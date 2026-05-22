Barcelona x Lyonnes Palpite – Análise e odds (23/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Segundo tempo mais produtivo – 2,02 na Betsson Placar provável: Barcelona 2 x 1 Lyon – 6,80 na Betsson Aposta de valor: Barcelona vencer o primeiro tempo – 1,70 na Betsson Aposta alternativa: Ada Hegerberg marcar a qualquer momento – 3,35 na Betano Dica com boas chances: Ambas as equipes marcam – 1,70 na Br4Bet

O Barcelona enfrenta o Lyon na final da Champions League Feminina 2025/26 neste sábado (23), às 13h (horário de Brasília), no Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega. Será a quarta decisão continental entre os dois clubes, igualando o recorde de finais disputadas entre as mesmas equipes na história da competição, marca que até então era compartilhada justamente por Lyon e Wolfsburg.

O Barcelona busca conquistar seu quarto título europeu e tenta dar resposta imediata após a derrota por 1 x 0 para o Arsenal na final da edição passada, disputada em Lisboa. Do outro lado, o Lyon chega à sua 12ª decisão de Champions League e tenta recuperar a hegemonia continental que não alcança desde 2022.

A rivalidade entre as duas principais potências do futebol feminino europeu ganha um componente especial nesta temporada. Jonatan Giráldez, atual treinador do Lyon, foi o responsável por comandar o Barcelona bicampeão europeu em 2023 e 2024. Agora, ele reencontra o ex-clube enfrentando Pere Romeu, antigo auxiliar de sua comissão técnica que assumiu o comando da equipe catalã após sua saída. Confira os palpites do Lance para a grande final e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Barcelona x Lyonnes pela Champions League

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Análise da partida - Barcelona busca redenção, Lyon quer retomar o trono

O Barcelona chega a Oslo vivendo mais uma temporada dominante no futebol feminino europeu. A equipe comandada por Pere Romeu conquistou novamente a Liga F, alcançou a final da Copa da Rainha e apresentou uma campanha extremamente consistente na Champions League, com apenas oito gols sofridos em dez partidas. O tom da superioridade apareceu logo no início da competição, com a goleada por 7 x 1 sobre o Bayern de Munique ainda na fase de liga.

O desempenho nas fases eliminatórias reforçou ainda mais o favoritismo catalão. Nas quartas de final, o Barcelona atropelou o Real Madrid com impressionante agregado de 12 x 2. Já na semifinal, depois de empatar em Munique, a equipe confirmou a classificação com vitória por 4 x 2 diante de mais de 60 mil torcedores no Camp Nou. O volume ofensivo, a intensidade na circulação da bola e a capacidade de controlar o ritmo dos jogos consolidam o Barça como a equipe mais dominante da temporada europeia.

A principal notícia para a decisão é o retorno de Aitana Bonmatí. A meia espanhola, vencedora das últimas três Bolas de Ouro, ficou afastada por cinco meses após fraturar o perônio em dezembro, mas voltou a atuar na semifinal contra o Bayern. Mesmo ainda recuperando ritmo competitivo, a presença da camisa 14 adiciona experiência, criatividade e liderança ao meio-campo do Barcelona em uma final de peso máximo.

O caminho do Lyon até Oslo foi mais turbulento, mas igualmente marcante. A equipe francesa precisou reagir em momentos decisivos tanto nas quartas quanto nas semifinais. Contra o Wolfsburg, reverteu a desvantagem da ida com uma vitória contundente na prorrogação. Já diante do Arsenal, após perder em Londres, conseguiu uma classificação dramática no Groupama Stadium, marcada pelo gol decisivo de Jule Brand nos minutos finais e pela liderança de Wendie Renard em momentos de pressão.

No cenário nacional, o Lyon também acumulou conquistas importantes na temporada, vencendo mais uma vez o Campeonato Francês e a Copa da França. O trabalho de Jonatan Giráldez rapidamente deu sequência ao padrão competitivo histórico do clube, sustentado por um elenco experiente e acostumado a grandes decisões europeias.

Mesmo aparecendo como leve azarão nas casas de apostas, o Lyon carrega um histórico praticamente incomparável na competição. O clube francês disputará sua 12ª final de Champions League Feminina e busca o nono título continental, reforçando a condição de equipe mais vencedora da história do torneio. Em decisões desse nível, a experiência acumulada pelo elenco e a tradição do clube continuam funcionando como fatores de enorme peso competitivo.

