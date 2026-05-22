West Ham x Leeds Palpite – Análise e odds (24/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: West Ham vence – 1,75 na Betsson Possível quantidade de gols: Mais de 2,5 gols – 1,64 na Superbet Placar previsto: West Ham 2 x 1 Leeds – 7,40 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – 1,62 na Betano Aposta ousada: Jarrod Bowen marca a qualquer momento – 2,55 na Betsson

O West Ham recebe o Leeds no London Stadium neste domingo (24 de maio), pela 38ª e última rodada da Premier League 2025/26, em um duelo que pode definir o rebaixamento dos Hammers.

Os donos da casa ocupam a 18ª colocação com 36 pontos e precisam de uma combinação específica para sobreviver: vencer o Leeds e torcer para que o Everton derrote o Tottenham (17º, 38 pontos) no mesmo horário. A derrota dos Spurs por 2 x 1 para o Chelsea na terça-feira (19 de maio) reacendeu a esperança do West Ham, que sem aquele resultado já estaria matematicamente rebaixado.

O Leeds, por sua vez, garantiu a permanência com três rodadas de antecedência, ocupa a 14ª posição com 47 pontos e pode alcançar 50 com uma vitória. Confira outras dicas de apostas de hoje

Melhor palpite para West Ham x Leeds pelo Campeonato Inglês

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Análise da partida - Desespero e esperança no encerramento da Premier League

A campanha de 2025/26 do West Ham foi marcada por instabilidade desde agosto. Derrotas por 3 x 0 para o Sunderland e 5 x 1 para o Chelsea nas duas primeiras rodadas definiram o tom. Graham Potter foi demitido após a 5ª rodada, com apenas três pontos e uma vitória em cinco jogos, e Nuno Espírito Santo assumiu no mesmo dia, em 27 de setembro.

A melhora veio na virada do ano. Entre janeiro e abril, o West Ham venceu sete partidas na liga, incluindo triunfos contra Tottenham (2 x 1 fora), Burnley (2 x 0 fora) e a goleada por 4 x 0 sobre o Wolves. Valentín Castellanos, contratado da Lazio em janeiro, marcou cinco gols em 17 jogos e trouxe presença na área que o ataque não tinha.

A sequência final, porém, comprometeu tudo: três derrotas consecutivas (Brentford, Arsenal e Newcastle 3 x 1) empurraram os Hammers de volta ao abismo. São nove vitórias, nove empates e 19 derrotas na campanha, com saldo de -22. Ainda assim, o rendimento em casa no segundo semestre, com vitórias sobre Wolves e Everton, indica que o London Stadium pode ser o palco de um último suspiro.

O Leeds retornou à Premier League sob Daniel Farke após uma temporada no Championship e cumpriu o objetivo de manter-se na elite com folga. A permanência foi confirmada com três rodadas de antecedência, quando o Arsenal venceu o próprio West Ham por 1 x 0.

A segunda metade da temporada foi de crescimento consistente. Nos últimos oito jogos da Premier League, os Whites estão invictos: quatro vitórias e quatro empates, incluindo o 1 x 0 sobre o Brighton com gol de Calvert-Lewin (14º na liga) e o histórico 2 x 1 no Old Trafford, onde Noah Okafor marcou duas vezes na primeira vitória do Leeds sobre o Manchester United fora de casa desde 1981.

Fora de casa, o Leeds soma 17 pontos nos últimos nove jogos como visitante, marca de quem joga sem medo. Com 49 gols marcados e 53 sofridos, o equilíbrio ofensivo/defensivo é razoável para um time recém-promovido. A questão central é se Farke manterá a intensidade com a temporada já encerrada em termos práticos.

Outros palpites e odds para West Ham x Leeds

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Confrontos diretos entre West Ham e Leeds

O retrospecto recente favorece os visitantes. Na rodada 9 desta temporada, em Elland Road, o Leeds venceu por 2 x 1 com gols de Brenden Aaronson (aos três minutos) e Joe Rodon (aos 15 minutos), em início avassalador que desestabilizou o West Ham de Nuno, então sem vencer em três jogos desde sua chegada. O gol de Mateus Fernandes aos 90 minutos foi apenas de consolação.

Os clubes se reencontraram nas quartas de final da FA Cup, em abril. No London Stadium, o Leeds abriu 2 x 0 com Ao Tanaka (26 minutos) e Calvert-Lewin (75 minutos, pênalti), antes de o West Ham forçar a prorrogação com gols de Fernandes (90+3) e Disasi (90+6). Nos pênaltis, o Leeds avançou por 4 x 2.

No panorama histórico, os dois clubes se enfrentaram mais de 100 vezes. O equilíbrio é relativo, com leve vantagem do Leeds nos confrontos recentes. A última vitória do West Ham sobre o Leeds na Premier League foi em maio de 2023, no London Stadium (3 x 1, gols de Rice, Bowen e Lanzini).

Notícias de West Ham x Leeds

West Ham: desfalques e dúvidas

O West Ham chega para a partida mais importante da temporada com o elenco quase inteiro. A principal baixa confirmada é o goleiro Lukasz Fabianski, fora de ação durante toda a temporada por problema nas costas.

Adama Traoré é dúvida. O atacante não jogou nas duas últimas rodadas por causa de uma lesão no quadríceps. Nuno Espírito Santo indicou na coletiva de sexta-feira que a situação seria reavaliada antes do jogo, mas a tendência é que Traoré fique no banco, caso liberado.

