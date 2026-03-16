Santos x Internacional – Palpites, análise e odds (18/03)

A Vila Belmiro recebe, nesta quarta-feira, 18 de março de 2026, um dos confrontos mais tensos da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Internacional, dois dos clubes mais tradicionais do futebol nacional, se encontram em situações que nenhum dos dois desejava neste ponto da temporada: ambos na parte de baixo da tabela, com campanhas abaixo do esperado e técnicos sob pressão. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília) e tem transmissão pela TV Globo, GeTV e Premiere.

O Santos ocupa o 13º lugar com seis pontos em seis rodadas, resultado fraco para um clube que conta com Neymar e Gabigol no ataque e passou a temporada inteira vendendo a narrativa de um projeto ambicioso. O Internacional está em situação ainda mais delicada: é o lanterna do Brasileirão com apenas dois pontos, sem nenhuma vitória nos primeiros seis jogos. Paulo Pezzolano, o técnico uruguaio contratado em dezembro de 2025 para reconstruir o clube após o rebaixamento quase consumado no ano anterior, não conseguiu até aqui tirar o Colorado da zona de risco. A derrota por um a zero para o Bahia no Beira-Rio, no último domingo, apenas aprofundou a crise.

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Análise da partida

A temporada do Santos em 2026 começou com elimiliação precoce no Paulistão, nas quartas de final para o Novorizontino, resultado que colocou Juan Pablo Vojvoda imediatamente na berlinda. O argentino, que assumiu o clube em agosto de 2025 e foi responsável pela permanência na Série A no ano passado, recebeu um prazo da diretoria santista para apresentar melhoras no Brasileirão, e os próximos dois jogos em casa foram definidos como decisivos para o futuro dele no cargo.

No Brasileirão, o Peixe oscila entre bons momentos e quedas bruscas de rendimento. A vitória por dois a um sobre o Vasco, com dois gols de Neymar, foi o ponto alto. Depois vieram um empate por dois a dois em Mirassol, quando Gabigol salvou o time de uma derrota certa com dois gols no segundo tempo, e o empate por um a um no clássico com o Corinthians, domingo passado na Vila Belmiro. Nesse último jogo, Vojvoda mudou o esquema para um 3-5-2, colocou Neymar e Gabigol juntos desde o início e viu a dupla render abaixo do esperado. Gabigol marcou o gol do empate aproveitando erro do adversário, mas foi o único que correspondeu ao esperado.

A grande questão tática de Vojvoda é resolver como fazer Neymar e Gabigol funcionarem ao mesmo tempo sem comprometer o equilíbrio defensivo. Quando o time precisa fechar o resultado, o treinador tende a sacrificar o artilheiro. Quando precisa do gol, abre mão da organização. O equilíbrio entre os dois ainda não chegou, e o Santos terminou o clássico com nove jogadores em campo após a expulsão de Luan Peres e a lesão de Vini Lira.

O Internacional de 2026 é um clube que ainda procura identidade. Paulo Pezzolano chegou com crédito por seus trabalhos no Cruzeiro e no futebol europeu, mas ainda não conseguiu encaixar o sistema que quer implantar. Em seis rodadas do Brasileirão, zero vitórias. Empates contra Athletico-PR e Remo, derrotas para Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Bahia. A defesa sofreu gols em todos os jogos e a eficiência ofensiva, que já era o principal problema em 2025, não melhorou.

A estatística mais reveladora do Inter até aqui é o contraste entre o volume de jogo e os resultados. A equipe gaúcha tem a maior posse de bola do Brasileirão, segundo dados do Sofascore, e a segunda maior média de finalizações por jogo, mas converte gols em proporção muito baixa. Borré, o centroavante colombiano que seria a solução para o problema da finalização, marcou apenas um gol nas seis rodadas. Alan Patrick, o camisa 10 e principal criador, tem boa participação, mas o time não consegue transformar chance em gol de forma consistente.

Outros palpites para Santos x Internacional

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Histórico de confrontos diretos

O histórico completo entre Santos e Internacional é de raro equilíbrio. Em 82 confrontos ao longo da história, que remontam a um amistoso em 1935, as equipes somam 28 vitórias cada, com 26 empates. No Brasileirão especificamente, o Inter carrega ligeira vantagem: 25 vitórias contra 20 do Santos em 67 jogos, com 22 empates.

O capítulo mais recente da rivalidade, no entanto, ficou marcado por resultados que favoreceram o Colorado. Em julho de 2025, na 16ª rodada do Brasileirão, o Inter venceu na própria Vila Belmiro por dois a um, com gols de Carbonero e Borré. O Santos descontou com Barreal, mas não evitou a derrota. Antes disso, a imagem mais marcante do confronto recente é a goleada de sete a um aplicada pelo Inter no Beira-Rio em outubro de 2023, resultado que integrou a sequência caótica que terminou com o rebaixamento do Santos naquele ano.