Outros palpites e odds para Barcelona x Lyonnes

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Confrontos diretos entre Barcelona x Lyonnes

Barcelona e Lyon protagonizam uma das maiores rivalidades da história da Champions League Feminina. As equipes já decidiram o torneio em três ocasiões desde 2019, com duas vitórias do Lyon e uma do Barcelona. O confronto mais recente, porém, mudou o equilíbrio da disputa e fortaleceu o crescimento do clube catalão no cenário europeu.

Em 2019, o Lyon venceu o Barcelona por 4 x 1 em Budapeste, com atuação histórica de Ada Hegerberg. Três anos depois, as francesas voltaram a conquistar o título sobre as catalãs ao vencerem por 3 x 1 em Turim. A resposta do Barcelona veio em 2024, em Bilbao, quando a equipe espanhola venceu por 2 x 0 e encerrou a sequência dominante do Lyon nos confrontos diretos.

Nesta temporada, os dois clubes terminaram a fase de liga empatados em pontos e voltam a se enfrentar agora na final em Oslo. O Barcelona tenta confirmar a mudança de forças construída nos últimos anos, enquanto o Lyon aposta na tradição de oito títulos continentais para recuperar o protagonismo europeu.

Notícias de Barcelona x Lyonnes

Barcelona: desfalques e dúvidas

Pere Romeu confirmou nesta quinta-feira a lista de convocadas do Barcelona para a final em Oslo. A principal novidade é o retorno de Caroline Graham Hansen, recuperada de uma lesão na coxa que a afastou dos últimos três jogos da equipe. A atacante norueguesa voltou a treinar normalmente durante a semana e fica à disposição justamente para disputar a decisão em sua cidade natal. Laia Aleixandri também integra a delegação, embora ainda não tenha recebido liberação médica para atuar.

A principal dúvida tática do Barcelona envolve Aitana Bonmatí. A meia retornou aos gramados saindo do banco na semifinal contra o Bayern de Munique, e a tendência é de que comece novamente entre as reservas na decisão. Durante o longo período de ausência, Vicky López e Clara Serrajordi ganharam espaço e apresentaram bom rendimento, podendo ser mantidas entre as titulares para o início da partida.

Alexia Putellas chega à final carregando um peso simbólico importante. Aos 32 anos e com contrato próximo do fim, a capitã vive momento de indefinição sobre o futuro no clube. Na atual edição da Champions League Feminina, a meia soma sete gols e seis assistências, liderando a competição em participações diretas em gols e reforçando sua influência técnica e emocional dentro da equipe.

Ewa Pajor também entra em campo cercada por um enredo marcante. Artilheira da competição ao lado de Alessia Russo, com nove gols em nove jogos, a atacante polonesa disputa sua sexta final de Champions League sem jamais ter conquistado o título. Após quatro derrotas pelo Wolfsburg e outra pelo próprio Barcelona na temporada passada, Pajor chega motivada para encerrar a sequência negativa e conquistar finalmente o principal troféu do futebol europeu.

Provável escalação do Barcelona (4-3-3): Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi Leon e Esmee Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas e Vicky Lopez; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor e Salma Paralluelo. Técnico: Pere Romeu.

Lyonnes: desfalques e dúvidas

Jonatan Giráldez terá desfalques importantes para a final em Oslo. Kadidiatou Diani, autora de um dos gols da classificação sobre o Arsenal na semifinal, sofreu lesão no ligamento do joelho durante aquela partida e passou por cirurgia, encerrando a temporada de forma precoce. Liana Joseph também ficou fora da viagem por problemas no joelho, enquanto Tabitha Chawinga, destaque nas quartas de final contra o Wolfsburg, segue como dúvida após perder a semifinal por questões físicas. A goleira reserva Teagan Micah e Ines Benyahia completam a lista de baixas e incertezas do elenco francês.

Mesmo com os desfalques, o Lyon mantém um elenco profundo e repleto de opções decisivas. Marie-Antoinette Katoto, autora de 16 gols na temporada, Melchie Dumornay, Vicki Becho e Damaris Egurrola oferecem alternativas capazes de mudar o ritmo de uma partida, algo que ficou evidente na reação da equipe diante do Wolfsburg nas quartas de final.

