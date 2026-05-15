Botafogo x Corinthians Palpite – Análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Botafogo marcar o primeiro gol – 1,90 na Betsson Placar provável: Botafogo 2 x 1 Corinthians – 8,50 na Betsson Aposta de valor: Danilo marcar a qualquer momento – 3,40 na Betsson Resultado: Vitória do Botafogo – 2,35 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Ambas as equipes marcam – 1,92 na Br4Bet

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo (17), no Estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Glorioso chega pressionado após a eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil e tenta reagir mesmo convivendo com problemas defensivos, apesar de possuir o segundo melhor ataque da Série A, com 26 gols marcados.

Do outro lado, o Corinthians de Fernando Diniz vive momento de evolução, embalado pela vitória no clássico contra o São Paulo e pela campanha perfeita na Libertadores. O Timão busca um resultado positivo no Rio de Janeiro para se afastar da zona de rebaixamento, em um duelo que promete equilíbrio entre duas equipes vivendo momentos distintos. Confira os palpites do Lance para o duelo no Rio de Janeiro e também outras dicas de aposta para hoje.

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Análise da partida - Glorioso busca reação após queda na Copa do Brasil

O Estádio Nilton Santos perdeu a sua força para o Botafogo em 2026. A equipe comandada por Franclim Carvalho tem apenas duas vitórias como mandante no Brasileirão, além de dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 44% diante da torcida. O cenário se torna ainda mais preocupante pela sequência de três rodadas sem vencer na Série A, incluindo a derrota por 2 a 1 para o Remo no próprio Nilton Santos e o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG na Arena MRV.

A temporada do Botafogo é marcada pela irregularidade. O mesmo time que goleou o Cruzeiro por 4 a 0 na estreia e garantiu classificação antecipada na Copa Sul-Americana também sofreu derrotas pesadas, como o 5 a 3 para o Grêmio, o 3 a 0 diante do Flamengo em casa e a eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil. A derrota por 2 a 0 na Arena Condá, com gols de Marcinho e Bolasie, aumentou a pressão interna e deixou o ambiente mais pesado no clube.

O ataque segue sendo o principal ponto forte do Glorioso. Com 26 gols em 14 partidas, o Botafogo possui o segundo melhor ataque da Série A, média de 1,85 gol por jogo. O volante Danilo se tornou a principal referência da equipe, somando sete gols no Brasileirão e 13 participações diretas em gols na temporada, enquanto Arthur Cabral e Matheus Martins completam o setor ofensivo com quatro gols cada.

O Corinthians chega ao Rio de Janeiro em momento positivo. A vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo no Majestoso representou o primeiro triunfo de Fernando Diniz em clássicos desde que assumiu o clube, em abril. O treinador apostou em uma formação mais ofensiva, com Lingard e Yuri Alberto juntos no ataque, e viu a equipe apresentar sua melhor atuação desde sua chegada.

Rodrigo Garro, Breno Bidon e André Carrillo dominaram o meio-campo no segundo tempo do clássico, período em que o Corinthians conseguiu a virada. Yuri Alberto também recuperou confiança ao marcar o gol da vitória sobre o Barra-SC pela Copa do Brasil, encerrando um jejum de nove partidas sem balançar as redes.

Na Libertadores, o cenário corintiano é ainda mais animador. O Timão lidera o grupo com 100% de aproveitamento, incluindo vitória sobre o Peñarol em Montevidéu, resultado que praticamente encaminhou a classificação ao mata-mata. O principal problema da equipe, porém, segue sendo o desempenho como visitante no Brasileirão: são seis jogos sem vencer fora de casa, com dois empates, quatro derrotas e sem marcar mais de um gol em nenhuma das últimas 15 partidas longe da Neo Química Arena.

Com a eliminação na Copa do Brasil e a pausa para a Copa do Mundo se aproximando, o Botafogo passa a concentrar suas atenções exclusivamente no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Já o Corinthians ainda divide foco entre três competições, embora Fernando Diniz tenha preservado parte dos titulares no compromisso contra o Barra-SC justamente pensando no confronto deste domingo.

