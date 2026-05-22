Inter Miami x Philadelphia Palpite – Análise e odds (24/05)

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Inter Miami e Philadelphia Union se enfrentam no Nu Stadium, em Miami, neste domingo, 24 de maio, no encerramento da 15ª rodada da temporada regular da MLS e no último jogo da liga antes da pausa para a Copa do Mundo. Os Herons chegam ao duelo como vice-líderes da Conferência Leste com 28 pontos, dois atrás do Nashville SC na briga pelo título da Supporters' Shield. Lionel Messi, artilheiro da liga com 12 gols em 13 jogos, vive o melhor momento da temporada: cinco gols nos últimos quatro compromissos na liga.

Do outro lado, o Philadelphia Union atravessa a temporada mais difícil de sua história recente. O mesmo clube que encerrou a temporada regular de 2025 na liderança da Conferência Leste, sob o comando de Bradley Carnell, chegou à 15ª rodada de 2026 com apenas sete pontos em 14 partidas e na última posição da tabela. Já são nove derrotas no campeonato, uma a mais do que o time sofreu em toda a temporada passada.

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Análise da partida - O campeão que acelerou e o líder do ano passado em colapso

O Inter Miami que entra em campo neste domingo é um time em evolução contínua sob Guillermo Hoyos, o interino que assumiu o comando em 14 de abril após a saída de Javier Mascherano. Antes discretos na temporada, os Herons embalaram na segunda metade de maio e acumulam uma sequência de resultados que os coloca de volta na corrida pela Supporters' Shield. Com 33 gols marcados e uma defesa que cedeu 24 em 14 partidas, o saldo não é o mais equilibrado, mas o poder ofensivo compensa.

A vitória de 2 x 0 sobre o Portland Timbers na semana passada representou mais do que três pontos: foi o primeiro triunfo da temporada regular no Nu Stadium, o novo estádio do clube em Miami. Messi e German Berterame marcaram. Desde então, o argumento de que Miami não se sente confortável em casa perdeu força. O time marcou em dez rodadas consecutivas na liga, o que reforça a tese de que o ataque encontrou consistência.

A pressão é real: Miami joga sabendo que uma derrota pode custar posições no geral antes da longa pausa pelo Mundial. O clube ainda não venceu nenhum adversário da Conferência Leste no Nu Stadium nesta temporada, cedendo sete gols em três tentativas. Neste domingo, a oportunidade é clara: corrigir esse número com um adversário em dificuldade.

O Philadelphia Union de 2026 não se parece com o time que dominou a fase regular há um ano. A equipe sofreu 24 gols em 14 partidas na temporada e cedeu mais de um gol em seis dos oito jogos fora de casa. A única vitória na liga veio como visitante, por 2 x 1 sobre o CF Montréal, e desde então o clube não conseguiu voltar a vencer. O empate de 1 x 1 com o Columbus Crew na rodada passada, gol de Milan Iloski, encerrou ao menos sete jogos consecutivos sem vitória.

A fragilidade defensiva da Union é o maior problema de Carnell. Em seis dos oito jogos fora de casa em 2026, a equipe cedeu mais de um gol, e o padrão se repete independentemente do adversário. As ausências pesam: Japhet Sery Larsen, Jesús Bueno e Eddy Davis estão lesionados, e o lateral Olwethu Makhanya cumpre suspensão. Os Herons têm atacantes com velocidade e técnica para explorar esse espaço desde o apito inicial.

Filadélfia não vence na Flórida desde julho de 2022, quando bateu o Orlando City por 1 x 0. Nos últimos três confrontos contra o Inter Miami em território da Flórida na MLS, a Union saiu derrotada. Os dados apontam para um cenário de fragilidade real do visitante no contexto desta partida.

Outros palpites e odds para Inter Miami x Philadelphia

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Confrontos diretos entre Inter Miami e Philadelphia

O histórico geral entre os dois clubes registra 13 confrontos desde 2020, com seis vitórias para o Inter Miami, quatro para o Philadelphia Union e três empates. Os Herons permanecem invictos nos últimos cinco encontros entre os dois times em todas as competições, com três vitórias consecutivas na Flórida no contexto da MLS.

O encontro mais recente aconteceu em 24 de maio de 2025, no Subaru Park, em Chester, Pensilvânia, e ficará na memória como um dos duelos mais eletrizantes da temporada. Sullivan abriu o placar aos sete minutos, e Baribo ampliou aos 44 para 2 x 0. Tadeo Allende descontou aos 60, mas Baribo marcou de novo aos 73 e recolocou Filadélfia em vantagem confortável: 3 x 1. Parecia definido. Messi, então, converteu uma cobrança de falta magistral aos 87 minutos, e Telasco Segovia completou a recuperação aos 90+5, fechando o 3 x 3 dramático nos acréscimos.

O padrão recente dos confrontos favorece o Miami em casa: os Herons venceram os três encontros mais recentes contra a Union em solo da Flórida na MLS, com margem de gols em todas as ocasiões. O histórico aponta para um favorito claro neste domingo.

Notícias de Inter Miami x Philadelphia

Inter Miami: desfalques e dúvidas

Tadeo Allende, atacante argentino que marcou em momentos decisivos nas temporadas anteriores, deve desfalcar o time com uma lesão no joelho. O defensor Maximiliano Falcón também está fora por lesão e reduz as opções de Hoyos na zaga.

A boa notícia é que Messi segue disponível e em forma. Com 12 gols e cinco assistências na liga, o argentino de 38 anos é o eixo de tudo que o Miami produz ofensivamente. Berterame, que marcou contra o Portland, mantém a titularidade ao lado do camisa 10.

