivo, criando boas situações.

O momento ruim dos ingleses vem muito da dificuldades nas atuações, principalmente sem bola. O time vem apostando bastante no jogo físico, o que eleva as faltas cometidas. São seis partidas seguidas com mais de 10,5 infrações feitas. Na competição, a média é de 11,6 por jogo. Como os espanhóis devem ditar o ritmo, a aposta se torna um bom valor.

Análise e Forma dos Times

Atlético de Madrid - Momento e escalação

O Atlético de Madrid passou pela fase de playoffs quando bateu o Club Brugge para chegar entre os 16 melhores. Após empatar em 3 a 3 a ida, os espanhóis venceram por 4 a 1 dentro de casa e garantiram a classificação. A equipe chega motivada após também avançar à decisão da Copa do Rei, com um placar de 4 a 3 no agregado contra o Barcelona.

Os Colchoneros querem retornar para as quartas de final após uma temporada fora. A última vez que chegou a esta fase foi em 2024, quando foram eliminados pelo Borussia Dortmund. A boa notícia para o primeiro jogo é o retorno de Pablo Barrios, que se recuperou de lesão e fica à disposição. Já Rodrigo Mendoza sofreu uma torção contra a Real Sociedad e será baixa.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Pubill, David Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso (Pablo Barrios) e Nicolás González; Alexander Sorloth e Julián Álvarez (Ademola Lookman). Técnico: Diego Simeone.

Tottenham - Momento e escalação

A péssima temporada do Tottenham segue assombrando o torcedor. A equipe teve a sua quinta derrota seguida na última quinta-feira quando perdeu por 3 a 1 para o Crystal Palace. O resultado deixou os Spurs a um ponto da temida zona de rebaixamento. Desde a troca no comando, quando Igor Tudor assumiu o cargo de treinador, foram três reverses na Premier League.

Mesmo com o pequeno número de jogos, o croata já sente a pressão por conta das atuações da equipe. O alto número de jogadores lesionados vem prejudicando o início de trabalho. Para encarar o Atlético, Tudor tem nove jogadores no DM. Com apenas o jovem Souza disponível na lateral esquerda, o treinador deve escalar o esquema com três zagueiros. Cristian Romero estava suspenso na Premier League, e volta à disposição neste duelo.

Provável escalação do Tottenham: Gugliemo Vicario; Danso, Cristian Romero e Micky Van de Ven; Pedro Porro, João Palhinha, Pape Matar Sarr e Connor Gallagher; Mathys Tel, Kolo Muani e Dominic Solanke. Técnico: Igor Tudor.

Confronto direto e estatísticas de Atlético de Madrid x Tottenham

O histórico recente entre Atlético de Madrid e Tottenham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atlético de Madrid e Tottenham

29/07/2016 - Tottenham 0 x 1 Atlético de Madrid - (International Champions Cup)

Estatísticas e curiosidades de Atlético de Madrid x Tottenham

Será o segundo confronto na história entre Atlético de Madrid e Tottenham O Atlético de Madrid tem uma média de 2,4 gols marcados por jogo nesta Champions League Cinco dos últimos seis jogos do Tottenham terminaram com mais de 2,5 gols Sob o comando de Igor Tudor, os Spurs sofreram nove tentos em três jogos Os Colchoneros venceram quatro dos cinco jogos no Metropolitano nesta Liga dos Campeões

Comparação de Odds para Atlético de Madrid x Tottenham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,68 2,20 Superbet 1,69 2,20 Betano 1,67 2,20

Resumo dos palpites do Lance para Atlético de Madrid x Tottenham

Mais de 1,5 gols no 1º tempo (2,51 na Betsson) Atlético de Madrid vence e mais de 1,5 gols na partida (1,82 na Betsson) Faixa de gols do Atlético de Madrid: 2-3 (2,05 na Superbet) Mais de 10,5 faltas cometidas pelo Tottenham (1,95 na Betano)