Outros palpites para Botafogo x Corinthians

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Confrontos diretos

O histórico entre Botafogo e Corinthians registra 122 confrontos, com vantagem para o clube carioca. O Glorioso soma 51 vitórias, contra 43 triunfos do Timão, além de 28 empates. No Estádio Nilton Santos, o retrospecto é ainda mais favorável ao Botafogo: em 52 partidas, foram 27 vitórias alvinegras, 16 corintianas e nove empates.

O último encontro entre as equipes aconteceu em 30 de novembro de 2025, pela 36ª rodada do Brasileirão, e terminou empatado em 2 a 2 na Neo Química Arena. Já em 2024, temporada em que o Botafogo conquistou o título brasileiro, o Glorioso venceu os dois confrontos diante do Timão por 1 a 0 e 2 a 1.

Os números recentes indicam tendência de confronto equilibrado e movimentado. Ambas as equipes marcaram nos três últimos duelos pela Série A, e nas cinco partidas mais recentes entre os clubes, o mandante abriu o placar em todas elas, padrão que pode voltar a acontecer no Nilton Santos.

Notícias de Botafogo x Corinthians

Botafogo: desfalques e dúvidas

O departamento médico do Botafogo segue com baixas importantes. O volante Allan sofreu uma grave lesão muscular na coxa, passou por cirurgia e ficará afastado por tempo indeterminado. O zagueiro Kaio Pantaleão, com ruptura de ligamentos no joelho esquerdo, e o atacante Nathan Fernandes, que trata uma entorse no joelho direito, também continuam fora.

A principal notícia positiva para Franclim Carvalho é o retorno de Vitinho, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG e ficou como opção no banco contra a Chapecoense. Júnior Santos, ausente no duelo contra o Galo por questões contratuais, também volta a ficar disponível para atuar no Nilton Santos.

A principal dúvida na escalação envolve Alexander Barboza. O zagueiro negocia transferência para o Palmeiras após a Copa do Mundo e pode ser preservado por decisão da comissão técnica. Pelo regulamento, o defensor ainda pode disputar duas partidas pelo Botafogo sem perder a possibilidade de atuar por outro clube no Brasileirão.

No meio-campo, Edenílson segue como peça fundamental para o funcionamento ofensivo da equipe. Autor de quatro gols no Brasileirão, o volante influencia diretamente no rendimento do Botafogo: com ele em campo, o aproveitamento sobe para 72%, contra apenas 35% em jogos sem sua presença.

Provável escalação do Botafogo (4-2-3-1): Neto; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza (Nahuel Ferraresi) e Alex Telles; Edenílson e Cristian Medina; Danilo, Matheus Martins e Júnior Santos; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Corinthians: desfalques e dúvidas

Memphis Depay segue em processo de transição física e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O zagueiro João Pedro Tchoca continua em recuperação após cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal. Hugo Farias, com lesão no menisco do joelho direito, Kayke, que rompeu o ligamento cruzado anterior, e Charles, em tratamento de uma lesão no calcanhar, também seguem fora. Já Vitinho, que trata dores no quadril, ainda é dúvida para a partida.

Allan e André voltam a ficar disponíveis após cumprirem suspensão no clássico contra o São Paulo. A tendência é que Fernando Diniz mantenha a base da equipe que venceu o Majestoso, com a possibilidade de Allan retornar ao meio-campo na vaga de Carrillo.

Yuri Alberto atravessa uma fase irregular em relação aos gols. O atacante encerrou um jejum de nove partidas sem marcar ao balançar as redes contra o Barra-SC pela Copa do Brasil. Na temporada de 2026, soma seis gols em 24 jogos, com média de 1,9 finalização por partida e 19 chutes no alvo em 44 tentativas.

Rodrigo Garro segue como principal articulador ofensivo do Corinthians no esquema de Diniz. O meia argentino atua centralizado, com liberdade para controlar o ritmo do jogo e buscar passes em profundidade para Lingard e Yuri Alberto.

