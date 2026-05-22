Remo x Athletico-PR Palpite – Análise e odds (24/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Athletico-PR – 2,62 na Betsson Placar provável: Remo 1 x 2 Athletico-PR – 9,00 na Betsson Aposta de valor: Kevin Viveros marcar a qualquer momento – 2,15 na Betsson Aposta alternativa: Ambas as equipes marcam – 1,78 na Betano Dica com boas chances: Mais de 4,5 cartões – 1,70 na Br4Bet

O Remo recebe o Athletico-PR no Mangueirão, em Belém, neste domingo (24), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto reúne equipes que vivem momentos distintos na competição: o Leão Azul luta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Furacão segue firme na disputa pelas primeiras posições e por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Com 15 pontos em 16 rodadas, o Remo ocupa a 18ª colocação e possui o pior saldo de gols entre os times que abrem a zona de descenso. Já o Athletico-PR chega ao duelo na quinta posição, embalado pelo bom momento ofensivo e contando com Kevin Viveros, artilheiro isolado da Série A com oito gols, como principal referência da equipe paranaense. Confira os palpites do Lance para a partida em Belém e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Remo x Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h40 (22/05) nas melhores casas de aposta do Brasil.

Análise da partida - Remo tenta sair do Z-4, Athletico mira a Libertadores

O retorno do Remo à elite do futebol brasileiro, após 32 anos de ausência, representa um dos capítulos mais marcantes desta edição da Série A. O acesso conquistado com o quarto lugar na Série B de 2025 recolocou o clube paraense na primeira divisão, mas o impacto do nível técnico da competição apareceu rapidamente: o Leão Azul conquistou poucas vitórias nas primeiras rodadas e passou a maior parte do início do campeonato dentro da zona de rebaixamento.

A sequência negativa levou à troca de comando ainda em março, com Léo Condé substituindo Juan Carlos Osório em meio à luta contra a queda. Sem margem para grandes mudanças no elenco durante a temporada, o treinador precisou reorganizar a equipe a partir de ajustes táticos e fortalecimento do desempenho em casa. O saldo negativo acumulado nas primeiras rodadas evidenciou as dificuldades defensivas enfrentadas pelo clube neste retorno à Série A.

Apesar do cenário complicado, os resultados mais recentes indicam evolução importante. O Remo venceu o Botafogo, empatou com o Palmeiras e superou a Chapecoense fora de casa, somando sete pontos em três rodadas e construindo sua melhor sequência no campeonato até aqui. O Mangueirão segue sendo o principal trunfo da equipe, impulsionado por grandes públicos e pelo ambiente de forte pressão criado pela torcida azulina.

O Athletico-PR vive realidade bastante diferente. Após passar apenas uma temporada na Série B, o Furacão retornou rapidamente à elite e encontrou estabilidade sob o comando de Odair Hellmann. A equipe construiu campanha consistente no primeiro turno e segue diretamente envolvida na disputa pelas primeiras posições da tabela e por uma vaga na próxima Libertadores.

O momento recente do clube paranaense continua positivo. A vitória por 3 x 1 sobre o Vitória, fora de casa, teve novamente Kevin Viveros como destaque ofensivo, enquanto o empate contra o Flamengo manteve o Athletico dentro do G-5. O colombiano, artilheiro da Série A, segue confirmado para a partida em Belém ao lado de Steven Mendoza, após o clube optar por não liberá-los antecipadamente para o período de preparação da seleção colombiana antes da Copa do Mundo.

Outros palpites e odds para Remo x Athletico-PR

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h40 (22/05). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos entre Remo x Athletico-PR

O histórico entre Remo e Athletico-PR ainda é curto e relativamente recente. Os primeiros encontros aconteceram pela Copa do Brasil de 2015, quando as duas partidas terminaram empatadas por 1 x 1. Dez anos depois, os clubes voltaram a se enfrentar na Série B de 2025: o Athletico venceu por 2 x 1 em Curitiba, enquanto o Remo respondeu com vitória pelo mesmo placar em Belém. O retrospecto geral mantém equilíbrio absoluto, com duas vitórias para cada lado nos quatro confrontos disputados até aqui.

A partida deste domingo carrega um elemento inédito para os dois clubes. Será o primeiro duelo entre Remo e Athletico-PR válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, já que todos os encontros anteriores aconteceram pela Copa do Brasil ou pela segunda divisão nacional.

Notícias de Remo x Athletico-PR

Remo: desfalques e dúvidas

O Remo terá um desfalque importante para o confronto diante do Athletico-PR. O volante Zé Ricardo cumpre suspensão de cinco partidas imposta pelo STJD após a expulsão no empate contra o Palmeiras, ausência que reduz a capacidade de pressão e recuperação de bola da equipe no meio-campo.

No departamento médico, Eduardo Melo, Gabriel Taliari, João Lucas e Thalisson seguem fora, enquanto Kayky Almeida ainda convive com limitações físicas após problemas recentes de lesão. Taliari, autor de três gols na Série A, também não estará disponível.

Sem Zé Ricardo, Léo Condé deve apostar em Zé Welison ao lado de Patrick de Paula no setor central. O volante de 31 anos ganhou espaço nas últimas rodadas e aparece como principal opção de contenção da equipe.

No ataque, Alef Manga vive bom momento na temporada, acumulando gols e assistências importantes no Brasileirão, incluindo o gol marcado diante do Palmeiras. Yago Pikachu, por sua vez, volta a ficar disponível após cumprir suspensão anteriormente.