Quando o mando é do Peixe, o cenário muda bastante. Na Vila Belmiro, o Santos venceu 20 das 38 partidas disputadas contra o Colorado no estádio, com apenas oito vitórias coloradas. O fator casa tende a nivelar as forças, e o Inter nunca se sentiu à vontade para jogar em Santos. A última derrota do Colorado como visitante no confronto aconteceu justamente na Vila Belmiro, em novembro de 2025, no empate por um a um pela 35ª rodada do Brasileirão passado.

Novidades do time

Santos

O clássico com o Corinthians gerou dois novos desfalques confirmados para o duelo desta quarta. Luan Peres recebeu dois cartões amarelos em sequência no segundo tempo e está suspenso automaticamente. O zagueiro era peça importante no esquema de três defensores que Vojvoda montou no domingo, e sua ausência abre caminho para Lucas Veríssimo, reforço recente que apareceu no banco de reservas na rodada anterior e pode estrear entre os titulares.

O lateral Vini Lira sentiu dores no joelho esquerdo nos acréscimos do clássico e deixou o campo de maca. O departamento médico santista avalia a extensão da lesão, mas a presença dele no jogo desta quarta é improvável. O meio-campista Gabriel Bontempo sofreu uma contratura lombar e também é dúvida. Se nenhum dos dois puder atuar, Escobar assume a lateral esquerda e Willian Arão retorna ao meio-campo no lugar de Bontempo.

O volante Zé Rafael segue fora por edema no músculo da coxa direita. Gabriel Brazão e João Schmidt estão pendurados com dois cartões amarelos e qualquer advertência nesta quarta os tirará do jogo seguinte. Vojvoda voltou a sentar no banco após cumprir suspensão no clássico, e a tendência é que mantenha Neymar como titular ao lado de Gabigol, mesmo que o nível de entrosamento ainda não seja o ideal.

Provável Santos (3-5-2 ou 4-3-3): Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Adonis Frías e Lucas Veríssimo; Igor Vinícius/Rony, Gustavo Henrique, Christian Oliva, Barreal e Escobar; Neymar e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Internacional

Paulo Pezzolano não tem novos desfalques confirmados para a partida na Vila Belmiro além dos atletas que já estavam no departamento médico. A linha defensiva que foi a campo contra o Bahia, com Rochet no gol, a zaga formada por Félix Torres e Victor Gabriel, e Bernabei e Bruno Gomes como laterais, deve ser mantida.

Alan Patrick é o principal nome criativo do elenco e tende a atuar de forma mais livre atrás de Borré nesta partida. O meia tem criado chances, mas a equipe não consegue converter. Carbonero, pela direita, foi o autor do gol da vitória colorada na Vila Belmiro em julho de 2025 e é sempre uma ameaça em velocidade. O grande problema do Inter está mesmo no aproveitamento: a equipe finalizou 17 vezes por jogo nas primeiras cinco rodadas e marcou em média menos de um gol por partida.

Pezzolano terá de decidir se arrisca uma postura mais ofensiva, pressionando desde o início na Vila Belmiro, ou se opta por organizar o time defensivamente e aproveitar os contra-ataques. A segunda opção parece mais provável dado o contexto, mas o Colorado já ficou atrás no placar cedo em diversas partidas neste início de Brasileirão e a capacidade de reação do grupo é limitada.

Provável Internacional (4-2-3-1): Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Paulinho e Alan Rodríguez; Carbonero, Alan Patrick e Aguirre; Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Jogador destaque · Santos Neymar Jr. Meia-atacante · #10 · BRA · 34 anos 2 Gols no Brasileirão 2026 5 Jogos disputados 1 Assistência no Brasileirão 3.1 Dribles por jogo Jogador destaque · Internacional Alan Patrick Meia · #10 · BRA · 31 anos 6 Jogos disputados 1 Gol no Brasileirão 1º Chances criadas no Inter (BRA) 2.8 Passes-chave por jogo

Os treinadores

Juan Pablo Vojvoda tem 51 anos e uma carreira marcada por trabalhos sólidos em clubes nordestinos antes de chegar ao Santos. Foi no Fortaleza que construiu sua maior reputação no Brasil, com campanha histórica do clube cearense em competições continentais. Assumiu o Peixe em agosto de 2025 numa situação desesperadora e foi fundamental para a permanência. Mas 2026 exige outro nível de competitividade, e o argentino ainda não encontrou um sistema tático estável que maximize o potencial individual do seu elenco estrelado.

