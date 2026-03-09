menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbssites de apostasimagem casa breadcrumbsPalpites

Newcastle x Barcelona – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e as odds para Newcastle x Barcelona pela Champions League

Iesus Paulo
Campina Grande (PB)
Dia 09/03/2026
07:00
  • Mais Notícias

O Lance! apresenta os melhores palpites para Newcastle x Barcelona, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O confronto acontece nesta terça-feira, 10 de março, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Newcastle x Barcelona (10/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Barcelona entra como favorito para vencer o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe lidera o Campeonato Espanhol com 67 pontos, o que reforça um momento de força, consistência e alta capacidade ofensiva, além de um padrão de controle de jogo que costuma aparecer mesmo fora de casa. Do outro lado, o Newcastle aparece em 12º lugar, cenário que indica um nível competitivo inferior e sugere dificuldades para sustentar 90 minutos de intensidade contra um adversário desse calibre, ainda que atue como mandante.

Além disso, o recorte recente também favorece o Barça, que chega em sequência invicta, enquanto o Newcastle alterna resultados e vem de derrotas recentes. Pelo contraste de momento e pelo desempenho global na temporada, o prognóstico mais sólido segue apontando para vitória do Barcelona.

  • O Newcastle perdeu três das últimas cinco partidas que disputou
  • O Barcelona está invicto há quatro partidas
  • Na temporada atual, o Barça venceu 81% de seus últimos 43 jogos, enquanto o Newcastle triunfou em apenas 47% no mesmo recorte

Outros palpites para Newcastle x Barcelona

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Espera-se uma partida com pelo menos quatro gols, sustentada pelo desempenho ofensivo recente das equipes. O ataque do Barça é forte e marca, em média, 2,6 gols por jogo, enquanto o Newcastle também apresenta bom poder de fogo, com média de 2,3 gols por partida. Além disso, o Barcelona cria muitas tentativas de gol, em média 13,2 por jogo, o que reforça um cenário de alta produção e maior probabilidade de placar elástico.

O Barça também aparece como favorito para vencer no mercado de escanteios. O Barcelona marcou 42 escanteios nos últimos cinco jogos, enquanto o Newcastle registrou 26 no mesmo recorte. Na temporada atual, a média de escanteios do Barcelona é de 6,81, enquanto a do Newcastle é de 6,11, mantendo a vantagem estatística do time espanhol.

Por fim, a tendência é de no mínimo dez escanteios na partida, considerando que ambos os times produzem muitos tiros de canto. O Barcelona marca muitos escanteios, com média de 9,2 tiros de canto por partida. Além disso, três de cinco duelos recentes do Barcelona terminaram com pelo menos dez escanteios.

Análise e Forma dos Times

Newcastle - Momento e escalação

O Newcastle tem a vantagem de disputar o jogo de ida em casa, mas, contra o Barcelona, precisará elevar o nível defensivo e ajustar a organização sem bola. A equipe venceu apenas dois dos últimos cinco jogos, inclusive deixando pontos pelo caminho em partidas como mandante, o que acende um sinal de alerta para a comissão técnica. Além disso, a campanha na Premier League não é das melhores e, diante de um Barcelona que costuma impor pressão, controlar posse e acelerar a circulação, o Newcastle terá de se preparar para um volume ofensivo massivo e para longos períodos de defesa em bloco.

Para o confronto, o time chega com desfalques importantes: Bruno Guimarães, Lewis Miley e Fabian Schär.

Provável escalação do Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Lewis Hall, Joelinton e Sandro Tonali; Anthony Gordon, Harvey Barnes e Malick Thiaw; Anthony Elanga, Dan Burn e Jacob Ramsey. Técnico: Eddie Howe

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona entra como favorito para vencer, já que é uma equipe consistente e que não costuma perder com frequência. Lidera o Campeonato Espanhol com folga e, por isso, tende a sobressair diante do Newcastle, mesmo atuando fora de casa, sustentado por controle de posse, intensidade e alto poder de criação. Nos últimos compromissos, venceu Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Villarreal, Levante e Girona, reforçando um recorte recente de resultados sólidos e bom nível competitivo.

Para a partida, Gavi ainda é dúvida. Jules Koundé, Alejandro Baldé e Frenkie de Jong são desfalques confirmados.

Provável escalação do Barcelona: Joan García; Araújo, Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo; Pedri e Bernal; Lamine Yamal, Fermín e Raphinha; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick

Confronto direto e estatísticas de Newcastle x Barcelona

O histórico recente entre Newcastle e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Newcastle e Barcelona

  • 18/09/2025 — Newcastle United 1 x 2 FC Barcelona (Champions League)
  • 18/03/2003 — Newcastle United 0 x 2 FC Barcelona (Champions League)
  • 10/12/2002 — FC Barcelona 3 x 1 Newcastle United (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Newcastle e Barcelona

  • O Barcelona marcou mais escanteios do que o adversário em todos os últimos dez compromissos
  • O Barcelona costuma marcar os sete primeiros escanteios do jogo, e isso aconteceu em 80% de suas dez partidas recentes
  • O Newcastle marca, em média, sete escanteios por jogo
  • Nos últimos jogos disputados entre as equipes, a média de escanteios foi de dez
  • Três de cinco jogos recentes do Newcastle terminaram com mais de 9,5 escanteios

Comparação de Odds para Newcastle x Barcelona

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de levantar a taça:

Casa de ApostasAmbos marcam: simAmbos marcam: não

Betsson

1,40

2,90

Superbet

1,42

2,72

Betano

1,42

2,75

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Newcastle x Barcelona

  1. Barcelona vence (2,22 na Betsson)
  2. Mais de 3,5 Gols (2,12 na Betsson)
  3. Barcelona marca mais escanteios (1,92 na Superbet)
  4. Mais de 9,5 Escanteios (1,62 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
