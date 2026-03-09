O Lance! apresenta os melhores palpites para Newcastle x Barcelona, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O confronto acontece nesta terça-feira, 10 de março, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Newcastle x Barcelona (10/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Barcelona entra como favorito para vencer o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe lidera o Campeonato Espanhol com 67 pontos, o que reforça um momento de força, consistência e alta capacidade ofensiva, além de um padrão de controle de jogo que costuma aparecer mesmo fora de casa. Do outro lado, o Newcastle aparece em 12º lugar, cenário que indica um nível competitivo inferior e sugere dificuldades para sustentar 90 minutos de intensidade contra um adversário desse calibre, ainda que atue como mandante.

Além disso, o recorte recente também favorece o Barça, que chega em sequência invicta, enquanto o Newcastle alterna resultados e vem de derrotas recentes. Pelo contraste de momento e pelo desempenho global na temporada, o prognóstico mais sólido segue apontando para vitória do Barcelona.

O Newcastle perdeu três das últimas cinco partidas que disputou

das últimas partidas que disputou O Barcelona está invicto há quatro partidas

partidas Na temporada atual, o Barça venceu 81% de seus últimos 43 jogos, enquanto o Newcastle triunfou em apenas 47% no mesmo recorte

Outros palpites para Newcastle x Barcelona

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Espera-se uma partida com pelo menos quatro gols, sustentada pelo desempenho ofensivo recente das equipes. O ataque do Barça é forte e marca, em média, 2,6 gols por jogo, enquanto o Newcastle também apresenta bom poder de fogo, com média de 2,3 gols por partida. Além disso, o Barcelona cria muitas tentativas de gol, em média 13,2 por jogo, o que reforça um cenário de alta produção e maior probabilidade de placar elástico.

O Barça também aparece como favorito para vencer no mercado de escanteios. O Barcelona marcou 42 escanteios nos últimos cinco jogos, enquanto o Newcastle registrou 26 no mesmo recorte. Na temporada atual, a média de escanteios do Barcelona é de 6,81, enquanto a do Newcastle é de 6,11, mantendo a vantagem estatística do time espanhol.

Por fim, a tendência é de no mínimo dez escanteios na partida, considerando que ambos os times produzem muitos tiros de canto. O Barcelona marca muitos escanteios, com média de 9,2 tiros de canto por partida. Além disso, três de cinco duelos recentes do Barcelona terminaram com pelo menos dez escanteios.

Análise e Forma dos Times

Newcastle - Momento e escalação

O Newcastle tem a vantagem de disputar o jogo de ida em casa, mas, contra o Barcelona, precisará elevar o nível defensivo e ajustar a organização sem bola. A equipe venceu apenas dois dos últimos cinco jogos, inclusive deixando pontos pelo caminho em partidas como mandante, o que acende um sinal de alerta para a comissão técnica. Além disso, a campanha na Premier League não é das melhores e, diante de um Barcelona que costuma impor pressão, controlar posse e acelerar a circulação, o Newcastle terá de se preparar para um volume ofensivo massivo e para longos períodos de defesa em bloco.

Para o confronto, o time chega com desfalques importantes: Bruno Guimarães, Lewis Miley e Fabian Schär.

Provável escalação do Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Lewis Hall, Joelinton e Sandro Tonali; Anthony Gordon, Harvey Barnes e Malick Thiaw; Anthony Elanga, Dan Burn e Jacob Ramsey. Técnico: Eddie Howe

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona entra como favorito para vencer, já que é uma equipe consistente e que não costuma perder com frequência. Lidera o Campeonato Espanhol com folga e, por isso, tende a sobressair diante do Newcastle, mesmo atuando fora de casa, sustentado por controle de posse, intensidade e alto poder de criação. Nos últimos compromissos, venceu Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Villarreal, Levante e Girona, reforçando um recorte recente de resultados sólidos e bom nível competitivo.

Para a partida, Gavi ainda é dúvida. Jules Koundé, Alejandro Baldé e Frenkie de Jong são desfalques confirmados.

Provável escalação do Barcelona: Joan García; Araújo, Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo; Pedri e Bernal; Lamine Yamal, Fermín e Raphinha; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick

Confronto direto e estatísticas de Newcastle x Barcelona

O histórico recente entre Newcastle e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Newcastle e Barcelona

18/09/2025 — Newcastle United 1 x 2 FC Barcelona (Champions League)

18/03/2003 — Newcastle United 0 x 2 FC Barcelona (Champions League)

10/12/2002 — FC Barcelona 3 x 1 Newcastle United (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Newcastle e Barcelona

O Barcelona marcou mais escanteios do que o adversário em todos os últimos dez compromissos

compromissos O Barcelona costuma marcar os sete primeiros escanteios do jogo, e isso aconteceu em 80% de suas dez partidas recentes

primeiros escanteios do jogo, e isso aconteceu em de suas partidas recentes O Newcastle marca, em média, sete escanteios por jogo

escanteios por jogo Nos últimos jogos disputados entre as equipes, a média de escanteios foi de dez

Três de cinco jogos recentes do Newcastle terminaram com mais de 9,5 escanteios

Comparação de Odds para Newcastle x Barcelona

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de levantar a taça:

Casa de Apostas Ambos marcam: sim Ambos marcam: não Betsson 1,40 2,90 Superbet 1,42 2,72 Betano 1,42 2,75

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Newcastle x Barcelona

Barcelona vence (2,22 na Betsson) Mais de 3,5 Gols (2,12 na Betsson) Barcelona marca mais escanteios (1,92 na Superbet) Mais de 9,5 Escanteios (1,62 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.