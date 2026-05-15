RB Bragantino x Vitória Palpite – Análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória marcar o primeiro gol – 2,90 na Betsson Placar provável: RB Bragantino 2 x 1 Vitória – 7,50 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – 1,92 na Betsson Aposta alternativa: Menos de 10,5 escanteios – 1,70 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Mais de 2.5 gols – 2,00 na Br4Bet

Red Bull Bragantino e Vitória se enfrentam neste domingo, 17 de maio de 2026, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão Série A. O Massa Bruta ocupa a sétima colocação, com 20 pontos, mas chega pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Santos na Vila Belmiro e a eliminação na Copa do Brasil. A equipe paulista busca uma reação diante da torcida para não perder contato com o G-6.

Do outro lado, o Vitória vive um momento de confiança após garantir classificação histórica às oitavas de final da Copa do Brasil eliminando o Flamengo com vitória por 2 a 0 no Barradão. A equipe comandada por Jair Ventura aparece na décima posição, com 19 pontos em 14 partidas, e vê o confronto direto como oportunidade de ultrapassar o adversário e se aproximar das vagas continentais. Confira os palpites do Lance para o duelo em Bragança Paulista e também outras dicas de aposta para hoje.

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Análise da partida: confronto direto no meio da tabela

O Red Bull Bragantino vive uma temporada marcada pela oscilação. Após a goleada por 3 a 0 sobre o Flamengo, resultado que recolocou a equipe na disputa pelas primeiras posições, o time de Vágner Mancini alternou bons resultados e tropeços, incluindo vitórias sobre Mirassol e Remo, além de derrotas para Cruzeiro, Palmeiras e Santos. A eliminação para o Mirassol na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre o clube, que agora concentra suas atenções no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.

Os números do Massa Bruta mostram um contraste claro entre o desempenho ofensivo e a instabilidade defensiva. Em casa, a equipe venceu Atlético-MG, Flamengo e Remo, mas também sofreu derrotas para São Paulo e Botafogo. Com 15 gols marcados e 15 sofridos em 15 rodadas da Série A, o Bragantino apresenta equilíbrio estatístico, mas ainda busca maior regularidade para se firmar na parte de cima da tabela.

O Vitória chega a Bragança Paulista vivendo um dos melhores momentos da temporada. A classificação histórica sobre o Flamengo na Copa do Brasil elevou a confiança da equipe de Jair Ventura, que conseguiu reverter a derrota do jogo de ida e avançar às oitavas de final com vitória por 2 a 0 no Barradão. Erick e Luan Cândido marcaram os gols que garantiram o triunfo rubro-negro.

No Brasileirão, o Vitória soma 19 pontos em 14 partidas e ainda possui um jogo a menos que boa parte dos concorrentes diretos. Apesar da boa campanha, a equipe segue em busca da primeira vitória fora de casa na Série A de 2026. O time alternou atuações fortes, como a goleada sobre o Coritiba e a vitória diante do Atlético-MG, com dificuldades como visitante, caso das derrotas para Athletico-PR e Grêmio.

O empate por 2 a 2 contra o Fluminense no Maracanã mostrou a competitividade do Vitória longe de Salvador. A equipe demonstrou personalidade para buscar resultado fora de casa, embora ainda precise transformar boas atuações em vitórias como visitante.

Outros palpites para RB Bragantino x Vitória

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Confrontos diretos

O retrospecto recente entre Red Bull Bragantino e Vitória mostra vantagem da equipe paulista. Desde 2011, foram 13 confrontos, com sete vitórias do Massa Bruta, cinco do Vitória e apenas um empate. Em Bragança Paulista, o domínio do time mandante é ainda mais evidente, com seis vitórias em dez partidas disputadas no estádio.

O encontro mais recente aconteceu em dezembro de 2025, pelo Brasileirão, e terminou com goleada do Bragantino por 4 a 0 no Cícero de Souza Marques. Eduardo Sasha marcou duas vezes logo no início da partida, enquanto Lucas Barbosa e Jhon Jhon fecharam o placar na etapa final.

Apesar disso, o Vitória venceu o duelo do primeiro turno da Série A de 2025 por 1 a 0 no Barradão. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Bragantino soma três vitórias contra duas do clube baiano, sem nenhum empate no período, reforçando um histórico recente de jogos decididos.

Notícias de RB Bragantino x Vitória

RB Bragantino: desfalques e dúvidas

O Red Bull Bragantino chega desgastado para o confronto após disputar três partidas em apenas oito dias, diante de Santos, Mirassol e agora o Vitória. A sequência intensa deve levar Vágner Mancini a promover mudanças na equipe, principalmente no meio-campo.

Tiago Volpi segue como titular no gol do Bragantino, enquanto Alix Vinícius e Gustavo Marques formam a dupla de zaga, com Andrés Hurtado e Juninho Capixaba ocupando as laterais. O departamento médico também preocupa: Davi Gomes, Fabrício, Ryan e Guzmán Rodríguez estão fora por lesão, enquanto Eduardo Sasha e Matheus Fernandes seguem como dúvidas para a partida.