Provável escalação do Remo (4-3-3): Marcelo Rangel; Mayk, Marllon, Duplexe Tchamba e Marcelinho; Zé Welison, Patrick de Paula e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Jajá Silva e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Athletico-PR: desfalques e dúvidas

O Athletico-PR chega ao Mangueirão com mais desfalques do que o esperado para a rodada. Após o empate diante do Flamengo, Lucas Esquivel sofreu lesão muscular, enquanto Léo Derik deixou o campo com entorse no tornozelo, ambos estão fora da partida em Belém.

Carlos Terán e Luiz Gustavo seguem em recuperação de lesões musculares e só devem retornar após a pausa para a Copa do Mundo. Além disso, Juan Portilla foi liberado para se apresentar à seleção colombiana e também desfalca o Furacão.

As ausências obrigam Odair Hellmann a reorganizar principalmente o lado esquerdo da equipe, setor mais afetado pelos problemas físicos. Claudinho aparece como provável opção na ala esquerda, enquanto Gilberto Junior deve atuar pelo lado direito.

No ataque, Steven Mendoza e Kevin Viveros estão confirmados entre os titulares e seguem sem qualquer limitação física relacionada ao episódio envolvendo a pré-convocação da seleção colombiana.

Provável escalação do Athletico-PR (3-4-3): Santos; Gastón Benavídez, Juan Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Junior, Jadson, Felipinho e Claudinho; Bruno Zapelli, Steven Mendoza e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Destaques individuais de Remo x Athletico-PR

Jogador destaque · Remo Alef Manga 4 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do Remo na Série A 3 Assistências no Brasileirão 2026 7,00 Nota média FotMob na Série A 2026 50% Participação direta em metade dos gols do Remo no Brasileirão Jogador destaque · Athletico-PR Kevin Viveros 8 Gols na Série A 2026, artilheiro isolado da competição 2,7 Finalizações por partida no Campeonato Brasileiro 2025/26 9 Gols na temporada 2 Gols na vitória por 3 x 1 sobre o Vitória, na 15ª rodada

Os técnicos - um celebra a solidez construída, o outro ainda tenta encontrá-la

Léo Condé

Léo Condé assumiu o Remo em março de 2026 após a saída de Juan Carlos Osório, chegando ao clube em meio à pressão pela luta contra o rebaixamento. O treinador mineiro acumulou experiências recentes em clubes como Vitória, Ceará, Goiás e Novorizontino, destacando-se principalmente pelo título da Série B de 2023 com o Vitória e pela conquista estadual no Ceará em 2025. Em Belém, encontrou um elenco pressionado e precisou reorganizar rapidamente a equipe para tentar manter o clube na elite nacional.

Os sinais de evolução começaram a aparecer nas últimas rodadas, especialmente após a sequência positiva construída contra Botafogo, Palmeiras e Chapecoense. Ainda assim, a margem de erro segue pequena para o Leão Azul, que continua dentro da zona de rebaixamento e precisa somar pontos rapidamente para reduzir a distância em relação aos adversários diretos na luta pela permanência.

Odair Hellmann

Do outro lado, Odair Hellmann completa um ano no comando do Athletico-PR após assumir o clube ainda durante a campanha da Série B de 2025. O treinador liderou o retorno imediato do Furacão à elite e conseguiu manter a equipe competitiva na Série A de 2026, sustentando bom aproveitamento e consolidando o clube na disputa pelas primeiras posições da tabela.

O trabalho de Hellmann se apoia principalmente na organização defensiva e na eficiência das transições ofensivas. A estrutura com três zagueiros permite maior proteção sem a bola, enquanto a velocidade e a mobilidade dos colombianos Steven Mendoza e Kevin Viveros funcionam como principal arma ofensiva da equipe nos contra-ataques e nos ataques pelos corredores laterais.

Análise tática de Remo x Athletico-PR

O Athletico-PR deve manter a estrutura no 3-4-3, embora as ausências obriguem Odair Hellmann a fazer ajustes importantes, especialmente pelo lado esquerdo. Sem Esquivel e Léo Derik, Claudinho surge como alternativa para a ala, enquanto Gilberto Junior ocupa o corredor oposto. No meio-campo, Jadson e Felipinho garantem sustentação defensiva e equilíbrio para liberar Viveros, Mendoza e Bruno Zapelli no setor ofensivo.

O principal mecanismo ofensivo do Furacão continua sendo a exploração dos lados do campo com profundidade e cruzamentos constantes. Para o Remo, a movimentação dos alas paranaenses representa um desafio importante, exigindo equilíbrio defensivo dos jogadores de lado para evitar espaços nas costas e superioridade numérica nas laterais.

A ausência de Zé Ricardo reduz a capacidade de marcação do Remo no centro do campo. Com Patrick de Paula e Zé Welison formando a dupla de volantes, o time perde intensidade física no combate e pode oferecer espaços para infiltrações de Zapelli e principalmente de Kevin Viveros, que costuma circular entre linhas com bastante mobilidade.

Do lado paraense, a estratégia deve passar pela compactação defensiva e pela tentativa de acelerar nos contra-ataques com Alef Manga e Yago Pikachu. As vitórias recentes sobre Botafogo e Chapecoense, além do empate contra o Palmeiras, mostraram que o Remo consegue ser perigoso quando encontra espaço para transições rápidas. O ambiente do Mangueirão e a pressão da torcida também seguem funcionando como elementos importantes para elevar a intensidade competitiva da equipe em casa.

Prognóstico de placar exato para Remo x Athletico-PR