Paulo Pezzolano, 42 anos, chegou ao Internacional em dezembro de 2025 com o curriculo de quem construiu o Cruzeiro campeão da Série B em 2022 e levou o clube mineiro à Copa Libertadores. Passou por Valladolid e Watford no futebol europeu antes de retornar ao Brasil. No Inter, herdou um elenco com problemas estruturais sérios e pouco tempo de trabalho antes do Brasileirão começar. A perda do Gaúcho para o Grêmio por quatro a um no agregado foi um golpe no início do processo, e o início de campeonato sem vitórias aumentou a pressão sobre um treinador que ainda tenta imprimir sua filosofia de jogo na equipe.

Prévia tática

Vojvoda tem oscilado entre sistemas no Santos. O 3-5-2 utilizado contra o Corinthians foi uma tentativa de fortalecer a linha defensiva enquanto mantinha os dois principais atacantes. O resultado foi um time mais compacto, mas com pouco espaço para as jogadas de Neymar entre as linhas. A tendência para o Inter é voltar a um 4-3-3 convencional, com Neymar operando pela esquerda e Gabigol centralizado, e deixar a dupla de volantes mais compacta para proteger a zaga fragilizada pela ausência de Luan Peres.

O Internacional deve se fechar em dois blocos de quatro e esperar a equipe adversária para buscar o contra-ataque com Borré e Carbonero. Essa postura defensiva, no entanto, é contraditória com a necessidade urgente de pontos: o Colorado precisa vencer, o que significa arriscar, mas Pezzolano ainda não tem um time confiante o suficiente para pressionar alto fora de casa.

O ponto mais vulnerável do Inter para o Santos explorar é o corredor central, onde Alan Rodríguez e Paulinho tendem a se posicionar mais defensivamente. Neymar tem liberdade de movimento e pode encontrar espaços internamente se o Inter optar por se fechar pelas laterais. Já o Santos tem dificuldade em lidar com jogadas pelo lado direito do adversário: Carbonero criou boas situações no confronto de julho de 2025 e pode ser a válvula de escape colorada nesta quarta.

A bola parada é outro fator relevante. O Santos tem em Neymar um cobrador de nível excepcional em faltas, e o Inter tem mostrado fragilidade defensiva em jogadas aéreas neste início de temporada. A dúvida é se o Santos consegue manter a organização nos 90 minutos sem Luan Peres, um dos jogadores mais experientes da defesa do time.

Dicas de apostas e palpites

Aposta principal: Santos vence – odd 2,32

Santos vence – odd 2,32 Aposta alternativa 1: Ambas as equipes marcam – odd 1,65

Ambas as equipes marcam – odd 1,65 Aposta alternativa 2: Neymar marca a qualquer momento – odd 2,60

Neymar marca a qualquer momento – odd 2,60 Aposta alternativa 3: Santos vence e ambas marcam – odd 3,65

Por que Santos vence?

O Santos joga em casa, onde venceu 20 dos 38 jogos disputados contra o Inter na Vila Belmiro ao longo da história, enquanto o Colorado venceu apenas oito O Internacional chega sem nenhuma vitória em seis rodadas do Brasileirão 2026 e está na lanterna da competição com apenas dois pontos O Peixe tem em Neymar e Gabigol dois atacantes capazes de decidir sozinhos, e o Inter ainda não resolveu o problema de organização defensiva que o persegue desde o início da temporada Vojvoda volta ao banco após suspensão e tende a ajustar o time com mais cuidado tático; a presença do treinador faz diferença no momento de tomada de decisão

Previsão de placar · Brasileirão 2026 · Rodada 7 Santos 2 × 1 Internacional Por que 2 a 1? O Santos joga em casa com Neymar e Gabigol disponíveis, contra um adversário sem vitória em seis rodadas e que sofreu gols em todos os jogos da competição.

O Santos joga em casa com Neymar e Gabigol disponíveis, contra um adversário sem vitória em seis rodadas e que sofreu gols em todos os jogos da competição. O Inter tem o ataque mais ineficiente entre os times da parte de cima da tabela de finalizações, convertendo gols em proporção muito baixa, mas o Colorado não costuma fechar o placar zerado.

O Inter tem o ataque mais ineficiente entre os times da parte de cima da tabela de finalizações, convertendo gols em proporção muito baixa, mas o Colorado não costuma fechar o placar zerado. O histórico na Vila Belmiro favorece o Peixe: foram 20 vitórias do Santos em casa contra o Inter em 38 duelos no estádio.

O histórico na Vila Belmiro favorece o Peixe: foram 20 vitórias do Santos em casa contra o Inter em 38 duelos no estádio. Vojvoda retorna ao banco após suspensão, o que permite ajustes táticos em tempo real que fizeram falta no clássico com o Corinthians. Previsão final: Santos vence com Neymar e/ou Gabigol decidindo. O Inter consegue marcar por via de bola parada ou contra-ataque, mas não tem recursos para virar nem segurar o Peixe na Vila Belmiro numa noite em que o Santos precisa tanto de uma vitória quanto o próprio Colorado.

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