Wendie Renard chega à decisão cercada por mais um marco histórico. Aos 35 anos, a defensora soma 134 partidas na Champions League Feminina, recorde absoluto da competição, e pode conquistar mais um título europeu com a camisa do Lyon. Ada Hegerberg, maior artilheira da história do torneio com 69 gols, também vive um contexto especial: a atacante norueguesa disputará a final em Oslo, diante do público de seu país e em um estádio onde é uma das grandes referências locais do futebol feminino.

Provável escalação do Lyon (4-3-3): Christiane Endler; Ashley Lawrence, Wendie Renard, Ingrid Engen e Selma Bacha; Melchie Dumornay, Lindsey Heaps e Lyly Yohannes; Vicki Becho, Ada Hegerberg e Jule Brand. Técnico: Jonatan Giraldez.

Destaques individuais de Barcelona x Lyonnes

Jogadora destaque · Barcelona Alexia Putellas 7 Gols na Champions League feminina 2025/26 6 Assistências na UWCL nesta temporada 29 Títulos conquistados com o Barcelona 9 Gols na Liga F 2025/26 Jogadora destaque · Lyon Ada Hegerberg 69 Gols na UWCL em toda a carreira, recorde absoluto 5 Títulos da Womem's Champions League (2016/2022) 3 Gols na Champions League feminina 2025-26 100+ Jogos pela seleção norueguesa na carreira

Os técnicos - Romeu dá continuidade, Giraldez reencontra o passado

Pere Romeu

Pere Romeu ocupava o cargo de auxiliar técnico do Barcelona até 2024, quando assumiu o comando da equipe após a saída de Jonatan Giráldez para o futebol norte-americano. Herdando um elenco bicampeão europeu e acostumado a dominar o cenário continental, o treinador espanhol passou a conviver imediatamente com a pressão de manter um nível de excelência que parecia difícil de sustentar por tanto tempo.

A resposta veio rapidamente dentro de campo. Na temporada passada, Romeu conquistou a Liga F e a Copa da Rainha, além de conduzir o Barcelona novamente à final da Champions League Feminina. Em 2025/26, repetiu o domínio nacional e recolocou o clube na decisão europeia. O reencontro com Giráldez adiciona um componente especial à final em Oslo, algo reconhecido pelo próprio treinador ao admitir que ambos conhecem profundamente as ideias e os padrões táticos um do outro.

Jonatan Giráldez

Do outro lado, Jonatan Giráldez chega à decisão carregando o histórico recente de maior sucesso do futebol feminino europeu. O treinador espanhol comandou o Barcelona nos títulos continentais de 2023 e 2024, depois de já ter participado da conquista inédita de 2021 como auxiliar técnico. Após breve passagem pelo Washington Spirit, assumiu o Lyon em 2025 com o objetivo claro de devolver o clube francês ao topo da Europa.

O impacto de Giráldez no Lyon foi imediato. Em menos de uma temporada completa, o treinador já conquistou o Campeonato Francês e a Copa da França, além de recolocar a equipe em mais uma final continental. Caso conquiste o título em Oslo, se tornará o primeiro técnico da história a vencer três Champions League Femininas como treinador principal, justamente enfrentando o clube que ajudou a transformar em potência europeia.

Análise tática de Barcelona x Lyonnes

O Barcelona mantém o 4-3-3 consolidado nos últimos anos, baseado em posse de bola elevada, pressão intensa após perda e grande circulação ofensiva entre Putellas, Bonmatí e as jogadoras de lado. Mesmo ainda recuperando ritmo após lesão, Aitana Bonmatí adiciona uma capacidade criativa diferenciada ao meio-campo catalão.

O Lyon também atua em um 4-3-3 muito familiar a Jonatan Giráldez, sustentado por mobilidade ofensiva e transições rápidas. Dumornay ganha liberdade entre linhas, enquanto Jule Brand oferece velocidade pelos lados e Ada Hegerberg segue como principal referência física e finalizadora dentro da área.

A principal vulnerabilidade do Barcelona aparece nas transições defensivas. Arsenal e Bayern conseguiram criar perigo explorando os espaços deixados pela linha alta da equipe espanhola, cenário que o Lyon tentará repetir em Oslo utilizando velocidade e profundidade nos contra-ataques.

Do outro lado, o Barcelona deve tentar desequilibrar através da movimentação de Paralluelo e Putellas entre as linhas defensivas francesas. A final também ganha um peso emocional especial por acontecer em Oslo, cidade natal de Caroline Graham Hansen e palco onde Ada Hegerberg e Ingrid Engen também atuarão diante do público norueguês.

Prognóstico de placar exato para Barcelona x Lyonnes