Provável escalação do Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Raniele) e Breno Bidon; André Carrillo, Rodrigo Garro e Jesse Lingard; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Destaques individuais de Botafogo x Corinthians

Jogador destaque · Botafogo Danilo 7 Gols no Brasileirão 2026, um dos três maiores artilheiros da competição 13 Participações diretas em gols na temporada (gols + assistências) 75% Efetividade: seis gols em oito chutes ao alvo no Brasileirão 46 Recuperações de bola na Série A, líder do Botafogo nesse quesito Jogador destaque · Corinthians Yuri Alberto 6 Gols na temporada 2026 em 24 jogos, incluindo gol decisivo contra o Barra na Copa do Brasil 1,9 Finalizações por jogo na temporada, principal referência ofensiva na ausência de Depay 19 Chutes ao alvo em 44 tentativas, precisão de 43% nas finalizações 80 Gols na carreira pelo Corinthians

Os Técnicos - Experiência contra renovação

Franclim Carvalho assumiu o Botafogo em 2 de abril de 2026 com a missão de resgatar o chamado "Botafogo Way", conceito implantado pela SAF comandada por John Textor. O treinador português já conhecia o ambiente do clube, onde trabalhou como auxiliar de Artur Jorge na campanha histórica de 2024, marcada pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Como técnico principal, porém, sua experiência ainda é curta: comandou o Belenenses, de Portugal, em 18 partidas, somando três vitórias, seis empates e nove derrotas.

No Botafogo, Franclim apresentou evolução ofensiva e garantiu a classificação da equipe na Copa Sul-Americana, mas os resultados irregulares no Brasileirão e a eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil aumentaram a pressão sobre o trabalho. As principais críticas se concentram na organização defensiva e nas dificuldades do time nas transições sem bola.

Fernando Diniz chegou ao Corinthians em 6 de abril de 2026, com contrato válido até o fim da temporada. Campeão da Libertadores de 2023 pelo Fluminense, o treinador retornou ao clube onde atuou como jogador entre 1997 e 1998. Diniz assumiu um Corinthians pressionado e próximo da zona de rebaixamento após deixar o Vasco pouco mais de um mês antes.

A evolução da equipe aconteceu de forma gradual. O Corinthians venceu três dos últimos cinco jogos, assumiu a liderança do grupo na Libertadores e ganhou confiança após a vitória no clássico contra o São Paulo. O estilo de Fernando Diniz, baseado em posse de bola, construção curta e controle do jogo pelo chão, representa uma mudança significativa em relação ao modelo mais vertical e direto utilizado anteriormente pelo time paulista.

Análise Tática

O Botafogo de Franclim Carvalho deve manter o esquema no 4-2-3-1, com Edenílson e Cristian Medina formando a dupla de volantes e Danilo atuando mais avançado, com liberdade para infiltrar na área. Pelos lados, Matheus Martins e Júnior Santos garantem velocidade e amplitude ao ataque, enquanto Arthur Cabral funciona como referência centralizada. Os laterais Vitinho e Alex Telles participam bastante ofensivamente, mas deixam espaços importantes às costas da defesa.

O Corinthians de Fernando Diniz também atua no 4-2-3-1, porém com dinâmica diferente. A construção começa com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique saindo pelo chão, buscando os volantes e a organização de Rodrigo Garro no meio-campo. O argentino é o principal articulador da equipe, acionando Lingard e Yuri Alberto em profundidade, especialmente através das movimentações de Lingard entre as linhas defensivas adversárias.

O principal problema do Botafogo está na recomposição defensiva. A equipe sofre, em média, 1,93 gol por partida e encontra dificuldades quando perde a posse no campo ofensivo. Esse cenário pode favorecer o Corinthians nos contra-ataques, utilizando a velocidade de Lingard e André Carrillo antes que a defesa alvinegra consiga se reorganizar. A ausência de Allan no meio-campo também reduz a proteção defensiva do time carioca.

Por outro lado, o Corinthians ainda demonstra fragilidade nas bolas paradas defensivas, principalmente atuando fora de casa. O Botafogo costuma aproveitar bem jogadas aéreas e cobranças de escanteio, setor em que Bastos, Barboza e Arthur Cabral levam vantagem física. Alex Telles, responsável pelas bolas paradas, segue como uma das principais armas ofensivas da equipe carioca graças à qualidade nos cruzamentos.

Prognóstico de placar exato para Botafogo x Corinthians