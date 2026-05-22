Napoli x Udinese Palpite – Análise e odds (23/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Napoli vence e ambos não marcam – 2.45 na Betsson Meio-tempo: Napoli vence no 1º tempo – 2.02 na Betsson Placar previsto: Napoli 2 x 0 Udinese – 7.00 na Betsson Aposta de valor: Napoli vence por 2+ gols – 2.65 na Superbet Jogo constante pela lateral: Mais de 8,5 Escanteios – 1.55 na Betano

O Napoli encerra a temporada 2025-26 da Serie A diante do Udinese no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, neste domingo (24). Com 73 pontos, os partenopei ocupam a segunda colocação e precisam de apenas um ponto para garantir o vice-campeonato e uma classificação direta para a Liga dos Campeões, atrás de uma Inter de Milão que já levantou o troféu com folga.

Para o Udinese, a visita a Nápoles carrega uma motivação própria: os bianconeri somam 50 pontos após 37 rodadas e podem ultrapassar essa marca pela primeira vez desde 2013 com qualquer resultado positivo neste domingo. Além disso, uma vitória pode ser suficiente para superar a Lazio e fechar o campeonato no nono lugar. Confira outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Napoli x Udinese pelo Campeonato Italiano

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Análise da partida - O Napoli quer terminar em alta; o Udinese quer fazer história

O Napoli de Antonio Conte fecha a temporada num momento contraditório. A defesa do Scudetto nunca engrenhou de fato — 13 pontos de distância para a Inter campeã e uma eliminação precoce na Liga dos Campeões, ainda na fase de grupos, expuseram os limites do elenco.

Ao mesmo tempo, a equipe garantiu a vaga na próxima edição da Champions, sagrou-se campeã da Supercoppa Italiana ao bater o Bologna em dezembro e termina o ano entre os dois melhores times da Itália. No Maradona, os napolitanos foram especialmente sólidos: até os últimos tropeços, Conte chegou a acumular uma sequência de 26 jogos de liga sem derrota em casa.

A forma recente sugere equipe que alterna altos e baixos. A goleada por 4 x 0 sobre o Cremonese foi seguida de uma derrota em casa por 2 x 3 para o Bologna — resultado que custou caro na corrida pelo título.

O empate sem gols em Como e, por último, a vitória tranquila por 3 x 0 sobre o Pisa na rodada anterior indicam um grupo que sabia que o título estava perdido, mas que se reorganizou para fechar bem. Scott McTominay, que marcou no confronto desta mesma fase na temporada passada, já soma dois dígitos em gols na liga pelo segundo ano seguido — algo que define sua evolução dentro do esquema de Conte.

O Udinese chega como visitante numa temporada de progressão real sob Kosta Runjaic. Quatorze vitórias, 15 derrotas e oito empates em 37 rodadas constroem um quadro de equipe consistente sem ser confiável: a perda em casa por 1 x 0 para o Cremonese na rodada anterior, contra um adversário em zona de rebaixamento, resume bem a imprevisibilidade friulana.

Mas os fatos positivos abundam: o Udinese foi capaz de bater a Lazio, empatar com a Atalanta e manter solidez defensiva em fases do campeonato. O atacante Arthur Atta acumulou três gols nos últimos três jogos como visitante, um número que chama atenção e que Conte terá que monitorar de perto.

Outros palpites e odds para Napoli x Udinese

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Confrontos diretos entre Napoli e Udinese

O histórico recente entre os dois clubes é de domínio napolitano. Em 33 jogos na Serie A desde que os clubes passaram a se enfrentar regularmente, o Napoli soma 19 vitórias, contra cinco do Udinese e nove empates. Quando o confronto é no Maradona, o domínio é ainda mais nítido: desde 2011, Nápoles venceu 12 vezes e empatou duas em duelos em casa, com uma única derrota no período.

O turno desta temporada, porém, marcou uma ruptura nesse padrão. No Bluenergy Stadium de Udine, Jurgen Ekkelenkamp fez o único gol do jogo e garantiu ao Udinese sua primeira vitória sobre o Napoli em anos. O triunfo por 1 x 0 encerrou uma longa sequência de invencibilidade napolitana e colocou os friulanos na conversa sobre uma possível dobradinha na mesma temporada.

Se o Udinese vencer neste domingo, fará o "double" sobre o Napoli pela apenas segunda vez em toda a história da Serie A, segundo o Sports Mole. Nos encontros mais recentes em Nápoles, o Napoli construiu placares expressivos — em setembro de 2023, venceu por 4 x 1 com gols de Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. A média de gols nesses confrontos diretos beira os três por jogo.

Notícias de Napoli x Udinese

Napoli: desfalques e dúvidas

O único desfalque confirmado é Romelu Lukaku, que segue em recuperação de uma lesão muscular e só deve voltar no início de junho. O belga termina a temporada sem conseguir replicar a potência de ciclos anteriores.

David Neres é dúvida. O atacante brasileiro passou semanas fora por problema muscular na região posterior da coxa e voltou aos treinos, mas ainda é incerto se terá condições de compor a relação para o jogo de encerramento.

