Cruzeiro x Chapecoense Palpite – Análise e odds (24/05)

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O Cruzeiro recebe a Chapecoense neste domingo, 24 de maio, no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. A partida começa às 16h00 (horário de Brasília).

O duelo é visto como desequilibrado quando se olha para a tabela: o Cruzeiro é o 13º colocado, com 20 pontos em 16 jogos, e enfrenta a Chapecoense, lanterna da competição com apenas nove pontos em 15 jogos disputados. A diferença de 11 pontos resume bem o momento de cada clube, mas o Mineirão sob Artur Jorge é uma fortaleza: cinco vitórias em sete jogos pela Série A no estádio desde a chegada do português. Confira outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Cruzeiro x Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Cruzeiro renasce, Chapecoense tenta sobreviver

O Cruzeiro começou 2026 de forma catastrófica. Oito rodadas sem vencer no Brasileirão e a pior sequência defensiva da era Ronaldo forçaram a diretoria a demitir Tite em 15 de março, após um empate desconcertante por 3 x 3 com o Vasco no Mineirão. A solução encontrada foi o português Artur Jorge, campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024 com o Botafogo. Em 15 jogos sob seu comando, o Cruzeiro acumula oito vitórias, quatro empates e três derrotas, aproveitamento de 62,2%. A confiança gerada foi tanta que o clube antecipou a renovação do contrato com o treinador até 2030.

O time celeste não é uma máquina ofensiva, mas tem se mostrado muito mais organizado. Nos últimos dez jogos da temporada, perdeu apenas uma vez: o clássico mineiro para o Atlético-MG, por 1 x 3, em 2 de maio. Fora isso, venceu fora de casa contra o Bahia (1 x 2), passou pelo Goiás na Copa do Brasil (1 x 0) e arrancou um empate valioso em 1 x 1 na Bombonera contra o Boca Juniors pela Libertadores.

A semana ganhou mais peso: na terça-feira seguinte ao jogo contra a Chape, o Cruzeiro recebe o Barcelona-EQU no Mineirão pela última rodada do grupo da Libertadores, com oito pontos e precisando avançar. O jogo de domingo é, portanto, fundamental para manter confiança e energia antes de um compromisso continental.

A Chapecoense voltou à Série A em 2026 após quatro temporadas fora da elite, tendo sido promovida como terceiro colocado da Série B de 2025. O retorno não foi fácil. O clube catarinense perdeu oito dos 15 jogos disputados até aqui e chegou a sofrer uma goleada de 4 x 0 para o Atlético-MG em casa, resultado que custou o emprego do técnico Gilmar Dal Pozzo.

Fábio Matias assumiu em 5 de abril vindo da Portuguesa, mas não conseguiu mudar completamente o cenário: o time soma apenas uma vitória e seis empates na Série A, com nove pontos em 15 jogos. A derrota por 3 x 2 para o Remo, em casa, em 17 de maio, foi um golpe adicional na confiança do elenco.

Outros palpites e odds para Cruzeiro x Chapecoense

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Confrontos diretos entre Cruzeiro e Chapecoense

Os dois clubes se enfrentaram 21 vezes em toda a história. O Cruzeiro leva vantagem com nove triunfos contra seis da Chapecoense e seis empates. No Mineirão, o retrospecto é mais disputado do que se poderia imaginar: em 11 jogos disputados na arena mineira, o Cruzeiro venceu cinco, a Chapecoense ganhou quatro e dois terminaram sem vencedor.

O último confronto entre as equipes aconteceu em 13 de agosto de 2022, pela Série B, quando ficaram no empate por 1 x 1. Os dois clubes viviam realidades opostas naquele momento: o Cruzeiro caminhava para o título e o acesso, enquanto a Chape já brigava para não cair ainda mais.

Este é o primeiro duelo entre os dois times no Brasileirão Série A 2026, e chega em um momento de enorme discrepância de pontuação. O histórico em Belo Horizonte, porém, lembra que o Verdão do Oeste não costuma ser um visitante inofensivo nessa praça.

Notícias de Cruzeiro x Chapecoense

Cruzeiro: desfalques e dúvidas

Keny Arroyo está suspenso e desfalca o setor ofensivo. O meio-campista equatoriano ficou de fora por acúmulo de cartões e deixa um espaço no lado direito do ataque que pode ser coberto por Luis Sinisterra ou Marquinhos.

Matheus Henrique segue em tratamento de uma lesão no peito e também está fora do duelo. O goleiro Cássio continua longe dos gramados, com previsão de retorno apenas em setembro por conta de uma lesão no joelho.

Kauã Prates, que vinha conquistando espaço na lateral, está com lesão na coxa e não deve retornar antes de junho.