Crysencio Summerville, que ficou fora entre março e abril com lesão na panturrilha, está plenamente recuperado e disponível. O holandês soma cinco gols e uma assistência na liga e deve ser titular pela esquerda.

Jarrod Bowen, capitão e líder de participações em gol do time (oito gols e 10 assistências), carrega uma seca de 12 jogos sem marcar, mas segue como principal finalizador do elenco, com 77 chutes na temporada. Valentín Castellanos será a referência na área.

Tomas Soucek resumiu o sentimento do grupo ao site oficial do clube: "Temos que ser profissionais e nos concentrar apenas no nosso desempenho e vencer o jogo, fazer o nosso trabalho e depois torcer para que outros resultados nos ajudem".

Provável escalação do West Ham (3-4-2-1): Hermansen; Todibo, Mavropanos e Disasi; Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes e Diouf,Bowen e Summerville; Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Leeds: desfalques e dúvidas

O Leeds tem uma lista extensa de ausências e dúvidas, ainda que o impacto seja atenuado pela posição confortável na tabela. Ilia Gruev está fora pelo resto da temporada com lesão no menisco, e Anton Stach saiu de maca no jogo contra o Brighton com um corte no tornozelo que o afasta por duas a três semanas.

Gabriel Gudmundsson não joga desde a semifinal da FA Cup por lesão no tendão, e Farke confirmou na coletiva que o sueco segue indisponível. Noah Okafor (panturrilha), Brenden Aaronson (pancada na coxa), Jayden Bogle (tendão), Facundo Buonanotte (tendão) e Pascal Struijk (quadril) são todos dúvidas, com avaliações finais marcadas para o treino de sábado.

Dominic Calvert-Lewin, artilheiro do time com 14 gols na Premier League, está disponível e deve ser titular. O centroavante marcou na vitória por 1 x 0 sobre o Brighton na rodada passada e busca encerrar a temporada com 15 gols, consolidando o melhor desempenho individual desde os tempos de Everton.

Mesmo com as baixas, Farke deixou claro que o Leeds não pretende facilitar. O treinador afirmou que o compromisso profissional do elenco não é negociável, independentemente da classificação.

Provável escalação do Leeds (3-5-2): Darlow; Bornauw, Rodon e Bijol; James, Longstaff, Ampadu, Tanaka e Justin; Calvert-Lewin e Aaronson. Técnico: Daniel Farke.

Destaques individuais de West Ham x Leeds

Destaque do West Ham Jarrod Bowen 8 Gols na Premier League 2025/26 10 Assistências na liga (3º no ranking geral) 7,16 Nota média FotMob na temporada 77 Chutes na temporada (líder do elenco) Destaque do Leeds Dominic Calvert-Lewin 14 Gols na Premier League 2025/26 34 Jogos disputados na liga (disponibilidade recorde) 7,24 Nota média FotMob na temporada 0,45 Gols por 90 min (inglês mais artilheiro da PL empatado)

Os técnicos - Pressão máxima contra serenidade experiente

Nuno Espírito Santo

Nuno assumiu o West Ham em setembro após a demissão de Graham Potter e herdou um time com três pontos em cinco jogos. O português organizou a defesa, implementou uma estrutura compacta com dois volantes e conseguiu uma sequência de sete vitórias na liga entre janeiro e abril que manteve os Hammers vivos.

O problema foi a incapacidade de sustentar resultados nos momentos decisivos. Três derrotas consecutivas no final da temporada (Brentford, Arsenal e Newcastle) expuseram limitações no gerenciamento emocional do grupo sob pressão extrema.

Daniel Farke

Farke completou a missão de promover o Leeds de volta à Premier League na segunda tentativa e conduziu a permanência na elite com margem confortável. O time somou 47 pontos, número acima do que muitos projetavam para um recém-promovido, e chegou à semifinal da FA Cup.

Sua gestão do elenco foi exemplar: Calvert-Lewin, com histórico de lesões crônicas no Everton, disputou 34 jogos na liga. A sequência invicta de oito partidas no fim da temporada, com vitórias sobre Brighton e Manchester United fora de casa, demonstra a consistência tática implantada.

Análise tática de West Ham x Leeds

O West Ham deve operar no 4-2-3-1 que Nuno adotou como base, com Soucek e Magassa blindando a dupla de zagueiros e Bowen cortando por dentro a partir da direita. Castellanos funciona como referência fixa e Summerville abre pela esquerda para explorar o espaço nas costas do lateral adversário. A tendência é que os Hammers busquem impor ritmo desde o apito inicial, usando a atmosfera do London Stadium como catalisador.

O Leeds tende ao 4-3-3 com Ampadu como âncora e Tanaka com liberdade para projetar-se. A transição rápida é a arma principal: no jogo de outubro, foi justamente a velocidade nas saídas que gerou os dois gols nos primeiros 15 minutos. Gnonto e Nmecha oferecem mobilidade para atacar os espaços que as laterais do West Ham deixam quando avançam.

O ponto tático central é o equilíbrio entre a necessidade de ataque do West Ham e a capacidade do Leeds em contra-ataques rápidos. Se os Hammers se expuserem demais, a qualidade técnica de Tanaka e Calvert-Lewin pode punir. Se conseguirem dominar a posse sem perder equilíbrio defensivo, a média de 1.4 gol marcado por jogo em casa desde fevereiro pode ser suficiente para resolver.

Prognóstico de placar exato para West Ham x Leeds