Manchester City x Aston Villa Palpite – Análise e odds (24/05)

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A Premier League encerra a temporada neste domingo (24), e o último ato se passa no Etihad Stadium: Manchester City x Aston Villa, às 12h00 (horário de Brasília), pela 38ª rodada. O título já foi decidido em favor do Arsenal, campeão após o empate do City em 1 x 1 com o Bournemouth na rodada anterior, mas o contexto deste jogo vai muito além da tabela de classificação.

O City, vice-campeão com 78 pontos, se despede de Pep Guardiola após dez anos no comando. O treinador catalão anunciou oficialmente sua saída nesta sexta-feira (22) e encerra o ciclo com 20 títulos conquistados, incluindo a Copa da Liga contra o Arsenal (2 x 0) e a FA Cup contra o Chelsea (1 x 0) nesta mesma temporada. Do outro lado, o Aston Villa chega a Manchester quatro dias depois de levantar a Liga Europa em Istambul, com uma goleada por 3 x 0 sobre o Freiburg – gols de Tielemans, Buendia e Rogers.

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Análise da partida - Festa mancuniana, ressaca europeia em Villa

O City termina a campanha sem perder há 11 jogos consecutivos em todas as competições. Nas cinco últimas rodadas do campeonato, foram três vitórias e dois empates, incluindo o triunfo por 2 x 1 sobre o Arsenal em 19 de abril – jogo que manteve a esperança do título até a reta final. Mesmo com o vice-campeonato, o doublé Copa da Liga–FA Cup garante que a última temporada de Guardiola não sai de mãos vazias.

O Etihad Stadium continua sendo um terreno hostil para visitantes. O City não perde em casa no campeonato há 12 rodadas seguidas e venceu as 15 últimas partidas como mandante contra o Aston Villa na Premier League, marcando pelo menos dois gols em cada uma das últimas 16 recepções contra os Villans. Com 78 pontos e a vaga na Champions League assegurada, a pressão é zero – mas a motivação de encerrar a era Guardiola com vitória eleva o compromisso do elenco.

Haaland, artilheiro da Premier League com 27 gols e oito assistências, marcou em quase todas as partidas recentes no Etihad, com destaque para o hat-trick na goleada por 4 x 0 sobre o Liverpool em abril. O norueguês soma 35 participações diretas em gols no campeonato e busca fechar a temporada consolidando sua terceira Chuteira de Ouro em quatro anos na Inglaterra.

O Villa chega à rodada final na quarta posição, com 62 pontos (18 vitórias, oito empates e 11 derrotas), classificação na Champions League já carimbada antes mesmo da final da Liga Europa. O triunfo por 4 x 2 sobre o Liverpool na 37ª rodada, com gol e assistência de Morgan Rogers, selou o retorno continental pela porta da frente.

O problema é o rendimento longe de Villa Park. A equipe de Unai Emery não vence fora de casa no campeonato há seis jogos seguidos – um contraste gritante com a consistência demonstrada no caminho europeu, que incluiu apenas uma derrota em 15 jogos na Liga Europa. Os 48 gols sofridos na Premier League expõem uma fragilidade defensiva que se agrava em deslocamentos, e um trajeto de mais de 3.000 quilômetros desde Istambul em apenas quatro dias inevitavelmente cobra seu preço físico.

A ausência de Boubacar Kamara, fora por lesão no joelho, reduz as opções no meio-campo. Amadou Onana retornou a tempo da final europeia, mas Emery indicou que pode poupar titulares como Tielemans, Rogers e Watkins pensando na pré-temporada. Um elenco alternativo contra um City motivado, em casa, é uma equação difícil para os Villans.

Outros palpites e odds para Manchester City x Aston Villa

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Confrontos diretos entre Manchester City e Aston Villa

O jogo do primeiro turno, em 26 de outubro de 2025, terminou com vitória do Villa por 1 x 0 em Villa Park. Uma vitória neste domingo em Manchester daria ao time de Emery o raro feito de bater o City duas vezes na mesma temporada – algo que praticamente não aconteceu na história recente do confronto.

O panorama geral dos últimos 49 duelos, porém, pende fortemente para o lado mancuniano: 32 vitórias do City contra números muito inferiores para os Villans. No Etihad, a supremacia é ainda mais clara: 15 vitórias consecutivas do City como mandante contra o Villa, com pelo menos dois gols marcados em cada uma das últimas 16 recepções.

O cenário do primeiro turno, contudo, mostrou que o Villa é capaz de sufocar o City quando o contexto favorece. Na ocasião, a equipe de Emery defendeu com bloco baixo, neutralizou as linhas de passe curto do City e puniu em contra-ataque. A questão agora é se um elenco desgastado fisicamente e emocionalmente consegue repetir esse nível de intensidade defensiva a 3.000 quilômetros de casa.

Notícias de Manchester City x Aston Villa

Manchester City: desfalques e dúvidas

O City chega à última rodada com o departamento médico praticamente vazio. Rodri retornou ao time, assim como Josko Gvardiol e Ruben Dias, todos disponíveis para a despedida de Guardiola. Com a segunda posição garantida e nenhum objetivo a perseguir na tabela, o treinador catalão pode distribuir minutagem entre reservas e jovens da base como forma de agradecimento.