Rodrigo De Paul organiza a saída de bola com mais liberdade do que nos sistemas anteriores. Sua parceria com Yannick Bright e Telasco Segovia no meio cria fluxo ofensivo e cobre as transições defensivas quando necessário.

O técnico Guillermo Hoyos tem mantido um sistema de quatro defensores com compactação central, usando os laterais para dar amplitude. Com Reguilón à esquerda e Mura à direita, os Herons têm opções para atacar pelas duas faixas.

Provável escalação do Inter Miami (4-3-3): Dayne; Fray, Lujan, Micael e Reguilon; De Paul, Bright, Segovia; Messi, Suárez, Berterame. Técnico: Guillermo Hoyos.

Philadelphia: desfalques e dúvidas

A lista de ausências de Carnell é extensa. Japhet Sery Larsen (ombro), Jesús Bueno (tornozelo) e Eddy Davis (isquiotibiais) são desfalques confirmados. Frankie Westfield, lateral-direito habitual, também está fora com lesão no quadril.

Quinn Sullivan é dúvida com contusão no joelho e pode ser preservado com a pausa para o Mundial à vista.

Milan Iloski, o único autor de gol da Union na última rodada, deve liderar o ataque ao lado de Bruno Damiani. Indiana Vassilev, que atuou pelo próprio Inter Miami entre 2021 e 2022, tem liberdade no meio para apoiar a frente.

A ausência simultânea de Westfield e Makhanya deixa a lateral-direita da Union como ponto de maior vulnerabilidade. Os atacantes do Miami, especialmente do lado esquerdo, devem explorar essa faixa com frequência.

Provável escalação do Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake; Harriel, Martinez, Mbaizo, Bender; C. Sullivan, Lukic, Jacques, Vassilev; Iloski, Damiani. Técnico: Bradley Carnell.

Destaques individuais de Inter Miami x Philadelphia

Destaque do Inter Miami Lionel Messi 12 Gols na MLS 2026 (em 13 jogos) 5 Assistências na MLS 2026 8,43 Nota média FotMob (MLS 2026) 81 Finalizações totais na MLS 2026 Destaque do Philadelphia Union Milan Iloski 4 Gols na MLS 2026 (top artilheiro do time) 0,49 xG+xA por 90 min (líder do elenco, FotMob) 1 Gol decisivo vs Columbus Crew (RD 14) 0,27 xG por 90 min (FotMob 2026)

Os técnicos - Experiências opostas na mesma divisão

Guillermo Hoyos

Guillermo Hoyos, argentino de 62 anos nascido em Córdoba, assumiu o Inter Miami em caráter interino em 14 de abril de 2026, após a saída de Javier Mascherano, e desde então acumulou resultados positivos na liga. A conexão entre ele e Lionel Messi remonta ao La Masia, a academia do Barcelona, onde Hoyos trabalhou no início dos anos 2000 e acompanhou o desenvolvimento do argentino nas categorias de base.

Hoyos carrega uma trajetória de treinador que passou pela Grécia, Chile, Bolívia (onde também comandou a seleção nacional) e México antes de chegar ao Miami. Sua filosofia é centrada na liberdade dos jogadores de qualidade individual e na velocidade nas transições ofensivas. Com Messi disponível e em plena forma, o técnico tem os recursos certos para o modelo que defende.

Bradley Carnell

Bradley Carnell, sul-africano de 49 anos, chegou ao Philadelphia Union em 2025 com um histórico promissor: havia guiado o St. Louis City SC à sua primeira participação nos playoffs na temporada de estreia do clube, em 2023. No primeiro ano em Filadélfia, conduziu a Union ao primeiro lugar da Conferência Leste na temporada regular, alimentando grandes expectativas para 2026. O ano, porém, não correspondeu ao otimismo.

A queda defensiva, as lesões em pontos-chave do elenco e a suspensão do diretor esportivo Ernst Tanner pela própria MLS por violação das normas de conduta profissional da liga criaram um ambiente de instabilidade no clube. Carnell ainda não encontrou a combinação tática que replicasse o bloco compacto e eficiente de 2025. No Nu Stadium, diante de um time com Messi em estado de graça, o treinador sul-africano precisará de um plano defensivo muito acima do que a Union foi capaz de apresentar como visitante nesta temporada.

Análise tática de Inter Miami x Philadelphia

O Inter Miami de Hoyos opera com quatro defensores, três meios com capacidade de progressão e um trio de frente que gira em torno da leitura de jogo de Messi. De Paul liga os setores pela direita e Segovia explora a profundidade, enquanto Berterame ocupa a área como referência de finalização. O sistema depende da posse e da velocidade nos espaços, o que coloca pressão imediata sobre o bloco adversário desde o início.

O Philadelphia Union deve usar o 4-4-2 para fechar o corredor central e forçar o Miami a construir pelas laterais. O problema é que Reguilón, pela esquerda, tem condições de isolar o lateral direito da Union, já enfraquecido pelas ausências de Westfield e Makhanya. Se a bola circular com velocidade na faixa esquerda dos Herons, a Union precisará de grande esforço coletivo para cobrir o espaço sem expor o meio.

O ponto de risco para o Miami está nas transições. Iloski e Damiani, quando têm espaço nas costas dos laterais adversários, são capazes de causar problemas com velocidade. Hoyos precisará calibrar o avanço dos seus laterais para não abrir flancos ao contra-ataque. Com a diferença de nível entre os elencos e o desgaste defensivo da Union, que cedeu mais de um gol em seis das oito partidas fora de casa em 2026, a tendência é de que Miami imponha o ritmo e crie volume de finalizações suficiente para definir o resultado ainda no primeiro tempo.

Prognóstico de placar exato para Inter Miami x Philadelphia