Confira os palpites do Lance! para Barcelona de Guayaquil x Botafogo pelo jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores. O duelo acontece nesta terça-feira, 3 de março, às 21h30 (horário de Brasília), no Monumental de Guayaquil. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Barcelona de Guayaquil x Botafogo (03/03)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O segundo tempo aparece como o período mais ativo da partida. As equipes tendem a voltar do intervalo com mais intensidade e ajustes táticos, o que normalmente aumenta o volume de ações em área e a frequência de gols, tanto marcados quanto sofridos, na etapa final. Esse padrão se sustenta pelos recortes recentes, que indicam maior vulnerabilidade defensiva e também maior agressividade ofensiva na segunda metade do jogo, especialmente quando o confronto entra em cenário de decisão e necessidade de resultado.

Além disso, o último jogo do Barcelona de Guayaquil teve dois gols no segundo tempo, reforçando a leitura de uma segunda etapa mais produtiva e com maior probabilidade de rede balançada. Com o Botafogo também apresentando tendência clara de sofrer gols após o intervalo, o mercado de segundo tempo ganha ainda mais força como prognóstico principal.

O Fogão marca mais gols no segundo tempo, entre os minutos 76-90 O Barcelona SC marcou oito de seus últimos 11 gols na segunda parte do jogo Dez dos últimos 12 gols sofridos do Botafogo aconteceram no segundo tempo

Outros palpites para Barcelona de Guayaquil x Botafogo

O mercado de ambos marcam não é o mais esperado, já que os recortes recentes das equipes, inclusive dentro da Pré-Libertadores, apontam para partidas em que apenas um dos lados consegue balançar as redes, ou então para empates sem gols. Todos os últimos quatro jogos do Botafogo terminaram com gols de apenas um lado ou em 0 x 0. Além disso, quatro de cinco duelos recentes do Barcelona de Guayaquil também terminaram sem ambas as equipes marcarem.

Também se projeta um número reduzido de escanteios, pois as duas equipes tendem a progredir mais pelo corredor central, com menor dependência de cruzamentos e jogadas de linha de fundo. Quatro de cinco jogos recentes do Barcelona SC terminaram com menos de 9,5 escanteios. Além disso, todos os últimos 14 compromissos do Botafogo tiveram no máximo nove tiros de canto. Por fim, nos dois últimos e únicos encontros entre as equipes, a média de escanteios foi de apenas oito, reforçando o cenário de under.

Para finalizar, a tendência é de um placar com no máximo dois gols, padrão recorrente nos jogos das duas equipes. Todos os últimos quatro duelos do Botafogo tiveram menos de 2,5 gols. O Barcelona registrou menos de 2,5 gols combinados em quatro dos últimos cinco jogos. Em confrontos diretos, a média de gols das equipes é de apenas dois.

Análise e Forma dos Times

Barcelona de Guayaquil - Momento e escalação

O Barcelona de Guayaquil chega após perder o último jogo que disputou e, pela Libertadores, avançou para esta fase depois de eliminar o Argentinos Juniors nos pênaltis. Esse contexto indica um time que ainda busca maior estabilidade de desempenho, mas que mostrou resiliência em um cenário de alta pressão, algo relevante para um duelo decisivo. Agora, atuando em casa, a equipe tende a assumir postura mais ativa, tentando impor ritmo e aproveitar o mando para construir vantagem.

Para esta partida, o Barcelona SC recebe o Botafogo e o técnico César Farías não informou desfalques. Com isso, a expectativa é de elenco completo, o que amplia as opções de escalação e permite manter o padrão tático mais próximo do ideal.

Provável escalação do Barcelona de Guayaquil: Contreras; Byron Castillo, Báez, Sosa (Vallecilla) e Mina (Perlaza); Quiñónez, Celiz, Rojas, Villalba (Rangel) e Carabalí (Tomás Martínez); Darío Benedetto. Técnico: César Farías

Botafogo - Momento e escalação

O Fogão chegou à terceira fase da Pré-Libertadores após vencer o Nacional Potosí por 2 x 0 na partida passada. Com isso, o agregado terminou em 2 x 1 a favor da equipe brasileira, que agora volta a disputar o primeiro jogo fora de casa, exigindo um plano de jogo mais controlado e eficiente para administrar o confronto.

No último compromisso, empatou com o Boavista pelo Campeonato Carioca e, agora, se prepara para um duelo de alta importância. Para a partida, o time terá ausências relevantes: Artur, Allan, Santiago Rodríguez e Fernando Marçal.

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Barrera (Artur), Matheus Martins (Arthur Cabral) e Montoro. Técnico: Martín Anselmi

Confronto direto e estatísticas de Barcelona de Guayaquil e Botafogo

O histórico recente entre Barcelona de Guayaquil e Botafogo fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Barcelona de Guayaquil e Botafogo

02/05/2017 — Botafogo 0 x 2 Barcelona SC (Copa Libertadores)

20/04/2017 — Barcelona SC 1 x 1 Botafogo (Copa Libertadores)

Estatísticas e curiosidades de Barcelona de Guayaquil e Botafogo

O Barcelona marca mais gols entre os minutos 76-90, no segundo tempo O Botafogo sofre mais no segundo tempo, especialmente no começo, entre os minutos 56-60 Apenas 15% dos últimos 13 jogos do Botafogo na temporada atual terminaram com os dois times marcando As duas equipes somam média de 6,88 escanteios na temporada atual O Botafogo marca poucos escanteios, com média de apenas 2,6 cantos por jogo O Barcelona de Guayaquil sofre, em média, 3,5 escanteios por jogo A média de gols das duas equipes na temporada atual é de apenas 2,06

Comparação de Odds para Barcelona de Guayaquil x Botafogo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de chance dupla:

Casa Barcelona ou empate Botafogo ou empate Betsson 1,40 1,52 Superbet 1,40 1,37 Bet365 1,50 1,33

Resumo dos palpites do Lance para Barcelona de Guayaquil x Botafogo

Tempo com mais gols: 2ª parte (2,15 na Betsson) Ambos marcam: não (1,78 na Betsson) Menos de 9,5 Escanteios (1,65 na Superbet) Menos de 2,5 Gols (1,57 na Bet365)