Antoine Semenyo, herói da final da FA Cup com o gol decisivo contra o Chelsea, deve iniciar no banco para dar espaço a Cherki no setor ofensivo. Nico O'Reilly, eleito melhor em campo na final da Copa da Liga, tem presença garantida no onze titular.

Haaland, mesmo sem pressão competitiva, não costuma abrir mão de jogos em casa – especialmente com a artilharia isolada da Premier League em jogo. O norueguês tem 27 gols na temporada e pode ampliar a vantagem na última rodada.

A expectativa é de um onze misto, equilibrando titulares que merecem a despedida no Etihad com jovens promessas que Guardiola quer premiar.

Provável escalação do Manchester City (4-2-3-1): Ederson; O'Reilly, Khusanov, Ake e Lewis; Nico Gonzalez e Bernardo Silva; Cherki, Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Aston Villa: desfalques e dúvidas

Kamara segue fora com a lesão no joelho que o tirou da fase final da Liga Europa. Onana retornou em Istambul e jogou 24 minutos na final, mas ainda não está em condições de iniciar uma partida após longo período afastado.

A grande incógnita é a gestão do elenco. Emery pode optar por descansar os heróis da final europeia – Tielemans, Buendia, Rogers e Watkins jogaram pelo menos 80 minutos na quarta-feira – e escalar nomes como Bogarde, Bailey e Maatsen desde o início. Digne, que atuou os 81 minutos na final, pode ceder o lugar ao holandês Maatsen na lateral esquerda.

A defesa não deve mudar muito: Cash, Konsa e Pau Torres foram sólidos durante toda a campanha europeia e são os mais descansados do quarteto defensivo. Emiliano Martinez, titular absoluto, permanece no gol.

Mesmo com rotação, o Aston Villa não deixa de ter qualidade no banco. Sancho, que entrou bem na final, e Guessand são opções de velocidade para explorar transições contra uma defesa do City eventualmente desatenta.

Provável escalação do Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres e Maatsen; Tielemans e Bogarde; Bailey, Rogers e McGinn; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Destaques individuais de Manchester City x Aston Villa

Destaque do Manchester City Erling Haaland 27 Gols na Premier League 2025-26 8 Assistências no campeonato 35 Participações diretas em gols (G+A) 3 Gols no hat-trick vs Liverpool (abril) Destaque do Aston Villa Morgan Rogers 10 Gols na Premier League 2025-26 6 Assistências no campeonato 3 Gols na Liga Europa 2025-26 1 Gol na final da Liga Europa vs Freiburg

Os técnicos - A última dança de Guardiola e o auge de Emery

Pep Guardiola

Guardiola se despede do City com um legado incomparável na história do futebol inglês: seis títulos da Premier League, uma Champions League, três FA Cups e cinco Copas da Liga em dez temporadas. A confirmação oficial de sua saída, divulgada nesta sexta-feira, transforma o jogo de domingo em uma celebração mais do que em uma partida competitiva. O Etihad ganha até um novo nome na tribuna norte em homenagem ao catalão.

Taticamente, Guardiola permanece fiel ao seu futebol de posse e pressing alto, mas nesta reta final de temporada demonstrou flexibilidade ao confiar mais em transições rápidas via Doku e Semenyo. A gestão do elenco será sua última decisão no banco mancuniano – e tudo indica que priorizará o lado emocional sobre o resultado puro.

Unai Emery

Emery vive o ápice de sua passagem pelo Villa. O quinto título da Liga Europa de sua carreira – agora com três clubes diferentes (Sevilla, Villarreal e Aston Villa) – consolidou o espanhol como o maior especialista da competição na história. O troféu é o primeiro do Villa em 30 anos, desde a Copa da Liga de 1996.

O desafio neste domingo é mais logístico do que tático. Quatro dias entre uma final europeia em Istambul e uma viagem a Manchester forçam Emery a escolher entre competitividade e preservação física. Dado que a vaga na Champions League já está garantida, a tendência é que o pragmatismo prevaleça sobre a ambição de encerrar a temporada com um resultado de prestígio.

Análise tática de Manchester City x Aston Villa

O City deve monopolizar a posse de bola, como de costume, com média próxima de 67% nas últimas partidas em casa. Doku e Foden vão buscar amplitude para esticar o bloco adversário e abrir espaços centrais para Haaland atacar na área. As combinações rápidas entre Bernardo Silva e Foden pelo corredor direito foram a principal arma ofensiva do Manchester City nas rodadas finais.

O plano lógico do Villa seria espelhar o que funcionou no primeiro turno: bloco baixo, densidade no meio-campo e contra-ataques rápidos explorando a velocidade de Bailey e Rogers nas costas da linha defensiva do City. O problema é que defender em bloco compacto exige concentração e vigor físico elevados – duas coisas que uma equipe ainda absorvendo o desgaste de uma final europeia terá dificuldade em sustentar por 90 minutos.

A vulnerabilidade mais evidente do City está nas transições defensivas. Guardiola reconheceu a fadiga acumulada do seu elenco ao longo da temporada, e uma bola perdida em zona de construção pode expor espaços nas costas de Ake e Khusanov. No entanto, para que o Villa explore essa brecha, precisaria manter a bola em contra-ataques prolongados – algo improvável com um meio-campo remendado e pernas cansadas. O cenário mais provável é o City controlar o ritmo, abrir o placar na primeira etapa via bola parada ou jogada individual de Haaland, e administrar a vantagem no segundo tempo.

Prognóstico de placar exato para Manchester City x Aston Villa