Com o retorno de Matteo Politano após cumprimento de suspensão, Conte tem mais uma opção nos flancos e pode optar por mais criatividade no ataque. Kevin De Bruyne chegou a ser relacionado no banco na rodada passada, num sinal de que a concorrência no meio-campo napolitano está alta.

Rasmus Hojlund, confirmado em definitivo no Napoli após compra do Manchester United, viveu seu melhor momento desde a chegada: somou um gol e duas assistências nos dois jogos mais recentes. Curiosamente, em 204 minutos acumulados de confrontos contra o Udinese na Serie A antes desta temporada, o dinamarquês ainda não marcou.

Provável escalação do Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Técnico: Antonio Conte.

Udinese: desfalques e dúvidas

As ausências são pesadas para Runjaic. Jurgen Ekkelenkamp, autor do gol que definiu a vitória por 1 x 0 no primeiro turno, sofreu uma fratura no mês de maio e só deve retornar em setembro. O meia holandês era peça técnica central no projeto de jogo do treinador alemão.

Nicolo Zaniolo encerrou a temporada mais cedo do que o esperado por causa de uma lesão nas costas. Alessandro Zanoli, cedido pelo Napoli durante a janela de transferências, está fora por lesão no ligamento cruzado e não terá nem o simbólico retorno ao clube que o formou.

Hassane Kamara, lateral-esquerdo habitual, está suspenso para esta rodada — sua ausência é direta na composição do setor.

Keinan Davis, artilheiro da equipe na temporada com dez gols, retornou recentemente de problema físico e deve aparecer entre os titulares. Arthur Atta é o nome em melhor fase: três gols nos últimos três compromissos como visitante, números que chamam atenção e colocam o jovem atacante no centro das atenções.

Provável escalação do Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Arizala, Miller, Karlstrom, Atta, Zemura; Buksa, Davis. Técnico: Kosta Runjaic.

Destaques individuais de Napoli x Udinese

Destaque do Napoli Scott McTominay 11+ Gols na Serie A 2025-26 (segundo ano seguido em dois dígitos) 6,79 Nota média FotMob na Serie A 2025-26 1 Gol no confronto desta mesma fase na temporada anterior 32 Partidas disputadas na temporada Destaque do Udinese Keinan Davis 10 Gols na Serie A 2025-26 (artilheiro da equipe) 7,00 Nota média FotMob na Serie A 2025-26 9,97 xG acumulado na temporada 4 Assistências na Serie A 2025-26

Os técnicos - Dois técnicos, dois momentos distintos de carreira

Antonio Conte

Antonio Conte pode estar encerrando seu segundo ciclo no Napoli nesta tarde de domingo. A imprensa italiana especula sua saída e a diretoria já avalia nomes para o futuro. O treinador entregou o Scudetto na temporada 2024-25 e, mesmo sem repetir o desempenho na defesa do título, garantiu ao clube uma sequência de ao menos dois anos entre os primeiros colocados da Serie A. O legado de organização defensiva e intensidade de pressão é inegável.

A temporada atual deixa cicatrizes: a saída do grupo da Liga dos Campeões ainda na fase de grupos, sem alcançar as oitavas de final, foi o ponto baixo de 2025-26. Conte deixará o clube, se for o caso, como o treinador que o trouxe de volta ao topo do futebol italiano após uma sequência de anos abaixo das expectativas.

KOSTA RUNJAIC

Runjaic assumiu o Udinese quando o clube mal havia escapado do rebaixamento em 2024 e transformou o grupo numa equipe competitiva o suficiente para brigar com times de médio e alto escalão na Serie A. O treinador alemão não tem um estilo que deslumbre, mas construiu uma equipe organizada, capaz de alternar marcação forte e transições rápidas.

A temporada 2025-26 representa o maior passo do seu trabalho em Udine. O possível encerramento acima dos 50 pontos, pela primeira vez desde 2013, consolidaria sua credibilidade no cargo e atrairia interesse de clubes maiores para o futuro.

Análise tática de Napoli x Udinese

O Napoli deve atuar no esquema 3-4-2-1 de Conte, com Lobotka como eixo de distribuição e McTominay como motor dinâmico de segunda linha. Elmas e Alisson Santos terão papel de criar entre as linhas, enquanto Hojlund atua como referência no ataque. O comportamento fora da posse tende a ser compacto, com os três zagueiros cobrindo o espaço e os alas voltando rapidamente.

O Udinese deve responder com o 3-5-2 de Runjaic, buscando ocupar os espaços na transição e apostar nas subidas dos alas para criar largura. A dupla Atta-Zemura será responsável por criar situações nas faixas laterais, enquanto Davis e Buksa buscarão profundidade contra a linha napolitana.

A principal batalha tática se dará na saída de bola do Udinese contra a pressão do Napoli. Se os friulanos conseguirem circular com qualidade e usar Atta nas costas de Di Lorenzo, terão condições de criar perigo real. Por outro lado, se o Napoli fechar os espaços centrais e forçar o jogo pelas laterais, o controle da partida tende a ficar com os donos da casa.

Prognóstico de placar exato para Napoli x Udinese