No meio-campo, Gabriel e Nacho Sosa aparecem como titulares, mas Eric Ramires pode ganhar espaço devido ao desgaste físico da sequência de jogos. Lucas Barbosa está pendurado após receber cartão amarelo contra o Santos. No ataque, Isidro Pitta e Henry Mosquera seguem como os principais nomes ofensivos da equipe, com destaque para Mosquera, líder do elenco em chances criadas na temporada.

Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel e Nacho Sosa; Lucas Barbosa, José Herrera e Henry Mosquera; Isidro Pitta. Técnico: Vágner Mancini.

Vitória: desfalques e dúvidas

O Vitória chega para o confronto após a classificação histórica sobre o Flamengo na Copa do Brasil, conquistada na quinta-feira, e terá menos tempo de recuperação em relação ao Red Bull Bragantino. O principal ponto de atenção para Jair Ventura é justamente o desgaste físico e emocional acumulado pela equipe após a decisão no Barradão.

Lucas Arcanjo, destaque da classificação com defesas importantes contra Bruno Henrique e Pedro, deve ser mantido normalmente entre os titulares. Na defesa, Cacá retornou após se recuperar de desconforto muscular e deve seguir formando dupla de zaga com Luan Cândido, autor de um dos gols da vitória sobre o Flamengo.

O setor ofensivo também gera preocupação pelo desgaste de Erick, que marcou o primeiro gol da partida contra o Flamengo antes de ser substituído no segundo tempo. Gabriel Baralhas, um dos jogadores mais regulares da equipe na temporada, deve retornar ao time titular após começar no banco no compromisso pela Copa do Brasil.

O departamento médico do Vitória segue cheio e limita as opções de rotação do elenco. Rúben Ismael, Claudinho, Dudu, Edu, Mateus Silva, Gabriel, Camutanga, Riccieli e Pedro Henrique continuam fora por lesão.

Provável escalação do Vitória (4-3-3): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renato Kayzer e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Destaques individuais de RB Bragantino x Vitória

Jogador destaque · RB Bragantino Henry Mosquera 7,33 Nota média FotMob no Brasileirão, a mais alta do elenco 24 Chances criadas na Série A, líder absoluto do Massa Bruta 4 Grandes chances criadas, empatado com Capixaba e Lucas Barbosa 2,7 Finalizações por 90 minutos, um dos mais ativos no ataque Jogador destaque · Vitória Lucas Arcanjo 7,54 Nota média FotMob no Brasileirão, a mais alta de todo o elenco 5 Defesas decisivas contra o Flamengo na Copa do Brasil 2 Pênaltis defendidos no Baianão, herói contra o Jacuipense 14 Jogos na Série A, titular absoluto de Jair Ventura

Os Técnicos: experiência contra pragmatismo

Vágner Mancini comanda o Red Bull Bragantino desde o final da temporada passada e soma 47% de aproveitamento em 30 partidas em 2026. Experiente no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Grêmio, Corinthians, Athletico-PR e o próprio Vitória, o treinador costuma utilizar um 4-2-3-1 baseado em linhas compactas e transições rápidas.

Mancini conhece bem o adversário deste domingo, já que trabalhou no Vitória entre 2020 e 2021 antes de assumir o Bragantino. Seu modelo prioriza organização defensiva e velocidade nos contra-ataques, características que ficaram evidentes em atuações como a goleada sobre o Blooming pela Copa Sul-Americana.

Jair Ventura segue como peça importante na recuperação do Vitória após a luta contra o rebaixamento na temporada passada. O treinador carioca, filho de Jairzinho, permaneceu no comando para 2026 e conseguiu dar maior competitividade à equipe ao longo do ano.

O estilo de Jair Ventura é baseado em organização defensiva, jogo direto e eficiência nos contra-ataques, modelo que apareceu de forma clara na classificação sobre o Flamengo pela Copa do Brasil. Apesar de priorizar estabilidade na formação titular, o técnico tem convivido com constantes adaptações por conta do elevado número de jogadores lesionados no elenco.

Análise Tática

Vágner Mancini deve manter o Red Bull Bragantino no 4-2-3-1, com Isidro Pitta como referência central do ataque, acompanhado por Mosquera e Lucas Barbosa pelos lados, enquanto Herrera atua mais centralizado na criação. O sistema ofensivo ganha força com as subidas constantes de Hurtado e Juninho Capixaba, responsáveis por dar amplitude e abastecer a área com cruzamentos para Pitta, forte no jogo aéreo. Em casa, o Bragantino costuma pressionar intensamente desde o início, padrão visto nas vitórias sobre Flamengo e Remo.

O Vitória de Jair Ventura deve atuar no 4-3-3, com Erick alternando entre o lado do campo e infiltrações pelo centro. O meio-campo formado por Gabriel Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez oferece intensidade na marcação e equilíbrio na saída de bola. Martínez, especialmente, tem papel importante tanto na recomposição defensiva quanto na construção das jogadas.

A principal vulnerabilidade do Bragantino aparece justamente nas transições defensivas. Com os laterais avançando frequentemente, surgem espaços às costas da defesa que podem ser explorados pela velocidade de Matheuzinho e Renê pelos lados do campo. Já o Vitória apresenta dificuldades defensivas nas bolas aéreas, cenário que pode favorecer Isidro Pitta, uma das principais armas ofensivas do Massa Bruta dentro da área.

Prognóstico de placar exato para RB Bragantino x Vitória