O restante do elenco está à disposição. Artur Jorge tem Gérson e Lucas Romero como dupla de volantes consolidada, com Matheus Pereira operando no meio-campo ofensivo. Kaio Jorge é o principal centroavante e deve ser titular. A dupla de zaga Fabrício Bruno e Jonathan Jesus segue firme.

Provável escalação do Cruzeiro (4-2-3-1): Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gérson; Sinisterra, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Chapecoense: desfalques e dúvidas

Camilo cumpre suspensão automática e fica de fora do duelo no Mineirão. O volante era peça importante no sistema de Fábio Matias, e sua ausência abre espaço para Jean Carlos assumir uma vaga no time titular.

Rafael Thyere, zagueiro experiente, segue em recuperação de lesão muscular na coxa com previsão de volta em junho. Robert e Bruno Matias têm lesões ligamentares mais graves e não retornam antes do segundo semestre.

Maurício Garcez, que aparecia como opção no banco, também está entregue ao departamento médico.

Com tantos desfalques defensivos, Fábio Matias pode optar por manter a linha de três zagueiros já utilizada nas últimas rodadas, com Anderson no gol, Eduardo Doma, Bruno Leonardo e João Paulo como trio de defesa, e Jean Carlos entrando no lugar de Camilo no meio.

Provável escalação da Chapecoense (3-4-2-1): Anderson; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo; Marcos Vinicius, Neto Pessoa, Jean Carlos, Bruno Pacheco; Ênio, Rafael Carvalheira; Marcinho. Técnico: Fábio Matias.

Destaques individuais de Cruzeiro x Chapecoense

Destaque do Cruzeiro Matheus Pereira 2+2 Gols + assistências na Série A 2026 1º No ranking de passes decisivos da Série A 2026 150+ Jogos pelo Cruzeiro (26 gols, 28 assistências) 8 Grandes chances criadas para o Cruzeiro em 2026 Destaque da Chapecoense Jean Carlos 2+2 Gols + assistências na Série A 2026 3º No ranking de passes decisivos da Série A 2026 34 Anos (principal criador do Verdão do Oeste) 411 Jogos na carreira profissional

Os técnicos - Filosofias em pontos opostos da tabela

Artur Jorge

O português de 54 anos chegou ao Brasil com credenciais sólidas: em 2024 conduziu o Botafogo ao dobradão histórico, com o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores no mesmo ano. Depois de uma temporada no Al-Rayyan, no Catar, retornou ao futebol nacional em março de 2026 e imprimiu rapidamente sua marca no Cruzeiro. O time ganhou estrutura defensiva, passou a pressionar mais alto e voltou a vencer no Brasileirão depois de oito rodadas de jejum

O vínculo estendido até 2030 mostra a confiança da diretoria celeste no projeto. Contra a Chapecoense, o técnico deve preservar algum jogador pensando no decisivo duelo com o Barcelona-EQU pela Libertadores, mas sem abrir mão de buscar os três pontos.

Fábio Matias

O treinador de 46 anos tem currículo construído principalmente em categorias de base. Passou por Internacional sub-20, Flamengo sub-20 e Red Bull Bragantino sub-23 antes de assumir equipes profissionais. Em 2024, integrou a comissão técnica do Botafogo e, portanto, conhece a filosofia de trabalho de Artur Jorge. Depois de passagens como treinador principal em Coritiba, Juventude e Atlético Goianiense, chegou à Chapecoense vindo da Portuguesa paulista em abril de 2026.

Na Chape, Matias ainda não encontrou a combinação certa para tirar o time da última posição. O aproveitamento do clube sob seu comando na Série A segue abaixo do necessário para escapar da degola. Jogar no Mineirão contra um time em boa fase representa um dos maiores desafios da sua curta trajetória no clube.

Análise tática de Cruzeiro x Chapecoense

O Cruzeiro de Artur Jorge costuma atuar em um 4-2-3-1 com Matheus Pereira como pivô entre as linhas, recebendo em profundidade e distribuindo jogo para os extremos. O bloco defensivo é médio-alto, e a pressão na saída de bola adversária é uma das marcas do trabalho do português. A bola parada ofensiva também tem sido explorada com frequência, especialmente com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus participando de lances de bola aérea.

A Chapecoense de Fábio Matias costuma se organizar em um 3-4-2-1 com dois volantes cobrindo o espaço entre a linha defensiva e os meias. O time tende a ceder posse e sair em contra-ataques diretos, explorando a mobilidade de Marcinho e a presença física do centroavante. Com a suspensão de Camilo, o meio-campo perde poder de recuperação de bola, o que pode facilitar a construção ofensiva do Cruzeiro.

A fragilidade defensiva da Chapecoense no ar, que já custou gols em várias rodadas, encontra um Cruzeiro que sabe explorar bolas levantadas na área. O confronto tático aponta para uma partida com o Cruzeiro controlando a maior parte do tempo e a Chapecoense tentando chegar ao gol adversário em momentos de transição.

Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Chapecoense